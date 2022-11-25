 إجبار العديد من الفتيات الأفغانيات على الزواج بعد حظر المدارس | DW الأخبار | DW | 26.11.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

إجبار العديد من الفتيات الأفغانيات على الزواج بعد حظر المدارس

إجبار العديد من الفتيات الأفغانيات على الزواج بعد حظر المدارس. الفقر يجبر الآباء على قبول تزويج البنات . والفتيات ليس أمامهن أي خيار آخر سوى القبول بالزواج.

المزيد من المركز الإعلامي

مؤتمر في بنما يهدف للتوصل لاتفاقية لحماية الأنواع الحياتية المهددة بالانقراض. الحديث يدور عن حيوانات مهددة بقوة.

مؤتمر بنما وحماية الحيوانات المهددة بالانقراض 25.11.2022

A colorful mural on a wall with a Rosa Luxemburg quote in Spanish in Mexico City, Mexico. Ort: Mexico City, Mexico Sendedatum: 25.11.2022

نساء المكسيك ومضايقات الرجال في المنازل وخارجها 25.11.2022

حولت الطفلة مريم الخيمة التي تعيش بها في مخيم للاجئين في سوريا إلى فصل دراسي مصغر بسبب عدم وجود مدرسة أو مدرس في المنطقة

طفلة تدرس لاجئين في سوريا 25.11.2022

Neighbours and paramedics evacuate Viktor Anastasiev to a hospital after he was injured during a Russian strike in Kherson, southern Ukraine, Thursday, Nov. 24, 2022. (AP Photo/Bernat Armangue)

القوات الروسية تصعد من قصفها للأهداف المجنية والبنية التحتية في خيرسون 25.11.2022

المزيد DW الأخبار

عرض لحشرات عملاقة لزيادة الوعي بأهميتها في حياتنا

عرض لحشرات عملاقة لزيادة الوعي بأهميتها في حياتنا 26.11.2022

ردد المنتخب الإيران النشيد الوطني قبل فوزه أمس بهدفين نظيفين على ويلز، بعد ضغوط قيل أن الحكومة الإيرانية مارستها عليه.

المنتخب الإيراني يردد النشيد الوطني قبل فوزه على ويلز بهدفين نظيفين 26.11.2022

أوكرانيا تستعد لقدوم الشتاء باستخدام طرق بسيطة للتدفئة والطهي

شتاء قاس بلا كهرباء وماء..معاناة الأوكران تتفاقم 26.11.2022

Protests against COVID-19 measures in Urumqi city, XinjiangÊUygur, China in this screen grabÊobtainedÊfrom aÊvideoÊreleased November 26, 2022.ÊVideoÊobtainedÊbyÊReuters/viaÊREUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

احتجاجات في مدينة صينية ضد إغلاق كوفيد بعد حريق مدمر 26.11.2022

اقرأ أيضا

President Joe Biden speaks about Afghanistan from the East Room of the White House, Monday, Aug. 16, 2021, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

ردا على منتقديه.. بايدن يدافع عن قرار الانسحاب من أفغانستان 16.08.2021

في أول خطاب له بعد استعادة حركة طالبان سيطرتها على أفغانستان، أقر الرئيس جو بايدن بأنّ انهيار الحكومة الأفغانية أسرع من المتوقع. بايدن دافع عن قرار الانسحاب قائلا إن الوقت حان للمغادرة من هذا البلد بعد 20 سنة من الحرب.

An Afghan woman protester (2R) speaks with Taliban fighters during a demonstration at Shahr-e Naw in Kabul on December 16, 2021, demanding the right to education, jobs and political representation from the Taliban government. (Photo by Wakil KOHSAR / AFP) (Photo by WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images)

طالبان تنتهك حقوق المرأة وتطيح بمكاسب الماضي 09.01.2022

تمضي حركة طالبان قدما في النيل من مكاسب المرأة الأفغانية وانتهاك حقوقها وفرض مزيد من القيود الصارمة عليها. ما يشكل تهديدا للمكاسب التي حصلت عليها المرأة الأفغانية بشق الأنفس، خلال العقدين الماضيين.

CAPTION ADDITION - updated information - Girls arrive at their school in Kabul on March 23, 2022. - The Taliban ordered girls' secondary schools in Afghanistan to shut on March 23 just hours after they reopened, an official confirmed, sparking confusion and heartbreak over the policy reversal by the hardline Islamist group. - CAPTION ADDITION (Photo by Ahmad SAHEL ARMAN / AFP) / CAPTION ADDITION (Photo by AHMAD SAHEL ARMAN/AFP via Getty Images)

مظاهرة نسائية في كابول ضد إغلاق المدارس ومنع تعليم الفتيات 26.03.2022

تظاهرت عشرات المدرسات والطالبات والناشطات اعتراضاً على قرار حركة طالبان المتشددة بمنع الفتيات من التعليم بعد الصف السادس. ولم تقدم الحركة أي مبرر لقرارها الجديد.

George W. Bush im DW Interview mit Ines Pohl

بوش الابن ينتقد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان 14.07.2021

انتقد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش خلال مقابلة حصرية مع مؤسسة دويتشه فيله (DW) انسحاب القوات الأمريكية وحلف الناتو من أفغانستان ووصفه بالقرار الخطأ. وقال إنه يخشى أن تعاني المرأة الأفغانية من ضرر لا يوصف بسببه.