إثيوبيا: مخاوف على مواقع دينية قديمة

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لاليبيلا تشتهر بكنائسها الإحدى عشرة المنحوتة على الصخر وهي مكان للحج. غير أن المدينة المقدسة لدى المسيحيين الأرثوذكس في إثيوبيا، أصبحت في الآونة الأخيرة أيضا مسرحًا لقتال عنيف بين القوات الحكومية والمتمردين الانفصاليين لإقليم تيغراي.
قرر متمردو جبهة تحرير شعب تيغراي الذين تقدموا بمنطقتي أمهرة وعفر لمنطقتهم "لفتح الباب" للمساعدات الإنسانية. واندلعت الحرب العام الماضي بين الحكومة الاتحادية ومتمردي تيغراي الذين هيمنوا على إثيوبيا لنحو ثلاثة عقود.
تقرير مشترك بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان ونظيرتها الإثيوبية، يكشف عن فظاعات وجرائم مروّعة مورست بحق مدينيين في إقليم تيغراي، اتسمت حسب ميشال بشليه بـ"وحشية قصوى" وارتكبتها "جميع الأطراف بدرجات متفاوتة".
يواصل متمردو تيغراي زحفهم نحو العاصمة الإثيوبية، ما خلف مئات الآلاف من النازحين والجياع، فيما يحذر المراقبون من تداعيات الصراع وارتداداته الجيوسياسية. ويتابع الإعلام الألماني هذا الموضوع باهتمام، مخصصا له مساحة واسعة.
مع إعلان متمردي تيغراي تقدمهم نحو العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يزداد الضغط على حكومة أبيي أحمد التي فرضت حالة الطوارئ رغم نفيها تقدم المتمردين. وأمرت واشنطن دبلوماسييها غير الأساسيين في سفارتها بإثيوبيا بمغادرة البلاد.
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