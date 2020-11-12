 إثيوبيا تعلن النصر في إقليم تيغراي ومعاناة المدنيين تتفاقم | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.11.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

إثيوبيا تعلن النصر في إقليم تيغراي ومعاناة المدنيين تتفاقم

مع استمرار تدفق لاجئين إلى السودان هربا من معارك مسلحة في إقليم تيغراي، أعرب كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي عن قلقهم إزاء وقوع إثيوبيا في حرب أهلية، بعد إرسال إثيوبيا جنودها لإخماد ما تعتبره تمردا في الإقليم.

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء وقوع إثيوبيا في حرب أهلية، بعد أيام من إرسال إثيوبيا جنودها لإقليم تيغراي.

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء وقوع إثيوبيا في حرب أهلية، بعد أيام من إرسال إثيوبيا جنودها لإقليم تيغراي.

حذرت الأمم المتحدة اليوم الخميس (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) من أن وكالات الإغاثة التي تعمل في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا غير قادرة على إعادة ملء مخازنها من المواد الغذائية والصحية وإمدادات الطوارئ الأخرى فيما تدور معارك بين القوات الاتحادية وقوات المنطقة.

 من جهته أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن الجيش يلحق الهزائم بالقوات المحلية في الجزء الغربي من منطقة تيغراي، متهما خصومه بارتكاب فظائع خلال أسبوع من القتال الذي أشعل المخاوف من زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

مختارات

كان إنهاء النزاعات الداخلية في السودان أولوية قصوى للحكومة الانتقالية بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير. واليوم تم توقيع اتفاق سلام تاريخي بين السودان وجماعات مسلحة، رحبت به ألمانيا وقالت "سنواصل دعمنا قدر الإمكان".

في حين تصر إثيوبيا على البدء بملء سد النهضة "في غضون أسبوعين"، أكد الاتحاد الأفريقي حل معظم القضايا العالقة بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن السد، على أمل التوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء خلاف مستمر منذ عشر سنوات.

المحاولة الانقلابية الفاشلة في إثيوبيا فتحت الباب لسيل من التساؤلات عن مستقبل البلد واستقرار الحكم فيه. لكن هل تتجاوز ارتدادات ما وقع في أديس أبابا وأمهرة حدود البلد؟ وما أبرز الانعكاسات على القرن الإفريقي والسودان؟

وشن أبي أحمد حملة عسكرية ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الأسبوع الماضي بعد أن اتهم حكام المنطقة بمهاجمة قاعدة عسكرية اتحادية. وأودت الضربات الجوية والمعارك البرية بحياة المئات، ودفعت اللاجئين إلى التدفق عبر الحدود إلى السودان، وأشعلت النار في رماد الانقسامات العرقية في إثيوبيا، وأثارت تساؤلات حول مؤهلات أبي، وهو أصغر زعماء القارة الأفريقية سنا والفائز بجائزة نوبل للسلام عام 2019.

وفي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كتب أبي (44 عاما) الذي ينتمي إلى الأورومو وهي أكبر مجموعة عرقية في البلاد وقاتل يوما مع التيغراي ضد إريتريا المجاورة "تم تحرير المنطقة الغربية". وأضاف "يقوم الجيش الآن بتقديم المعونة الإنسانية وتوفير الخدمات. ويقدم الطعام للناس".

وما من سبيل للتحقق على نحو مستقل من الأوضاع في الصراع مع انقطاع الاتصالات وحظر وسائل الإعلام. وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي تحكم المنطقة الشمالية التي يعيش فيها أكثر من خمسة ملايين نسمة، حالة الطوارئ في مواجهة ما وصفته بأنه "غزو خارجي".

ويتهم أبي الجبهة بإشعال الشرارة الأولى للصراع بعد مهاجمة قاعدة عسكرية اتحادية وتحديها لسلطته، فيما يقول التيغراي إنهم يتعرضون للاضطهاد في ظل حكمه المستمر منذ عامين.

وقال أبي إن الجيش عثر على جثث أفراد منه تم تقييد أرجلهم وأيديهم خلف ظهورهم وإطلاق النار عليهم في بلدة شيرارو. وأضاف "هذه وحشية تفطر القلوب".

مشاهدة الفيديو 02:32

أديس أبابا تتحدث عن أهداف "محدودة" لعملية تيغراي وسط قلق دولي

آلاف المدنيين هربوا من بيوتهم

واجتاز أكثر من عشرة آلاف لاجئ إثيوبي الحدود إلى السودان منذ بداية القتال، وتقول وكالات الإغاثة إن الوضع في تيغراي يزداد سوءا. وحتى قبل اشتعال الصراع، كان هناك 600 ألف شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن وكالات الإغاثة لم تعد قادرة على إعادة ملء مخازنها بالموارد الغذائية والصحية وإمدادات الطوارئ الأخرى بسبب عدم القدرة على الوصول إلى المنطقة.

وأضاف "تتردد أنباء عن نقص في السلع الأساسية فيما يؤثر، أشد ما يثر، على السكان الأشد ضعفا". وأعاد السودان الخميس فتح مخيم أم راكوبة بولاية القضارف الذي استقبل في ثمانينات القرن الماضي إثيوبيين هاربين من المجاعة في بلدهم ومن بينهم يهود فلاشا قبل ذهابهم إلى إسرائيل.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) عن سليمان علي محمد والي القضارف إنه تم "تحديد وتخصيص معسكر أم راكوبة بمحلية القلابات الشرقية لاستضافة اللاجئين (القادمين من إثيوبيا)، مطالباً المفوضية السامية للأمم المتحدة بالإسراع في تهيئة المعسكر".

وكان برلمان إثيوبيا قد صوت الخميس لصالح إلغاء الحصانة من المحاكمة الممنوحة لـ 39 مسؤولا في تيغراي. وعلى الرغم من اعتبارها حركة متمردة، فإن جبهة تحرير شعب تيغراي تعد الحزب الحاكم للمنطقة.

وصوت النواب لصالح إلغاء الحصانة الممنوحة لسياسيين من بينهم رئيس الإقليم ديبريتسيون جيبرمايكل " لحمله السلاح و مهاجمة الجيش الاتحادي وارتكاب جرائم أخرى ".

وقد أعربت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي عن قلقهم إزاء وقوع إثيوبيا في حرب أهلية، عقب أن أصدر آبي الأسبوع الماضي أوامره بفرض حظر تجوال وإرسال جنود لقمع ثورة جبهة تحرير شعب تيغراي. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في أحدث تقاريره عن الأزمة إن خطوط الاتصالات الهاتفية مع المنطقة لا تزال مقطوعة الأمر الذي يضر بعمليات الإغاثة.

ع.آ.ج / ع ش ( د ب أ، أ ف ب، رويترز)


مشاهدة الفيديو 01:51

برلمان إثيوبيا يوافق على تشكيل حكومة مؤقتة لمنطقة تيجراي

 

مواضيع ذات صلة

Der syrische Präsident Assad gibt Interview zu dänischen TV-Sender

الأسد يدعو اللاجئين للعودة.. وسوريون يردون "العودة تبدأ برحيلك" 12.11.2020

أثارت دعوة الرئيس السوري بشار الأسد السوريين إلى العودة للوطن، ردود فعل داخلية وخارجية متباينة، وتفاعل كثيرون مع الدعوة المنبثقة عن مؤتمر دمشق حول عودة اللاجئين. فكيف ينظر اللاجئون السوريون في ألمانيا لدعوتهم إلى العودة؟

Äthiopien | Satellitenbild | Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD)

كيف سيؤثر حجب مساعدات أمريكية عن إثيوبيا على أزمة سد النهضة؟ 03.09.2020

تقدر المساعدات الأمريكية المحجوبة عن إثيوبيا بسبب أزمة سد النهضة بنحو 130 مليون دولار. يرى البعض أنها لن تؤثر كثيرا على خطط إثيوبيا للانتهاء من بناء السد وأنها ستسبب فقط غضبا إثيوبيا قد يعطل مسار المفاوضات السياسية.

Der Sudan und Rebellengruppen unterzeichnen in Juba ein Friedensabkommen

ألمانيا ترحب باتفاق السلام التاريخي بين حكومة الخرطوم ومجموعات مسلحة 03.10.2020

كان إنهاء النزاعات الداخلية في السودان أولوية قصوى للحكومة الانتقالية بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير. واليوم تم توقيع اتفاق سلام تاريخي بين السودان وجماعات مسلحة، رحبت به ألمانيا وقالت "سنواصل دعمنا قدر الإمكان".

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  