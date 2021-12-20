إثيوبيا: تدمير مدينة بكاملها

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تعرضت بلدة أبالا الحدودية الإثيوبية في ديسمبر الماضي لهجوم شنه متمردون مسلحون ومقاتلون متحالفون. وبعد رحيلهم تحولت أبالا إلى مدينة أشباح.
حسب روايات لعدد من السكان، أسفر هجوم شنه مسلحون في منطقة أوروميا بغرب إثيوبيا عن مقتل ما لا يقل عن 260 مدنيا على الأقل، وليس واضحا عما إذا كان لذلك علاقة مع نزاع تيغراي الذي بدأت مفاوضات حذرة بشأن حله.
أثارت المواجهات العسكرية الأخيرة بين السودان وإثيوبيا بمنطقة الفشقة عقب اتهام الخرطوم لأديس أبابا بإعدام سبعة جنود سودانيين ومدني، قلق مفوضية الاتحاد الأفريقي. رئيس المفوضية دعا البلدين للامتناع عن أي عملية عسكرية جديدة.
قرر متمردو جبهة تحرير شعب تيغراي الذين تقدموا بمنطقتي أمهرة وعفر لمنطقتهم "لفتح الباب" للمساعدات الإنسانية. واندلعت الحرب العام الماضي بين الحكومة الاتحادية ومتمردي تيغراي الذين هيمنوا على إثيوبيا لنحو ثلاثة عقود.
تقف قوات المتمردين على أعتاب العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وسط أجواء شديدة التوتر تعم البلاد، وأنباء عن اقتراب سقوط عاصمة ثاني أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان. ما تأثيرات ذلك على دول الجوار والقرن الإفريقي؟
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