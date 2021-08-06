 إثيوبيا: مخاوف على مواقع دينية قديمة | مراسلون حول العالم | DW | 25.02.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مراسلون حول العالم

إثيوبيا: مخاوف على مواقع دينية قديمة

لاليبيلا تشتهر بكنائسها الإحدى عشرة المنحوتة على الصخر وهي مكان للحج. غير أن المدينة المقدسة لدى المسيحيين الأرثوذكس في إثيوبيا، أصبحت في الآونة الأخيرة أيضا مسرحًا لقتال عنيف بين القوات الحكومية والمتمردين الانفصاليين لإقليم تيغراي.

مشاهدة الفيديو 03:06

المزيد من المركز الإعلامي

جبهات جديدة في حرب تيغراي.. هل يتكرر سيناريو حرب 1991؟

جبهات جديدة في حرب تيغراي.. هل يتكرر سيناريو حرب 1991؟ 06.08.2021

رئيس الوزراء الاثيوبي يأمر بشن الهجوم النهائي على سلطات تيغراي

رئيس الوزراء الاثيوبي يأمر بشن الهجوم النهائي على سلطات تيغراي 26.11.2020

احتجاجات ضد الحكومة العسكرية في الخرطوم ومواضيع أخرى

مراسلون حول العالم - احتجاجات ضد الحكومة العسكرية في الخرطوم ومواضيع أخرى 18.02.2022

السودان: تواصل الاحتجاجات ضد الحكم العسكري

السودان: تواصل الاحتجاجات ضد الحكم العسكري 18.02.2022

المزيد مراسلون حول العالم

العالم هذا الأسبوع

مراسلون حول العالم - العالم هذا الأسبوع 25.02.2022

رومانيا: الولايات المتحدة تعزز تواجدها العسكري هناك

رومانيا: الولايات المتحدة تعزز تواجدها العسكري هناك 25.02.2022

أفغانستان: أطفال يعانون من سوء التغذية

أفغانستان: أطفال يعانون من سوء التغذية 25.02.2022

تشيلي: اللاجئون يواجهون بالرفض

تشيلي: اللاجئون يواجهون بالرفض 25.02.2022

اقرأ أيضا

(FILES) In this file photo taken on June 29, 2021 Rebels that are pro-TPLF (Tigray People's Liberation Front) arrive after eight hours of walking in Mekele, the capital of Tigray region, Ethiopia, on June 29, 2021. - Rebels from Ethiopia's war-hit Tigray killed at least 125 residents of a village in the neighbouring Amhara region earlier this month before being driven out by pro-government forces, doctors said on September 8, 2021. There were 125 dead in Chenna village... I saw the mass grave myself, Mulugeta Melesa, head of the hospital in nearby Dabat town, told AFP, adding that residents were still searching for dead bodies around the area and counting is still going on. (Photo by Yasuyoshi Chiba / AFP)

في تطور مثير انسحاب المتمردين في إثيوبيا إلى منطقة تيغراي 20.12.2021

قرر متمردو جبهة تحرير شعب تيغراي الذين تقدموا بمنطقتي أمهرة وعفر لمنطقتهم "لفتح الباب" للمساعدات الإنسانية. واندلعت الحرب العام الماضي بين الحكومة الاتحادية ومتمردي تيغراي الذين هيمنوا على إثيوبيا لنحو ثلاثة عقود.

***ACHTUNG: Bild nur zur mit Rechteinhaber abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** via Eshete Bekele IDPs displaced due to the war in Amhara region with Tigray forces. Rights: Temir Hassen (private)

تقرير أممي: فظاعات في تيغراي "ارتكبت من قبل جميع الأطراف" 03.11.2021

تقرير مشترك بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان ونظيرتها الإثيوبية، يكشف عن فظاعات وجرائم مروّعة مورست بحق مدينيين في إقليم تيغراي، اتسمت حسب ميشال بشليه بـ"وحشية قصوى" وارتكبتها "جميع الأطراف بدرجات متفاوتة".

MEKELLE, ETHIOPIA - MARCH 07: Units of Ethiopian army patrol the streets of Mekelle city of the Tigray region, in northern Ethiopia on March 07, 2021 after the city was captured with an operation towards Tigray People's Liberation Front (TPLF). Minasse Wondimu Hailu / Anadolu Agency

إثيوبيا ـ تفاقم الصراع في تيغراي زلزال يهدد القرن الإفريقي 11.11.2021

يواصل متمردو تيغراي زحفهم نحو العاصمة الإثيوبية، ما خلف مئات الآلاف من النازحين والجياع، فيما يحذر المراقبون من تداعيات الصراع وارتداداته الجيوسياسية. ويتابع الإعلام الألماني هذا الموضوع باهتمام، مخصصا له مساحة واسعة.

ADDIS ABABA, ETHIOPIA - NOVEMBER 03: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - ETHIOPIAN PRIME MINISTRY OFFICE / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali and his wife Zinash Tayachew take part in a memorial service for the victims of the Tigray conflict organized by the city administration, in Addis Ababa, Ethiopia, on November 3, 2021. Ethiopian Prime Ministry Office / Anadolu Agency

إثيوبيا.. المتمردون يتقدمون نحو العاصمة والحكومة تحت الضغط 06.11.2021

مع إعلان متمردي تيغراي تقدمهم نحو العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يزداد الضغط على حكومة أبيي أحمد التي فرضت حالة الطوارئ رغم نفيها تقدم المتمردين. وأمرت واشنطن دبلوماسييها غير الأساسيين في سفارتها بإثيوبيا بمغادرة البلاد.