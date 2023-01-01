 إبداعات صانع العطور أوفه هريش | يوروماكس | DW | 01.01.2023

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يوروماكس

إبداعات صانع العطور أوفه هريش

حاسة شم رائعة. يبدو مصنع عطور أوفه هريش وكأنه ورشة كيمياء من العصور الوسطى. فقد ابتكر عطورا متفردة من جميع المواد الطبيعية الممكنة ومن ضمن زبائنه أسر أرستقراطية أوروبية.

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