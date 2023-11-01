إتمام عملية تبادل رهائن وسجناء جديدة بين اسرائيل وحماس وسط ضغوطات لتمديد الهدنة

نزاعاتالمناطق الفلسطينة المحتلةإتمام عملية تبادل رهائن وسجناء جديدة بين اسرائيل وحماس وسط ضغوطات لتمديد الهدنةTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoنزاعاتالمناطق الفلسطينة المحتلة2023/11/28٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣الهدنة في غزة تدخل يومها الخامس بعد موافقة إسرائيل وحماس على تمديدها لمدة يومين، بحسب ما أعلنت الخارجية القطرية وإسرائيل تتسلم قائمة بأسماء الدفعة الخامسة من الرهائن الذين يفترض أن يُطلق سراحهم اليومhttps://p.dw.com/p/4ZY8Iإعلان