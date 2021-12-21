 إثيوبيا: المدنيون وسط جبهتين متحاربتين | مراسلون حول العالم | DW | 14.01.2022

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مراسلون حول العالم

إثيوبيا: المدنيون وسط جبهتين متحاربتين

كان للقتال في منطقة تيغراي الإثيوبية تأثير مدمر على السكان المدنيين. ما دفع بالأمم المتحدة للتعبير عن قلقها بشأن الوضع الإنساني. دي دبليو تحدث مع المتضررين.

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