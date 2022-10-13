إثارة قصوى: التزلج على كرسي متحرك

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إلى أي مدى يمكن المراوغة بكرسي متحرك؟ ديفيد ليبوزر يتخطى الحدود بحيل مدهشة. بطل العالم في التزلج على الكراسي المتحركة يعلم حتى الأطفال في ورش العمل كيفية كسر القوالب النمطية.
رغم تغلبهن على العديد من الصعوبات في الحياة اليومية فإن الطريق مازال شاقا وطويلا أمامهن. ثلاث سيدات من ألمانيا، كرواتيا والعراق يتحدثن عن "معاناة مزدوجة" للنساء من ذوات الإعاقة وما تغير في حياتهن بعد جائحة كورونا.
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