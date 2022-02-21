 إثيوبيا: الاغتصاب في الحرب الأهلية | مراسلون حول العالم | DW | 06.03.2022

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مراسلون حول العالم

إثيوبيا: الاغتصاب في الحرب الأهلية

يشهد إقليم تيغراي في إثيوبيا منذ أكثر من سنة حرباً أهلية أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين. ويشهد الإقليم أيضاً عمليات اغتصاب كما أكد شهود عيان لمراسلتنا مارييل مولر.

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