إتمام عملية تبادل رهائن وسجناء جديدة بين اسرائيل وحماس وسط ضغوطات لتمديد الهدنة

2023/11/28 ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣

الهدنة في غزة تدخل يومها الخامس بعد موافقة إسرائيل وحماس على تمديدها لمدة يومين، بحسب ما أعلنت الخارجية القطرية وإسرائيل تتسلم قائمة بأسماء الدفعة الخامسة من الرهائن الذين يفترض أن يُطلق سراحهم اليوم