 إثيوبيا تقر بإطلاق جيشها النار على فريق تابع للأمم المتحدة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.12.2020

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إثيوبيا تقر بإطلاق جيشها النار على فريق تابع للأمم المتحدة

تحاول الأمم المتحدة الوقوف على وضع مخيمات اللاجئين في إقيلم تيغراي شمال إثيوبيا، ولكن أحد الفرق الأمنية التابعة لها تعرض لإطلاق نار من قبل الجيش الإثيوبي.

أحد الفرق الأمنية التابعة للأمم المتحدة تعرض لإطلاق نار من قبل الجيش الإثيوبي.

أحد الفرق الأمنية التابعة للأمم المتحدة تعرض لإطلاق نار من قبل الجيش الإثيوبي.

أكد متحدث حكومي إثيوبي أن قوات بلاده أطلقت النار على فريق للأمم المتحدة لأنهم كما قال تجاهلوا تعليمات وخرقوا نقاط تفتيش للحكومة في إقليم تيغراي بشمال البلاد.

وقال المتحدث، رضوان حسين، "تم توقيف عدد من موظفي الأمم المتحدة وأُطلق النار على بعضهم. ... لقد تجاوزوا نقطتي تفتيش للتوجه إلى مناطق لا يفترض بهم التوجه إليها، وتم إبلاغهم بعدم الذهاب. وعندما كانوا بصدد تجاوز نقطة التفتيش الثالثة أطلق عليهم النار وتم توقيفهم".

مختارات

افريقيا غير مستقرة سياسيا، فهناك الكثير من الحركات الانفصالية المطالبة بالاستقلال عن دول خط حدودها الاستعمار الأوروبي. تيغراي في أثيوبيا ليست سوى مثالا عن تلك الرغبة. في التقرير عدد من الأمثلة عن مناطق تريد الانفصال.

رغم سيطرة القوات الاتحادية على ميكيلي، عاصمة تيغراي، لا تزال هناك اشتباكات بين قوات آبي أحمد وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، حسب تقارير. ويتوقع بعض الخبراء أن الصراع في تيغراي سيكون "طويل الأمد".

أكثر من 27 ألف إثيوبي فرّوا من تيغراي بعد العملية العسكرية التي أعلنها أبيي أحمد في الإقليم المنشق، وسط تعتيم إعلامي كبير يرفع المخاوف من وقوع عمليات قتل للمدنيين واسعة النطاق.

وقال مصدران دبلوماسيان إن فريقا أمنيا تابعا للأمم المتحدة كان يسعى لزيارة مخيم شيملبا للاجئين، وهو واحد من أربعة مخيمات للاجئين الإريتريين في تيغراي، لكنهم مُنعوا من ذلك وتعرضوا لإطلاق النار.

وأعلن المتحدث باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة بابار بالوش  أن الأزمة الإنسانية في منطقة تيغراي الإثيوبية، حيث يحول الوضع الأمني دون إغاثة السكان "تزداد تأزما". وقال من جنيف خلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي للأمم المتحدة "من المهم ان تكون المنظمات الإنسانية قادرة على مساعدة الأفراد بسرعة بالتوافق مع القواعد العالمية للإنسانية والحياد وعدم الانحياز والاستقلالية العملانية".

وأضاف "للأسف حتى الآن لم يتأمن هذا الممر"، مضيفا أن المنظمة لم تتمكن منذ شهر من الوصول إلى اللاجئين الإريتريين الـ96 ألفا في تيغراي. وتابع أن المفوضية، التي تفتقر إلى معلومات آنية عن هذه المنطقة، حصلت على معلومات مفادها أن هؤلاء اللاجئين نزحوا إلى قطاعات اخرى في تيغراي أو عبروا الحدود مع السودان على غرار الإثيوبيين الـ49 ألفا الذين فروا أيضا من المعارك.

والاثنين أكدت أديس أبابا التي أعلنت في 28 تشرين الثاني/نوفمبر السيطرة على العاصمة المحلية ميكيلي، أن العملية العسكرية التي أطلقها رئيس وزراء اثيوبيا أبيي أحمد "انتهت".

ف.ي/ع.ش (ا ف ب، رويترز)

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الحرب في تيغراي تعمق مأساة سكان الإقليم الإثيوبي

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