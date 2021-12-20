 إثيوبيا: تدمير مدينة بكاملها | مراسلون حول العالم | DW | 23.07.2022

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مراسلون حول العالم

إثيوبيا: تدمير مدينة بكاملها

تعرضت بلدة أبالا الحدودية الإثيوبية في ديسمبر الماضي لهجوم شنه متمردون مسلحون ومقاتلون متحالفون. وبعد رحيلهم تحولت أبالا إلى مدينة أشباح.

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