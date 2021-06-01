إثيوبيا "ماضية" في مشروع سد النهضة... ماذا تبقى لمصر؟

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إثيوبيا تعلن بدء توليد الطاقة من التوربين الثاني بسد النهضة رغم تقديم مصر في نهاية يوليو الماضي اعتراضا لدى مجلس الأمن. ما الذي تبقى لمصر من أوراق لوقف مخططات إثيوبيا؟
يستمر النزاع حول سد النهضة، وقالت مصر إنها تقدمت باعتراض إلى مجلس الأمن على خطط إثيوبيا بعدما أبلغتها أديس أبابا نيتها ملء السد في موسم الفيضانات. يتزامن ذلك مع زيارة وساطة للمبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الإفريقي.
أثارت المواجهات العسكرية الأخيرة بين السودان وإثيوبيا بمنطقة الفشقة عقب اتهام الخرطوم لأديس أبابا بإعدام سبعة جنود سودانيين ومدني، قلق مفوضية الاتحاد الأفريقي. رئيس المفوضية دعا البلدين للامتناع عن أي عملية عسكرية جديدة.
في دلالة رمزية وخلال مراسيم احتفال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد يطلق رسمياً عملية إنتاج الكهرباء من سد النهضة عبر الضغط على أزرار على شاشة إلكترونية الأحد، معلناً بدء العمل بمشروع يثير غضب مصر والسودان.
تتشارك العديد من الدول مياه الأنهار، وقد يكون مصدرا للتعاون والسلام أو سببا للنزاع والصراع بين هذه الدول، خاصة في حالة بناء السدود التي تضمن إمدادات المياه لبلد ما على حساب بلد آخر قد يتعرض للجفاف والعطش.
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