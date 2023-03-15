إجراءات أمنية مشددة في برلين تأهبا لزيارة نتانياهو

يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى العاصمة الألمانية برلين اليوم الأربعاء (15 مارس/آذار 2023) في زيارة رسمية. ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو المستشار أولاف شولتس والرئيس فرانك-فالتر شتاينماير في برلين غدا الخميس.

وانتقدت الحكومة الألمانية مؤخرا حكومة نتانياهو اليمينية بسبب الإصلاح القضائي الذي تخطط له. ووفقا لخطط الحكومة الإسرائيلية، سيكون بمقدور البرلمان مستقبلا نقض قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، إلى جانب إعطاء السياسيين نفوذا أكبر في تعيين القضاة.

وتوجد في إسرائيل مقاومة شرسة للإصلاح القضائي في إسرائيل. وخرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين مرارا إلى الشوارع احتجاجا على إضعاف النظام القضائي. ويمكن أن تخدم تلك الخطط أيضا رئيس الحكومة في قضية فساد ضده مستمرة منذ فترة طويلة. ويحذر الخبراء من التداعيات الكارثية للإصلاح على الاقتصاد. ويعتزم معارضو الإصلاح في إسرائيل محاولة منع نتانياهو من مغادرة البلاد عبر حواجز طرق. كما من المتوقع أن تكون هناك احتجاجات ضد خطط نتانياهو في برلين.

خرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين مرارا إلى الشوارع احتجاجا على إضعاف النظام القضائي

وكانت شرطة العاصمة برلين قد أعلنت أمس الثلاثاء تطبيق أعلى مستوى من الإجراءات الأمنية خلال الزيارة وتطويق المناطق التي سيتواجد فيها نتنياهو على نطاق واسع. وبحسب بيانات نقابة الشرطة، يشارك في عملية تأمين الزيارة التي ستستمر حتى صباح الجمعة المقبلة أكثر من ثلاثة آلاف شرطي.

ومن المتوقع أن تدور محادثات نتانياهو مع المستشار شولتس حول التعاون الثنائي، وكذلك حول قضايا الأمن الدولي والإقليمي. وزار نتانياهو روما مؤخرا ويخطط أيضا لزيارة لندن. وبحسب بيانات إسرائيلية، يحاول نتنياهو إيجاد موقف مشترك حازم بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ا.ف/ ح.ز (د.ب.أ)