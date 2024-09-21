إجازة أول لقاح مضاد للإنفلونزا يمكن للفرد أخذه بنفسه

في خطوة اعتبرتها الشركة المصنعة مهمة نحو جعل اللقاحات متاحة بشكل أكبر، أجازت الولايات المتحدة أول لقاح مضاد للإنفلونزا على شكل رذاذ للأنف. ميزته أنه يمكن للفرد أخذه بنفسه.

أجازت الولايات المتحدة أمس الجمعة (20 سبتمبر/ أيلول 2024) أول لقاح مضاد للانفلونزا على شكل رذاذ للأنف يمكن للشخص أخذه بنفسه من دون الحاجة إلى مساعدة متخصص في المجال الصحي. ولقاح "فلوميست" من إنتاج مجموعة "أسترازينيكا"، وكانت قد أجازته إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية (اف دي ايه) منذ سنوات عدة، للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و49 عاماً. وبما أنّ الأطفال لا يستطيعون أخذ اللقاح بأنفسهم، يمكن لأحد أفراد عائلتهم أو أي متخصص في المجال الصحي أن يساعدهم.

ورحّب المسؤول في "اف دي إيه" بيتر ماركس بهذا "الخيار الجديد لتلقي لقاح آمن وفعّال ضد الانفلونزا الموسمية، ومن المحتمل أن يكون أكثر عملية ومرونة ومُتاحا بصورة أكبر للأفراد والعائلات". لكن ستبقى هناك حاجة إلى وصفة طبية للحصول على اللقاح عبر الصيدليات الالكترونية، وفق "اف دي ايه".

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خطوة مهمة

وأوضحت "أسترازينيكا" أنّ هذا الخيار سيكون متاحاً اعتباراً من الخريف المقبل. وسيتضمّن اللقاح تعليمات لاستخدامه سبق أن خضعت لتقييم في دراسة للتأكد من أنها سهلة الفهم. وقالت إيسكرا رايك من شركة "أسترازينيكا"، إن هذا الترخيص يُعدّ "خطوة مهمة نحو جعل اللقاحات مُتاحة بشكل أكبر".

ومن المحتمل أن يُسجَّل تأثير جانبي رئيسي للقاح الذي يحتوي على فيروس حي موهن، هو الحمى عند الأطفال من عمر 2 إلى 6 سنوات. وسبق أن وُزّعت نحو 200 مليون جرعة منه في مختلف أنحاء العالم، بحسب الشركة. ويمكن أن تكون الانفلونزا خطرة على الفئات غير المستقرة، خصوصا على المسنّين أو الأطفال الصغار. ويختلف كل موسم من حيث التبعات الصحية. وتسببت الإنفلونزا في وفاة ما بين 4900 إلى 51 ألف شخص سنوياً بين عامَي 2010 و2023 في الولايات المتحدة، بحسب السلطات الصحية الأميركية.

إ.م / ع.ج (أ ف ب)