 إثيوبيا تؤكد أنها لن تتراجع في ″الحرب الوجودية″ | DW الأخبار | DW | 05.11.2021

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DW الأخبار

إثيوبيا تؤكد أنها لن تتراجع في "الحرب الوجودية"

أعلنت الحكومة الإثيوبية الخميس أنها أوشكت على الانتصار في حربها المستمرة منذ عام ضد جبهة تحرير شعب تيغراي، وتعهدت مواصلة القتال، في رفض واضح للدعوات الدولية لوقف إطلاق النار.

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