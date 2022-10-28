إتمام صفقة تويتر.. ترامب "مسرور" وبرلين تتابع التطورات عن كثب

عبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن سروره لأنّ منصّة تويتر أصبحت الآن "في أيادٍ أمينة"، بعدما استحوذ الملياردير إيلون ماسك عليها. وقال عبر شبكة "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي التابعة له اليوم الجمعة (28 تشرين الأول/أكتوبر 2022)، "أنا سعيد جدًا لأنّ تويتر أصبحت الآن في أيادٍ أمينة، ولن يديرها بعد الآن مجانين يساريون راديكاليون يكرهون بلدنا بالفعل". إلا أنّ الملياردير الجمهوري لم يذكر ما إذا كان ينوي استخدام مجددًا المنصّة التي كانت قد حظّرت حسابه بعد الهجوم على الكابيتول.
من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت في برلين اليوم الجمعة: "نقول أيضا إن مثل هذه المنصة عليها مسؤولية خاصة بسبب تأثيرها الممتد إلى جمهورنا"، مضيفا أن الحكومة الألمانية سترصد عن كثب التغييرات المحتملة في المنصة خلال الأسابيع والأشهر القادمة، وبعد ذلك ستستخلص استنتاجاتها الخاصة.
وقال هيبشترايت إن هذه الاستنتاجات قد تثير أيضا تساؤلات عما إذا كانت الحكومة تريد الاستمرار في التواجد على هذه المنصة أم لا، وأضاف: "لا أريد بذلك إثارة تهديد أو التطلع للقيام بمثل هذه الخطوة، لكن أقول إن هذه الأسئلة قد تُطرح بالطبع".
ولطالما استخدمت الحكومة الألمانية وأعضاؤها وكبار الساسة من الأحزاب "تويتر" لنشر رسائل أو التعليق على تطورات سياسية أو الإعلان عن مواعيد فعاليات.
وكان بعض الساسة، مثل وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك وزعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي زاسكيا إسكين، غادروا المنصة مؤخرا. واتهمت إيسكن "تويتر" بعدم القيام بأي شيء حيال الحسابات الشخصية المزيفة والتغافل الشديد في التعامل مع محتويات مبلغ عنها تقع تحت طائلة القانون. وقالت إن من المؤكد أن عملية الاستحواذ التي قام بها رئيس شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية، ماسك، لن تجعل المنصة شركة غير ربحية.
وأشار ماسك إلى اكتمال عملية الاستحواذ على تويتر ليلة الخميس/الجمعة. وكتب دون مزيد من التفاصيل "الطائر حر". تجدر الإشارة إلى أن شعار "تويتر" هو طائر أزرق - وقد أكد ماسك مرارا أنه يريد تحرير المنصة من القيود المشددة - من وجهة نظره - المفروضة على حرية التعبير.
وطلبت شركة تويتر من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، شطب أسهمها من قوائم التداول، لتؤكد بذلك صفقة استحواذ إيلون ماسك على الشركة، والتي تبلغ قيمتها حوالي 44 مليار دولار.
وشطبت بورصة نيويورك بالفعل أسهم الشركة. وبالإضافة إلى ذلك، يريد الملياردير تعيين فريق إدارة جديد.
خ.س/خ.س (أ ف ب، د ب أ)
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قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي
القط الغاضب
تلك القطة من أريزونا وهي إحدى القطط المشهورة عالميا على شبكات التواصل الاجتماعي ، وتعتبر الآن الممثل الأكثر نجاحا لنوعها من القطط. لها تعبيرات و جه غاضبة و هذا أكثر ما يميزها، رغم أن ذلك لم ينتج عن مزاج سيء و لكن عن مرض وراثي أوقف استمرار نموها، لكن مالكها لم ينزعج على الإطلاق من وجهها الغاضب بل استخدمه لتصبح هي نجمة عبر الكوميديا و الأفلام و المشاركات التي صنعها لها.
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قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي
القط سيمون
القط سيمون ليس قطا حقيقيا من ذوات الاربع و انما هو صنيعة قلم الرسام البريطاني سايمون توفيلد. مقاطع الفيديو المتحركة التي صنعها الفنان له، والتي تحكي قصصا خرافية و جميلة عن قط المنزل "سايمون" . أصبح هذا القط شهير في أنحاء العالم عبر موقع يوتيوب. وقد زار قناة الفيديو الخاصة به حوالي 840 مليون مشاهد حول العالم.
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قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي
القطة شوبيت
هذه القطة تعيش لدى أحد أهم مصممي الأزياء ، الألماني كارل لاغرفيلد، والذي استخدمها كموديل، و بطبيعة الحال كرس مجموعته من الأزياء لملهمته " شوبيت" . شوبيت لديها صفحتها الخاصة على تويتر و انستجرام، و لديها موظف خاص يقوم على أمورها، و اثنين من الخادمات و طباخ وحارس شخصي، الأمر الذي يحسدها عليه الكثير من البشر.
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قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي
مارو
مارو قطة اسكتلندية تعيش في اليابان وأصبحت من المشاهير في جميع أنحاء العالم بفضل موقع يوتيوب. صاحبها ينشر بانتظام مقاطع فيديو لقطته اللطيفة على موقع "mugumogu"، على الرغم من عدم كشفه عن هويته. وفي الوقت نفسه، نشر كتابين عن حياة القطة النجم حتى الآن.
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قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي
ليل بوب
القط قصير الساقين ذو الجسم الهزيل، والعيون المتضخمة واللسان المتدلي: هذا هو ليل بوب. ولد مع مختلف الطفرات الوراثية ويعاني من التقزم وهشاشة العظام. على الصفحة الرئيسية له، القط الصغير يروي قصة حياته: تم التخلي عنه في شوارع بلومينغتون في ولاية انديانا الأمريكية. اليوم صار ليل بوب أحد نجوم التواصل الاجتماعي ولديه قناة يوتيوب وحساب تويتر.
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قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي
قط الشارع
بوب هو نجم الفيلم والشخصية الرئيسية في الدراما البريطانية "قط الشارع الذي يدعى بوب"، وهو فيلم يقوم على الكتاب الذي يحمل نفس الاسم الذي بيع منه ما يقرب من خمسة ملايين نسخة حتى الآن. حاز بوب على إعجاب 540 ألف على فيسبوك، في شعبية تفوق الكثير من نجوم السينما الآخرين. قبل أن يصبح بوب ذا شهرة عالمية، قيل إنه كان يحب أن يركب الحافلة في طرق لندن على أكتاف صاحبه – ولكن تلك الأوقات مضت منذ وقت طويل-
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قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي
القط نالا
تم العثور على تالا، القط السيامي في مأوى للحيوانات. أخذته المالكة الجديدة وكان مريضا فرعته وحرصت على صحته. وقالت إنها نشرت تقارير مرحلية على حسابها في إنستجرام، والتي وصلت بسرعة إلى أكثر من مليون من متابعيه. في هذه الأثناء، ظهر نالا في العديد من مقاطع الفيديو على يوتيوب والإعلانات الخاصة بحماية الحيوانات.