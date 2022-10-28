إتمام صفقة تويتر.. ترامب "مسرور" وبرلين تتابع التطورات عن كثب

عبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن سروره لأنّ منصّة تويتر أصبحت الآن "في أيادٍ أمينة"، بعدما استحوذ الملياردير إيلون ماسك عليها. وقال عبر شبكة "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي التابعة له اليوم الجمعة (28 تشرين الأول/أكتوبر 2022)، "أنا سعيد جدًا لأنّ تويتر أصبحت الآن في أيادٍ أمينة، ولن يديرها بعد الآن مجانين يساريون راديكاليون يكرهون بلدنا بالفعل". إلا أنّ الملياردير الجمهوري لم يذكر ما إذا كان ينوي استخدام مجددًا المنصّة التي كانت قد حظّرت حسابه بعد الهجوم على الكابيتول.

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت في برلين اليوم الجمعة: "نقول أيضا إن مثل هذه المنصة عليها مسؤولية خاصة بسبب تأثيرها الممتد إلى جمهورنا"، مضيفا أن الحكومة الألمانية سترصد عن كثب التغييرات المحتملة في المنصة خلال الأسابيع والأشهر القادمة، وبعد ذلك ستستخلص استنتاجاتها الخاصة.

وقال هيبشترايت إن هذه الاستنتاجات قد تثير أيضا تساؤلات عما إذا كانت الحكومة تريد الاستمرار في التواجد على هذه المنصة أم لا، وأضاف: "لا أريد بذلك إثارة تهديد أو التطلع للقيام بمثل هذه الخطوة، لكن أقول إن هذه الأسئلة قد تُطرح بالطبع".

ولطالما استخدمت الحكومة الألمانية وأعضاؤها وكبار الساسة من الأحزاب "تويتر" لنشر رسائل أو التعليق على تطورات سياسية أو الإعلان عن مواعيد فعاليات.

وكان بعض الساسة، مثل وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك وزعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي زاسكيا إسكين، غادروا المنصة مؤخرا. واتهمت إيسكن "تويتر" بعدم القيام بأي شيء حيال الحسابات الشخصية المزيفة والتغافل الشديد في التعامل مع محتويات مبلغ عنها تقع تحت طائلة القانون. وقالت إن من المؤكد أن عملية الاستحواذ التي قام بها رئيس شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية، ماسك، لن تجعل المنصة شركة غير ربحية.

وأشار ماسك إلى اكتمال عملية الاستحواذ على تويتر ليلة الخميس/الجمعة. وكتب دون مزيد من التفاصيل "الطائر حر". تجدر الإشارة إلى أن شعار "تويتر" هو طائر أزرق - وقد أكد ماسك مرارا أنه يريد تحرير المنصة من القيود المشددة - من وجهة نظره - المفروضة على حرية التعبير.

وطلبت شركة تويتر من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، شطب أسهمها من قوائم التداول، لتؤكد بذلك صفقة استحواذ إيلون ماسك على الشركة، والتي تبلغ قيمتها حوالي 44 مليار دولار.

وشطبت بورصة نيويورك بالفعل أسهم الشركة. وبالإضافة إلى ذلك، يريد الملياردير تعيين فريق إدارة جديد.

خ.س/خ.س (أ ف ب، د ب أ)