 إثيوبيا تكمل ملء سد النهضة على النيل ومصر تندد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.09.2023

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إثيوبيا تكمل ملء سد النهضة على النيل ومصر تندد

نددت مصر بإعلان اثيوبيا أنها أتمت ملء سد النهضة على النيل الأزرق، مؤكدة أن هذا الإجراء يشكل "مخالفة قانونية". عملية تعبئة السد الأكبر في إفريقيا تنذر بإحياء التوترات الإقليمية مع مصر والسودان الواقعتين عند مجرى النهر.

رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، أرشيف (20.02.2023).

رغم المعارضة المصرية أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد انتهاء عملية تعبئة سد النهضة الضخم على النيل الأزرق.

مختارات

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الأحد (العاشر من أيلول/ سبتمبر 2023) انتهاء عملية تعبئة سد النهضة الضخم على النيل الأزرق. ويأتي هذا الإعلان مع استئناف المفاوضات بين الدول الثلاث في 27 آب/أغسطس، بعدما كانت متوقفة منذ نيسان/أبريل 2021.

وكتب أحمد عبر منصة "إكس" "أعلن بسرور بالغ أن التعبئة الرابعة والأخيرة لسد النهضة تمت بنجاح"، وذلك بعد أسبوعين من جولة مفاوضات جديدة بشأنه بين الدول الثلاث.

وأضاف "واجهنا الكثير من التحديات، واضطررنا مرارا إلى التراجع. واجهنا تحديا داخليا وضغوطات خارجية"، لكنه أكد أن بلاده "ستنجز ما تعهدت به".

وأشاد المكتب الاعلامي للحكومة الإثيوبية في رسالة على المنصة نفسها بما اعتبره "هدية للأجيال"، مضيفا أن "الجيل البطل الحالي سيبني إثيوبيا الغد القوية على أسس صلبة".

تنديد مصري: "مخالفة قانونية"

في المقابل، نددت مصر بإعلان اثيوبيا أنها أتمت ملء سد النهضة الضخم على النيل الأزرق، مؤكدة أن هذا الإجراء يشكل "مخالفة قانونية".

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن "اتخاذ اثيوبيا لمثل تلك الإجراءات الأحادية يُعد تجاهلاً لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنهما المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي"، في إشارة الى مصر والسودان.

يُعتبر سد النهضة الإثيوبي الكبير حيوياً بالنسبة لأديس أبابا، وقد بلغت تكلفته أكثر من 3,7 مليارات دولار، ويدخل في صلب صراع إقليمي منذ أن بدأت إثيوبيا العمل فيه في العام 2011.

ومن خلال هذا السد الكبير، الذي يبلغ طوله 1,8 كيلومتر وارتفاعه 145 متراً، تعتزم إثيوبيا مضاعفة إنتاجها من الكهرباء. وتخشى مصر والسودان أن يؤدي ذلك إلى تقليل إمدادات المياه لديهما.

طلبت الخرطوم والقاهرة مراراً من إثيوبيا التوقف عن ملء خزان سد النهضة، في انتظار التوصّل إلى اتفاق ثلاثي بشأن آليات تشغيل السد.

وبدأت في 27 آب/أغسطس جولة جديدة من المفاوضات في القاهرة. وقال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم في حينه إنها تهدف إلى التوصل لاتفاق "يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث"، مشددا على "أهمية التوقف عن أية خطوات أحادية في هذا الشأن".

وقبل ذلك بأسابيع قليلة، في منتصف تموز/يوليو الماضي، أمهل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأبي أحمد نفسيهما أربعة أشهر للتوصّل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، وذلك خلال اجتماع على هامش قمة الزعماء الأفارقة بشأن الحرب الدائرة في السودان.

وتعتبر مصر هذا السد الكبير تهديداً وجودياً لأنه يعتمد على نهر النيل في 97 في المئة من احتياجاته المائية. أما الخرطوم، فقد تباين موقفها في السنوات الأخيرة.

يشار إلى أنّ السودان يشهد نزاعاً دامياً منذ منتصف نيسان/أبريل.

ع.ش/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

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    الكاتب: فرانسيسكا كلوس، عبد الرحمان عمار


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