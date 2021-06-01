 إثيوبيا ″ماضية″ في مشروع سد النهضة... ماذا تبقى لمصر؟ | مسائية DW | DW | 11.08.2022

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مسائية DW

إثيوبيا "ماضية" في مشروع سد النهضة... ماذا تبقى لمصر؟

إثيوبيا تعلن بدء توليد الطاقة من التوربين الثاني بسد النهضة رغم تقديم مصر في نهاية يوليو الماضي اعتراضا لدى مجلس الأمن. ما الذي تبقى لمصر من أوراق لوقف مخططات إثيوبيا؟

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A general view of the Sudan-Ethiopia border, March 23, 2021. Those going hungry inside Tigray aren't making it as far as the border post where a fading Sudanese flag whipped near soldiers watching a no man's land at dusk. Their task is to take the names of the battered new arrivals walking in from Ethiopia, then send them for registration. There, the Tigrayans will be asked their ethnicity. For once, they'll be free to answer. (AP Photo/Nariman El-Mofty)

قلق أفريقي من تصاعد التوتر العسكري بين إثيوبيا والسودان 29.06.2022

أثارت المواجهات العسكرية الأخيرة بين السودان وإثيوبيا بمنطقة الفشقة عقب اتهام الخرطوم لأديس أبابا بإعدام سبعة جنود سودانيين ومدني، قلق مفوضية الاتحاد الأفريقي. رئيس المفوضية دعا البلدين للامتناع عن أي عملية عسكرية جديدة.

Die Baustelle des Grand Ethiopian Renaissance Dam im Nordwesten von Äthiopien, aufgenommen am 25.11.2017. Der Damm wird derzeit auf dem Blauen Nil gebaut und wird der größte Staudamm Afrikas werden. Das Bauwerk sorgt aber für Spannungen vor allem mit Ägypten, die Sorge um ihren Anteil am Nilwasser haben. (zu dpa Der Kampf um das Nilwasser vom 07.12.2017) Foto: Gioia Forster/dpa

رسمياً.. انطلاق عملية توليد الكهرباء في سد النهضة 20.02.2022

في دلالة رمزية وخلال مراسيم احتفال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد يطلق رسمياً عملية إنتاج الكهرباء من سد النهضة عبر الضغط على أزرار على شاشة إلكترونية الأحد، معلناً بدء العمل بمشروع يثير غضب مصر والسودان.

--FILE--An aerial view of the dam at the Jinghong Hydropower Station on the Lancang River, the Chinese part of the Mekong River, in Jinghong city, Xishuangbanna Dai Autonomous Prefecture, southwest China's Yunnan province, 9 August 2013. China will release more water from a dam in its southwestern province of Yunnan to help alleviate a drought in parts of Southeast Asia, China's Foreign Ministry said on Tuesday (12 April 2016), following an initial release begun in March. The water already began being released on Monday from the Jinghong dam, and will continue to be released until the low water period is over, ministry spokesman Lu Kang told a daily news briefing. The actual amount of water released will be decided upon by how much water there is to release upstream and the demands of downstream users, Lu added. China's releases of water show the effectiveness of water facilities in helping control floods and address droughts, he said. China has said that the water released will benefit Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand and Vietnam. |

الأنهار العابرة للحدود وتقاسم المياه.. مصدر للتعاون أم للنزاع؟ 10.04.2022

تتشارك العديد من الدول مياه الأنهار، وقد يكون مصدرا للتعاون والسلام أو سببا للنزاع والصراع بين هذه الدول، خاصة في حالة بناء السدود التي تضمن إمدادات المياه لبلد ما على حساب بلد آخر قد يتعرض للجفاف والعطش.