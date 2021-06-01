إثيوبيا "ماضية" في مشروع سد النهضة... ماذا تبقى لمصر؟

الأنهار العابرة للحدود وتقاسم المياه.. مصدر للتعاون أم للنزاع؟

تتشارك العديد من الدول مياه الأنهار، وقد يكون مصدرا للتعاون والسلام أو سببا للنزاع والصراع بين هذه الدول، خاصة في حالة بناء السدود التي تضمن إمدادات المياه لبلد ما على حساب بلد آخر قد يتعرض للجفاف والعطش.