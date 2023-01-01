إبداعات صانع العطور أوفه هريش

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حاسة شم رائعة. يبدو مصنع عطور أوفه هريش وكأنه ورشة كيمياء من العصور الوسطى. فقد ابتكر عطورا متفردة من جميع المواد الطبيعية الممكنة ومن ضمن زبائنه أسر أرستقراطية أوروبية.
فقدان حاسة الشم يعد أحد الآثار الجانبية الشائعة للإصابة بكورونا، لكن تداعيات هذا الأمر لا تقتصر فقط على عدم التمكن أحيانا من تجنب مخاطر، فالأنف له دور أيضا في العلاقات العاطفية وضمنها السلوك الجنسي والصداقات، بحسب دراسة.
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