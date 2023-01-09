 إجراءات اللجوء الطويلة تضر بفرص الأطفال في الالتحاق بالمدارس | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 03.04.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

ثقافة ومجتمع

إجراءات اللجوء الطويلة تضر بفرص الأطفال في الالتحاق بالمدارس

التأخر في البت بطلبات اللجوء والتنفيذ غير المتكافئ للبرامج التعليمية لطالبي اللجوء بدول الاتحاد الأوروبي تنعكس سلباً على آفاق اندماج الأطفال غير المصحوبين بذويهم والتحاقهم بالمدارس، وفق منظمة أوروبية تدافع عن اللاجئين.

عام 2021، قُدر عدد المتقدمين بطلبات للحصول على اللجوء بدول الاتحاد الأوروبي بأكثر من 500 ألف شخص، كان ثلثهم تقريباً من الأطفال دون سن 18 عاماً

عام 2021، قُدر عدد المتقدمين بطلبات للحصول على اللجوء بدول الاتحاد الأوروبي بأكثر من 500 ألف شخص، كان ثلثهم تقريباً من الأطفال دون سن 18 عاماً

في الأسبوع الأخير من آذار/مارس 2023 أصدر "المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين" (ECRE)، وهو تحالف يضم أكثر من 100 منظمة غير حكومية في 40 دولة في أوروبا، تقريراً قال فيه إن التأخير في تسجيل طلبات اللجوء والعوائق الإدارية تحول دون الوصول إلى التعليم وبالتالي تضر باندماج القصر غير المصحوبين بذويهم في الاتحاد الأوروبي.

وحلل التقرير المعلومات المتوفرة حول ظروف الاستقبال والاحتجاز في 20 دولة أوروبية، ليتبين أن طالبي اللجوء من الأطفال لا يتلقون تعليم مدرسي رسمي في مراكز الاحتجاز.

ووفقاً لـ"ECRE" فإن "الأطفال من طالبي اللجوء في بلغاريا واليونان لا يحصلون في  مراكز الاحتجاز  على تعليم رسمي (إطلاقاً)، أما في بولندا فإن الفصول الدراسية المنظمة للأطفال المقيمين بمراكز الإيواء لا تغطي الحد الأدنى للمناهج الدراسية الإلزامية".

ويرى التقرير أنه "نظراً لارتفاع نسبة الأطفال والمراهقين والشباب بين طالبي اللجوء، من المهم للغاية ضمان الحق في التعليم في أقرب وقت ممكن، ليس فقط من حيث التعليم الإلزامي ولكن أيضاً فيما يتعلق بالمرحلة الثانوية والمهنية والتعليم العالي".

وشددت "ECRE" أيضاً على أهمية التعليم والتدريب لما له من علاقة بالاندماج الناجح في البلد المستقبِل، ما يضمن مشاركة اللاجئ بسوق العمل.

بين القانون والتطبيق

في عام 2021، قُدر عدد المتقدمين بطلبات للحصول على اللجوء بدول الاتحاد الأوروبي بأكثر من 500 ألف شخص، كان ثلثهم تقريباً من الأطفال دون سن 18 عاماً، من بينهم القصر غير المصحوبين بذويهم.

من حق هؤلاء، وضمن الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي، الوصول إلى التعليم، وهو حق محمي في الاتحاد؛ إذ تذكر المادة 14 من "تعليمات شروط الاستقبال" بأنه "يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منح المتقدمين القصر حق الوصول إلى التعليم في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب اللجوء".

العديد من القاصرين غير المصحوبين بذويهم ليس لديهم أي وثائق تثبت أعمارهم

العديد من القاصرين غير المصحوبين بذويهم ليس لديهم أي وثائق تثبت أعمارهم

تشير البيانات المجمعة في "قاعدة بيانات معلومات اللجوء" إلى أن وقت المعالجة ومعدل الاعتراف بطلبات اللجوء معاً يستغرق حالياً فترة أطول بكثير من فترة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في "تعليمات شروط الاستقبال". ففي ألمانيا، على سبيل المثال، تستغرق معالجة الطلب  في المتوسط حوالي 219 يوماً، وفي السويد، قد يستغرق الأمر 293 يوماً. رغم ذلك تبقى هذه المدة المقدرة بـ7.3 شهراً، مجرد رقم متوسط، إذ يمكن أن تتجاوز مدة معالجة الطلبات في ألمانيا مثلًا الـ21.9 شهراً لبعض المتقدمين، وخاصة بالنسبة للمواطنين الصوماليين.

مختارات

وبالإضافة إلى التأخير في معالجة طلبات اللجوء، فهناك العديد من العوائق الإدارية والعملية، مثل قدرات المدارس المحدودة، وإحجام المدارس عن تسجيل أعداد كبيرة من الطلاب الأجانب، ونقص التوثيق، وعوامل أخرى تتمثل بصعوبة الأطفال  مجاراة مناهج التعليم السائد.

لذلك ينوه تقرير "ECRE" إلى أنه "حتى بحال وصول الأطفال طالبي اللجوء إلى التعليم العادي، لكن هذا لا يعني تلقائياً أنهم يدرسون جنباً إلى جنب مع الأطفال المحليين".

ففي المجر، على سبيل المثال، تقبل المدارس المحلية طالبي اللجوء فقط في فصول منفصلة، مما يعيق دمج الأطفال في النظام التعليمي وفي البلد ككل.

لكن بدول أخرى مثل ألمانيا يمكن للأطفال القادمين ممن لديهم مهارات كافية في اللغة الألمانية الوصول إلى النظام المدرسي العادي بطريقة مباشرة.

وفي البرتغال، يتم ضمان  الالتحاق بالمدارس العامة  في غضون أسبوعين في المتوسط، بالإضافة إلى ذلك، تقدم الدولة أيضاً مساعدة اجتماعية لأغراض الغذاء والسكن والمساعدة المالية واللوازم المدرسية.

"المنسيون"

بالرغم من كل الحالات الإيجابية سلطت دراسة في "المجلة الدولية لقانون اللاجئين" (International Journal of Refugee Law) الضوء على أن احتياجات الأطفال غير المصحوبين بذويهم "غالباً ما تكون مصدر قلق ثانوي للدول". ووجدت المجلة أن تدخلات الدولة ذات التركيز الضيق على الاحتياجات الأساسية للأطفال، كالطعام والمأوى فقط، دون النظر لاحتياجاتهم الأخرى تحرم الأطفال من الاستقلالية، وتؤثر سلباً على حياتهم.

من المرجح أن يواجه اللاجئون ذوو المستوى التعليمي المنخفض صعوبات في العثور على وظيفة

من المرجح أن يواجه اللاجئون ذوو المستوى التعليمي المنخفض صعوبات في العثور على وظيفة

ووفقًا للدراسة، فإن المماطلة في منح القصر غير المصحوبين بذويهم حق اللجوء، كوسيلة تستخدمها الدول "لثني الأطفال عن الاستمرار في طلب الحماية، أو لردع الآخرين عن قصد تلك الدول بغرض تقديم طلب اللجوء، أو إبقاء الأطفال في طي النسيان حتى بلوغهم سن الرشد"، كان مصدر قلق خاص.

وخلص تقرير "المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين" (ECRE) إلى أنه يجب إزالة الحواجز التي يواجهها  طالبو اللجوء  عند دخولهم المدارس، وتنفيذ البرامج التعليمية المحددة وفق قوانين الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن تلك البرامج يجب تقييمها ومتابعتها بشكل منهجي.

وأضاف التقرير إلى أنه "يتعين على المفوضية الأوروبية زيادة فرص التمويل لمنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات التي يقودها اللاجئون، لدعم أنشطتها التي تركز على الوصول إلى التعليم".

مهاجر نيوز 2023

  • Babyhand und zwei Armbänder in jeweils rosa und blau mit den Namen Mia und Ben (Foto: picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

    رعاية الأطفال في ألمانيا - مسائل خلافية في المجتمع

    اختيار اسم لطفلك هو كاختيار الوشم - ولكن لشخص آخر. في حين يعتبر بعض الآباء أن الاسم يعبر عن هويتهم، إلا أن الطفل من سيتحمل اختيار والديه لاحقاً. على كل حال، ينصح بعدم انتقاد اختيار الوالدين الشابين. في عام 2017، كان اسمي ماري وماكسيميليان أشهر أسماء الأطفال في ألمانيا.

  • Mehrere Mütter stillen ihre Kinder auf dem Boden sitzend in der Öffentlichkeit (Foto: picture alliance/empics/N. Ansell)

    رعاية الأطفال في ألمانيا - مسائل خلافية في المجتمع

    على الرغم من أن الكثير من الأمهات الألمانيات لا يرضعن، فإن الرضاعة الطبيعية تنتشر على نطاق واسع في هذا البلد. بشكل عام يتقبل معظم الناس الرضاعة الطبيعية في الأماكن العامة. غير أنه لا يوجد قانون يمنح الأمهات حق القيام بذلك. لذلك تحظره بعض المقاهي بناء على طلب بعض الضيوف – بينما يسمح به البعض الآخر.

  • Eine Frau stillt ihr Baby in einem Sonnenblumenfeld (Foto: Colourbox/yarruta)

    رعاية الأطفال في ألمانيا - مسائل خلافية في المجتمع

    مدة الرضاعة الطبيعية هي موضوع آخر يناقشه الآباء الألمان. نساء قلة يرضعن أطفالهن حتى سن الثالثة. وتعتبر بعض الأمهات أن حليب الأم هو الغذاء المثالي الذي يجب أن يستمر لأطول فترة ممكنة.

  • Kleine Kinder beim Essen in einer Krippe (Foto: picture-alliance/ZB/P. Pleul)

    رعاية الأطفال في ألمانيا - مسائل خلافية في المجتمع

    سؤال آخر مهم يشغل الأهالي العاملين: إلى أي روضة أطفال يجب أن يرسل الطفل في المستقبل؟ وبينما يفرح البعض عند وصول أطفالهم إلى روضة الأطفال، ينشغل آباء آخرون باختيار المدرسة المناسبة.

  • Ein Baby wird mit einer Spritze in den Oberarm geimpft (Foto: Sean Gallup/Getty Images)

    رعاية الأطفال في ألمانيا - مسائل خلافية في المجتمع

    وفقا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فإن معدل التطعيم في ألمانيا 96 في المئة. في حين كان في بعض الدراسات الألمانية أقل من ذلك. والحقيقة أن التطعيم يثير جدلاً كبيراً بين الآباء والأمهات في هذا البلد، حيث يؤيده البعض، بينما يرفضه آخرون.

  • Ein weinendes Baby in Naheinstellung (Foto: CC/Roxeteer)

    رعاية الأطفال في ألمانيا - مسائل خلافية في المجتمع

    جميع الآباء والأمهات اختبروا استيقاظ الطفل صارخاً ليلاً، وحرمانهم من النوم. غير أن الجدل هنا حول ما يجب فعله. إذ يرى بعض الآباء أهمية ترك الطفل يبكي حتى يتعلم النوم بنفسه (أسلوب فيربر)، في حين يعارض آخرون هذا الأمر ويجدونه مضراً لصحة الطفل.

  • Eine schlafende Mutter und ihr daneben liegendes schlafendes Baby (Foto: imago/imagebroker)

    رعاية الأطفال في ألمانيا - مسائل خلافية في المجتمع

    الآباء الذين يعارضون التدريب على النوم، مثل أسلوب فيربر، يؤيدون غالباً أسلوب "رعاية الأبوة والأمومة"، وهي فلسفة تربوية للطبيب الأمريكي وليام سيرز تعتمد على احتياجات الطفل. تقوم على حمل الطفل والنوم إلى جانبه. والسؤال الأكثر إثارة للجدل هنا، هل ينام الطفل في سرير والديه، أم في سرير خاص؟

  • Eine Frau sortiert einen Stapel Windeln (Foto: picture alliance/dpa Themendienst)

    رعاية الأطفال في ألمانيا - مسائل خلافية في المجتمع

    يناقش الوالدان في ألمانيا أيضاً نوع الحفاضات التي يجب استخدامها للطفل. إذ يستخدم بعضهم الحفاضات القماشية، والتي يمكن غسلها واستخدامها مجدداً، في حين يفضل كثيرون استخدام الحفاضات الصناعية ذات الاستخدام لمرة واحدة.

  • Ein blauer Löffel in Nahaufnahme mit einer Portion Babybrei (Foto: Fotolia/victoria p)

    رعاية الأطفال في ألمانيا - مسائل خلافية في المجتمع

    وبالنسبة للغذاء، يحرص الآباء والأمهات المثاليون على طهي طعام أطفالهم بأنفسهم، وتقديمه مع أدوات مائدة مصنوعة من البلاستيك المعالج ومخصصة للأطفال.

  • Ein Mädchen sitzt vor dem Fernseher (Foto: picture-alliance/dpa)

    رعاية الأطفال في ألمانيا - مسائل خلافية في المجتمع

    هناك الكثير من التطبيقات وبرامج التلفزيون، والكثير من ألعاب التكنولوجيا سواء على الهاتف الذكي أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى. وما يزال النقاش قائماً عما إذا كان استخدام الأطفال لوسائل التكنولوجيا صحياً أم لا في العائلات الألمانية. وكما كشف معظم الآباء بأنهم يستمتعون بالدقائق المجانية التي تمنحها لهم الألعاب الإلكترونية.

  • Ein Kleinkind hält eine Bonboniere mit Süßigkeiten in den Händen (Foto: picture alliance/Bildagentur-online)

    رعاية الأطفال في ألمانيا - مسائل خلافية في المجتمع

    ومن المؤشرات الأخرى على مدى جدية الآباء والأمهات في ألمانيا هو السن الذي يقدمون فيه الحلوى لأول مرة إلى طفلهم - الأطفال الأكبر سناً يتناولون الآيس كريم كل يوم تقريباً في الصيف. إليزابيث غرينير/ ريم ضوا.


مواضيع ذات صلة

CALAIS, FRANCE - NOVEMBER 05: A group of migrants in central Calais walk past a mural by artist Braga Last One on November 05, 2022 in Calais, France. Around 2,000 migrants are reportedly living in northern France, many sleeping rough scattered around the Calais and Dunkirk area, as they wait to cross the English Channel on board small boats or smuggled in lorries. The British government's system for holding and processing asylum seekers and other migrants has been heavily scrutinised in recent weeks, amid complaints about conditions at migrant processing sites. It is reported that up to 38,000 people have arrived in the UK after crossing the Channel in over 900 boats. (Photo by Christopher Furlong/Getty Images)

تحذيرات من تفاقم أزمة اللاجئين في الاتحاد الأوروبي في 2023 09.01.2023

في ظل مساعي بلدان الاتحاد الاوروبي للتوافق حيال قواعد بشأن سياسة اللجوء، مازال التكتل منقسما إلى معسكرين مع صعوبة التوفيق بينهما. وإزاء ذلك، خرجت تحذيرات من تفاقم الأزمة حال عدم حدوث تغييرات جذرية.

EU-Polizei gegen Flüchtlinge - Illegale Pushbacks, Gewalt und Elend an der EU-Außengrenze. Grenze nicht dicht Die humanitäre Krise in Bihac ist nicht beendet, aber sie ist überschaubarer geworden. Viele der Menschen auf der Flucht haben ihre Ziele wie Deutschland, Frankreich oder Italien mittlerweile erreicht. Es gibt neue Routen und die vergangenen Monate war es zu kalt für „the game“. Dann wird in Camps in Sarajevo oder Serbien gewartet. Manche haben in Bihac überwintert. Foto: Dirk Planert

طريق البلقان وجهة المهاجرين "المتجددة" للوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي 04.09.2022

بعد سنوات من الإعلان عن إقفاله، ها هو طريق غرب البلقان يعود للواجهة من جديد، مع ارتفاع في أعداد التقارير التي تتحدث عن ازدياد نسبة المهاجرين الذين عبروه. بعض الدول المحاذية لذلك الطريق اتخذت مواقف صارمة ضد المهاجرين.

Polizeibeamte begleiten einen Afghanen auf dem Flughafen Leipzig-Halle in ein Charterflugzeug. (zu dpa «Verfahren um zurückzuholenden Flüchtling: Zwangsgeld beantragt») +++ dpa-Bildfunk +++

محكمة العدل الأوروبية: الجائحة لا تلغي مهلة ترحيل طالبي اللجوء 22.09.2022

لن تغير جائحة كورونا في الفترات المحددة لترحيل طالبي اللجوء بين دول الاتحاد الأوروبي وفق محكمة العدل الأوروبية، التي أكدت هذا الأمر على خلفية قضايا في ألمانيا متعلقة بنقل طالبي لجوء إلى إيطاليا عندما بدأت الجائحة.