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إثيوبيا: مخاوف على مواقع دينية قديمة

لاليبيلا تشتهر بكنائسها الإحدى عشرة المنحوتة على الصخر وهي مكان للحج. غير أن المدينة المقدسة لدى المسيحيين الأرثوذكس في إثيوبيا، أصبحت في الآونة الأخيرة أيضا مسرحًا لقتال عنيف بين القوات الحكومية والمتمردين الانفصاليين لإقليم تيغراي.