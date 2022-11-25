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إجبار العديد من الفتيات الأفغانيات على الزواج بعد حظر المدارس. الفقر يجبر الآباء على قبول تزويج البنات . والفتيات ليس أمامهن أي خيار آخر سوى القبول بالزواج.
في أول خطاب له بعد استعادة حركة طالبان سيطرتها على أفغانستان، أقر الرئيس جو بايدن بأنّ انهيار الحكومة الأفغانية أسرع من المتوقع. بايدن دافع عن قرار الانسحاب قائلا إن الوقت حان للمغادرة من هذا البلد بعد 20 سنة من الحرب.
تمضي حركة طالبان قدما في النيل من مكاسب المرأة الأفغانية وانتهاك حقوقها وفرض مزيد من القيود الصارمة عليها. ما يشكل تهديدا للمكاسب التي حصلت عليها المرأة الأفغانية بشق الأنفس، خلال العقدين الماضيين.
تظاهرت عشرات المدرسات والطالبات والناشطات اعتراضاً على قرار حركة طالبان المتشددة بمنع الفتيات من التعليم بعد الصف السادس. ولم تقدم الحركة أي مبرر لقرارها الجديد.
انتقد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش خلال مقابلة حصرية مع مؤسسة دويتشه فيله (DW) انسحاب القوات الأمريكية وحلف الناتو من أفغانستان ووصفه بالقرار الخطأ. وقال إنه يخشى أن تعاني المرأة الأفغانية من ضرر لا يوصف بسببه.
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