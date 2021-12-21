إثيوبيا: المدنيون وسط جبهتين متحاربتين

إثيوبيا ـ تفاقم الصراع في تيغراي زلزال يهدد القرن الإفريقي

يواصل متمردو تيغراي زحفهم نحو العاصمة الإثيوبية، ما خلف مئات الآلاف من النازحين والجياع، فيما يحذر المراقبون من تداعيات الصراع وارتداداته الجيوسياسية. ويتابع الإعلام الألماني هذا الموضوع باهتمام، مخصصا له مساحة واسعة.