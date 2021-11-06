إثيوبيا تؤكد أنها لن تتراجع في "الحرب الوجودية"

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أعلنت الحكومة الإثيوبية الخميس أنها أوشكت على الانتصار في حربها المستمرة منذ عام ضد جبهة تحرير شعب تيغراي، وتعهدت مواصلة القتال، في رفض واضح للدعوات الدولية لوقف إطلاق النار.
يواصل متمردو تيغراي زحفهم نحو العاصمة الإثيوبية، ما خلف مئات الآلاف من النازحين والجياع، فيما يحذر المراقبون من تداعيات الصراع وارتداداته الجيوسياسية. ويتابع الإعلام الألماني هذا الموضوع باهتمام، مخصصا له مساحة واسعة.
مع إعلان متمردي تيغراي تقدمهم نحو العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يزداد الضغط على حكومة أبيي أحمد التي فرضت حالة الطوارئ رغم نفيها تقدم المتمردين. وأمرت واشنطن دبلوماسييها غير الأساسيين في سفارتها بإثيوبيا بمغادرة البلاد.
خرجت مسيرات شعبية الأحد في مدن إثيوبية تدعم الحكومة المركزية بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد، تزامناً مع تقدم جبهة تحرير شعب تيغراي وحلفاءها نحو العاصمة أديس أبابا. والحكومات الغربية تدعو مواطنيها لمغادرة إثيوبيا.
تسارعت الجهود الدبلوماسية لتجنب شنّ هجوم على أديس أبابا بعد أن تقدمت قوات تيغراي صوب العاصمة الإثيوبية، ففيما هدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات، يزور المبعوث الأمريكي أديس أبابا لبحث سبل وقف العمليات العسكرية.
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