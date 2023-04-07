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إبهام الهاتف الذكي: مرض عصر الهواتف النقالة

يحذر أطباء العظام من انتشار مرض إبهام الهاتف الذكي او مرض الواتس آب. إذ يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط لهذه الأجهزة والكتابة المستمرة إلى إجهاد مفصل الإبهام، مما يتسبب بحدوث التهابات خطرة. أحيانًا تكون الجراحة هي الحل الوحيد للشفاء منها.