إجبار العديد من الفتيات الأفغانيات على الزواج بعد حظر المدارس

ردا على منتقديه.. بايدن يدافع عن قرار الانسحاب من أفغانستان

في أول خطاب له بعد استعادة حركة طالبان سيطرتها على أفغانستان، أقر الرئيس جو بايدن بأنّ انهيار الحكومة الأفغانية أسرع من المتوقع. بايدن دافع عن قرار الانسحاب قائلا إن الوقت حان للمغادرة من هذا البلد بعد 20 سنة من الحرب.