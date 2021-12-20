إثيوبيا: تدمير مدينة بكاملها

مصادر: مقتل 260 مدنيا في هجوم بمنطقة أوروميا الإثيوبية

حسب روايات لعدد من السكان، أسفر هجوم شنه مسلحون في منطقة أوروميا بغرب إثيوبيا عن مقتل ما لا يقل عن 260 مدنيا على الأقل، وليس واضحا عما إذا كان لذلك علاقة مع نزاع تيغراي الذي بدأت مفاوضات حذرة بشأن حله.