  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةفيديوهات
قضايا راهنة
الحرب بين إسرائيل وحماس
غزو أوكرانيا
التغيرات المناخية
نزاعاتالمناطق الفلسطينة المحتلة

إتمام عملية تبادل رهائن وسجناء جديدة بين اسرائيل وحماس وسط ضغوطات لتمديد الهدنة

٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣

الهدنة في غزة تدخل يومها الخامس بعد موافقة إسرائيل وحماس على تمديدها لمدة يومين، بحسب ما أعلنت الخارجية القطرية وإسرائيل تتسلم قائمة بأسماء الدفعة الخامسة من الرهائن الذين يفترض أن يُطلق سراحهم اليوم

https://p.dw.com/p/4ZY8I
تخطي إلى الجزء التالي المزيد من نزاعات في منطقة الشرق الأوسط

المزيد من نزاعات في منطقة الشرق الأوسط

external

القوات الإسرائيلية تقتحم مستشفى الشفاء في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن ن قواته ما تزال نشطة في مستشفى الشفاء بغزة بحثا عن نشطاء حماس المتهمين بالتحصن هناك.
نزاعات١٦ نوفمبر ٢٠٢٣02:15 دقيقة
external

الوضع على الحدود بين إسرائيل ولبنان

مخاوف من خروج الوضع عن نطاق السيطرة بين إسرائيل وحزب الله.
نزاعات٣ نوفمبر ٢٠٢٣02:38 دقيقة
تخطي إلى الجزء التالي المزيد من نزاعات من أرجاء العالم

المزيد من نزاعات من أرجاء العالم

DW Sendung To The Point | Arabisch

بعد تمرد بريغوجين: ما حجم التصدع في نظام بوتين؟

نزاعات٢٩ يونيو ٢٠٢٣42:36 دقيقة
external

الاتحاد الأوروبي يتجه لحظر استيراد النفط الروسي

رفضت المجر الأربعاء مقترح الاتحاد الأوروبي حول فرض حظر تدريجي للنفط الروسي "بشكله الحالي"
نزاعات٤ مايو ٢٠٢٢02:53 دقيقة