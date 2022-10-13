 إثارة قصوى: التزلج على كرسي متحرك | عالم السرعة | DW | 21.10.2022

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عالم السرعة

إثارة قصوى: التزلج على كرسي متحرك

إلى أي مدى يمكن المراوغة بكرسي متحرك؟ ديفيد ليبوزر يتخطى الحدود بحيل مدهشة. بطل العالم في التزلج على الكراسي المتحركة يعلم حتى الأطفال في ورش العمل كيفية كسر القوالب النمطية.

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