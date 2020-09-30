إثر إصابته بكورونا.. دعوات العالم له بالشفاء وترقب لمصير نتائج الرئاسيات

توالت تمنيات رؤساء العالم الموجهة إلى الرئيس الأمريكي دونالد وزوجته ميلانيا بـ "الشفاء العاجل"، بعد التأكد من إصابتهمابفيروس كورونا المستجد.

والرسائل وجهها معظم دول العالم من بينها إسرائيل وبريطانيا ومن مؤسسات الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، على غرار ألمانيا وفرنسا وبولندا، إلى جانب الهند وتايوان وروسيا.

كما غرّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الذي طالما هاجمه ترامب على تويتر قائلاً: "خالص أمنياتي للرئيس ترامب وزوجته بالشفاء العاجل والتام".

سيناريوهات عديدة

في المقابل سارع هو شيغين رئيس تحرير صحيفة غلوبال تايمز الصينية إلى التركيز على تأثير إصابة ترامب أربعة أسابيع قبل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية على حظوظه في الفوز، ملمحاً أن ترامب "دفع ثمن مقامرته للتقليل من شأن كوفيد-19. تظهر الأنباء خطورة الوضع الوبائي في الولايات المتحدة وسيكون لها تأثير سلبي على صورة ترامب والولايات المتحدة كما قد تؤثر سلبا على إعادة انتخابه".

مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد الرئيس ترامب وسيدة البيت الأبيض قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا بفيروس كورونا المستجد. "سنبدأ عملية الحجر الصحي والتعافي على الفور. سنتجاوز ذلك معا". وجاءت النتائج بعد أنباء تفيد بإصابة هوب هيكس، وهي مستشارة بارزة ومساعدة موثوق بها لترامب، بفيروس كورونا المستجد.

مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد الممثل البريطاني روبرت باتينسون ثبتت إصابة الممثل البريطاني روبرت باتينسون بكوفيد-19 في الثالث من سبتمبر/ أيلول وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام مما تسبب في وقف إنتاج فيلم (ذا باتمان).

مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد نجم أفلام الحركة دواين جونسون قال نجم أفلام الحركة دواين جونسون، الملقب بالصخرة (ذا روك)، في رسالة مصورة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي في الثاني من سبتمبر/ أيلول إنه أصيب بالمرض هو وزوجته وطفليهما لكنهم تعافوا جميعا.

مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد الممثل الإسباني أنطونيو بانديراس أعلن الممثل الإسباني الشهير أنطونيو بانديراس الذي أدى دور البطولة في فيلم "ماسك أوف زورو" أو "قناع زورو" وعشرات الأفلام الأخرى، في العاشر من أغسطس/ آب، الذي وافق عيد ميلاده الستين، أنه مصاب بالمرض ويخضع لحجر صحي.

مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو كشف الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو (65 عاما) في السابع من يوليو/ تموز الماضي إنه أصيب بكورونا بعد أشهر من تهوينه من خطورة الجائحة.

مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دخل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (55 عاما) إلى المستشفى في الخامس من أبريل/ نيسان الماضي بعد أن عانى من أعراض الحمى والسعال لأكثر من عشرة أيام وقضى أسبوعا في المستشفى شمل ثلاث ليال في العناية المركزة.

مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون أول من أعلنا عن إصابتهما بفيروس كورونا في هوليوود. كان الزوجان في أستراليا عندما شعرا بأعراض المرض وأكدت التحاليل إصابتهما بفيروس كورونا. قام هانكس عبر "إنستغرام" بطمأنة متابعيه أنه في العزل المنزلي ويتابع حالته مع الأطباء، طالباً منهم عدم الخروج من المنزل والتزام الهدوء.

مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز حتى الأمراء لم يسلموا من كورونا، حيث أعلن مكتب ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز إصابته بفيروس كورونا المستجد وتواجده حالياً في الحجر المنزلي. وصرح مكتبه صرح بأنه: "ظهرت على ولي العهد أعراض طفيفة، ولكن صحته جيدة، وكان يعمل من البيت طوال الأيام الماضية كالمعتاد". الجدير بالذكر أن الأمير تشارلز في الواحدة والسبعين من العمر، وبالتالي فهو من الفئة الأكثر عرضة لخطر المضاعفات من فيروس كورونا.

مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد رئيس نادي ريال مدريد الأسبق لورنزو سانز في عالم كرة القدم نعى نادي ريال مدريد رئيسه الأسبق لورنزو سانز الذي توفى إثر إصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز الـ 76 عاماً. كان سانز، الذي تولى رئاسة النادي الملكي في الفترة من 1995 إلى 2000، يعاني من أمراض مزمنة قبل إصابته بالفيروس، ونعاه إبنه على إنستغرام قائلاً: "توفى والدي منذ قليل. لم يكن يستحق هذه النهاية".

مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد مغني الأوبرا بلاسيدو دومينغو أعلن نجم الأوبرا الأسباني بلاسيدو دومينغو عبر صفحته على "فيسبوك" أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، مضيفاً أن عليه "واجب أخلاقي" بإبلاغ جمهوره عن حقيقة إصابته. كما نصح دومينغو الذي يقبع حالياً في الحجر المنزلي جمهوره باتباع إرشادات الخبراء وغسل أيديهم بإستمرار. ختم دومينغو تصريحه برسالة أمل قائلاً: "معاً نستطيع التغلب على هذا الفيروس وإنهاء هذه الأزمة".

مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد الأمير ألبير الثاني أعلن قصر موناكو يوم الخميس (19 مارس/آذار 2020) عن إصابة الأمير ألبير الثاني بفيروس كورونا وتواجده في الحجر المنزلي، وأضاف البيان أن حالة الأمير مستقرة وأنه يقوم أعماله من مكتبه.

مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد السياسي الألماني فريدريش ميرتس أعلن الاقتصادي وأحد المتنافسين على رئاسة حزب المستشارة ميركل (الاتحاد المسيحي الديمقراطي)ا فريدريش ميرتس، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد عبر حسابه على موقع تويتر. وأضاف أن الأعراض اشتدت في اليوم الرابع من ظهورها، لكنه بحسب قوله حافظ على هدوئه، كما شكر جميع العاملين بالقطاع الصحي في المانيا.

مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد مدرب كرة القدم التركي فاتح تريم أعلن مدرب فريق "غلاطا سراي" التركي فاتح تريم عن إصابته بفيروس كورونا المستجد عبر حسابه على موقع تويتر. كان المدرب أول من طالب بتعليق مباريات دوري كرة القدم التركي خوفاً من انتشار العدوى، وأكد تريم لجمهوره أنه "بين أيد أمينة في المستشفى"، مطالباً متابعيه بعدم القلق.

مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد لاعب كرة القدم الألماني ماكس كروزه رغم تعليق فعاليات الدوري التركي وإلزام اللاعبين بالبقاء في العزل المنزلي، أعلنت إحدى الصحف التركية عن إصابة اللاعب الألماني ماكس كروزه، مهاجم فريق "فنرباهتشة" بفيروس كورونا المستجد. كان اللاعب قد أدلى بتصريح قبل إصابته أكد فيه على عدم خوفه على نفسه، ولكنه قلق على والديه الكبيرين في السن.

مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد لاعب كرة السلة الأمريكي كيفن دورانت أصيب نجم فريق بروكلين نتس الأمريكي لكرة السلة بفيروس كورونا المستجد بعد أسبوع من تعليق كافة فعاليات الدوري بسبب الخوف من انتشار العدوى. وأعلن النادي عن إصابة أربعة لاعبين آخرين ظهر على ثلاثة منهم فقط أعراض المرض. بحسب ما تناقلته وسائل إعلامية عالمية نصح دورانت معجبيه قائلاً: "احرصوا على أنفسكم والتزموا العزل المنزلي".

مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد الممثلة البريطانية إنديرا فارما أعلنت نجمة مسلسل "صراع العروش" إنديرا فارما عبر صفحتها الشخصية على إنستغرام عن إصابتها بفيروس كورونا، وطالبت متابعيها بالحفاظ على صحتهم، آملة أن يعود الوضع لطبيعته في أقرب وقت.

مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد كريستوفر هيفغو فارما ليست الوحيدة من نجوم المسلسل التي أصابها الفيروس، حيث كان زميلها الممثل النرويجي كريستوفر هيفغو أيضاً قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد وتواجده مع أسرته بالحجر المنزلي.

مشاهير وساسة كبار أصيبوا بفيروس كورونا المستجد وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون في بيان صادر عن مكتبه أكد وزير الداخلية الأسترالي، بيتر داتون، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعر بآلام في الحلق وأصيب بحمى قام على إثرها بإجراء إختبار الكشف عن الفيروس. وكتب داتون عبر حسابه على تويتر أنه خرج من المستشفى وملتزم بالعزل المنزلي. إعداد: سلمى حامد



في المقابل ذهب شين أوليفر رئيس مؤسسة إيه.إم.بي كابيتال للاستثمار إلى أن إصابة ترامب قد تجعله يحصل على أصوات إضافية "بدافع التعاطف... السوق بالفعل في حالة توتر بسبب الانتخابات القادمة وفشل المحادثات في التوصل إلى حزمة حوافز مالية جديدة".

ويواصل شين أوليفر في حواره مع وكالة رويترز بأن إصابته هذه تفتح الباب على جميع السيناريوهات: "فإذا كانت نتيجة اختباره إيجابية ثم ظهرت عليه أعراض خفيفة، فسوف ينتهي الأمر في غضون أيام قليلة. إذا مرض واضطر إلى الذهاب إلى المستشفى، فستكون السوق أكثر قلقاً. بالطبع إذا توقفت الحملات الانتخابية، فقد يزيد ذلك من المخاوف من أنه قد يخسر الانتخابات".

مزيد من التوتر في أسواق المال

في غضون ذلك، واصلت أسعار النفط خسائرها التي زادت عن ثلاثة بالمئة اليوم الجمعة بعد إعلان خبر إصابة ترامب وزوجته.

ونزل خام برنت بنحو 1.47 سنت أو ما يعادل 3.6 بالمئة إلى 39.4 دولاراً للبرميل بحلول الساعة السادسة والربع صباحاً حسب توقيت غرينتش. كما تراجع الخام الأمريكي 1.40 دولار أو ما يعادل 3.6 بالمئة إلى 37.32 دولاراً.

ويتجه الخام الأمريكي صوب الانخفاض بنحو ستة بالمئة هذاالأسبوع، بينما يمضي برنت على مسار التراجع بأكثر من سبعة بالمئة، في هبوط للأسبوع الثاني على التوالي للخامين القياسيين.

النفط الحلقة الأضعف

يذكر أن سعر النفط كان بالأساس منخفضاً بعد أن أخفقت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي والبيت الأبيض في التوصل إلى اتفاق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن مساعدات اقتصادية لتخفيف أثر الجائحة، مما يُضاف إلى المخاوف بشأن تدهور الطلب بدون تقديم المزيد من الدعم للاقتصاد.

مشاهدة الفيديو 01:42 شارك الولايات المتحدة لا تزال الأكثر تضرراً من كورونا إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3j3Iv الولايات المتحدة، الأكثر تضرراً من كورونا، تخفف إجراءات العزل في بعض الولايات

وقال ستيفن إينس رئيس استراتيجيات الأسواق العالمية لدى أكسي في إشارة إلى الرئيس الأمريكي "يظل النفط الحلقة الأضعف في أنباء كوفيد إذ أنها تعزز الرأي القائل بأن أي شخص، حتى القائد أو الرئيس، معرض للفيروس".

وقال إن النبأ يجعل من المرجح على نحو أكبر أن يفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي يحين موعدها بعد ما يزيد قليلاً عن شهر.

و.ب/ ع.غ (رويترز، د ب أ، أ ف ب)