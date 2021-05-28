 ″إبادة جماعية″.. تسلسل زمني لتاريخ احتلال ألمانيا لناميبيا | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 07.06.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

ثقافة ومجتمع

"إبادة جماعية".. تسلسل زمني لتاريخ احتلال ألمانيا لناميبيا

رغم أن فترة الاستعمار الألماني لناميبيا كانت قصرة نسبيا، إلا أنها تسبب في فظائع لشعبي الهيريرو والناما. واعترفت برلين مؤخرا بأن ما حدث خلال تلك الفترة كان "إبادة جماعية". نظرة تاريخية على تسلسل أحداث تلك الحقبة.

مشاهدة الفيديو 02:04

برلين تعترف: جرائم الاحتلال الألماني بحق شعب ناميبيا إبادة جماعية

1840 

وصل مبشرون من جمعية (Rhenish) التبشرية ومقرها ألمانيا إلى ما يعرف حاليا بدولة ناميبيا

1883 

وقع أدولف لودريتز  -  أحد أوائل المستعمرين الألمان - اتفاقية مع جوزيف فريدريك زعيم مدينة بيثاني في جنوب ناميبيا . وأعطت هذه الاتفاقية رجل الأعمال لودريتز حق استغلال المناطق في نطاق ميناء طبيعي استراتيجي كان يسمى في ذاك الوقت " انجرا بيكينا " لكن تحول اسمه إلى " لودريتز ".

1884- 1885 

عقب مؤتمر برلين، أصبح الإقليم الذي أصبح فيما بعد بدولة "ناميبيا "، محمية تابعة للإمبراطورية الألمانية تحت اسم " جنوب غرب أفريقيا ". ولم يكن القادة المحليين جزءا من القرارات التي تتخذها القوى الأوروبية.

1890 

دخلت معاهدة هليجولاند-زنجبار الأنجلو ألمانية حيز التنفيذ ما مكن الألمان من الوصول إلى نهر زامبيزي انطلاقا من "جنوب غرب إفريقيا"، ما شكل شريطا بطول 30 كيلومترًا في المنطقة تعرف بـ "كابريفي ستريب"  والتي حملت اسم المستشار الألماني ليو فون كابريفي.

1893

 اندلعت اشتباكات بين الجنود الألمان الذين تم نشرهم لحماية المستوطنين الألمان من جهة وبين أفراد شعب هيريرو وبعض قبائل ويتبوي. وشن رجال الحاكم الألماني كيرت فون فرانسوا هجوما على هندريك ويتبوي زعيم الناما وقرية هورنكرانز وقتلوا نساء وأطفال وكبار السن. وفي ردهم، قامت قبيلة ويتبوي بتعطيل النقل بشكل مؤقت بين مدينة سواكوبموند الساحلية  ويندهوك بوسط البلاد.

1894

 أصبح ثيودور لوتفين حاكما  لـ " جنوب غرب إفريقيا" خلفا لفون فرانسوا. وبدا لوتوين التفاوض بشأن معاهدات الحماية مع المجتمعات المحلية، لكنه في الوقت نفسه بدأ في مهاجمة وقمع الذين يرفضون الاستسلام للحماية الألمانية.

شن لوتفين هجوما كبيرا على هندريك ويتبوي في جبال نوكلوفت. وعندما هزم الألمان ويتبو، تم توقيع معاهدة الحماية.

1895

تم تشكيل  قوة الحماية الألمانية أو (Schutztruppe) للدفاع عن المصالح الألمانية في جنوب غرب إفريقيا وقمع أي معارضة ضد الإدارة الاستعمارية في المنطقة. واستخدمت هذه القوة غالبا أسلوب "الأرض المحروقة" فيما لم تميز بشكل كبير بين المقاتلين وغير المقاتلين. وضمت قوة الحماية الألمانية أكثر من 15 ألف جندي ألماني.

أغسطس / آب 1904 

حققت القوات الألمانية نصرا حاسما تحت قيادة الجنرال فون تروثا في معركة  "ووتربيرغ" على متمردي هيريرو بقيادة القائد صموئيل ماهاريرو.

وبعد ذلك، أعطى الجنرال فون تروثا أمر إبادة، محذرا أي شخص يتنمي إلى "هيريرو" من التواجد على الأراضي التي تحتلها القوات الألماينة وإلا فسيكون العقاب إعدامه.

وعلى إثر ذلك، أُطلق النار على أبناء هيريرو العزل بشكل عشوائي ونُفذت اعدامات  حتى الماشية تعرضت أما للسرقة أو للقتل واستولى المستوطنون الألمان على الأراضي. وكان هذا ردا على مقتل قرابة 120 مستوطنا وجنديا ألمانيا على يد رجال القبائل. ولم يتوقف الأمر عند ارتكاب مذابح بحق أبناء شعبي هيريرو وناما على أيدي المستعمرين الألمان وتشكيل قوة الحماية عقب معركة  "ووتربيرغ" وأوامر الجنرال فون تروثا، إذ تم دفع ابناء شعب الهيريرو إلى منطقة أوماهيكي القاسية حيث لقى الألاف منهم مصرعهم جراء الجوع أو العطس.

1904- 1908

استمرت الاشتباكات بين القوات الألمانية والمتمردين من شعبي هيريرو وناما، لكن وتيرة المقاومة التي يشنها شعب هيريرو تراجعت على وقع اعتقال جنود قوة الحماية الناجين من المعارك فيما أجبر النساء والأطفال إلى معسكرات الاعتقال والعمل القسري لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والأعمال الألمانية من أجل تشييد مستعمرة ألمانية. وقام المستوطنون الألمان بالاستيلاء على أراضي شعب هيريرو وتوزيعها عليهم. وعلى الرغم من أن الأرقام لا تزال محل خلاف إلا أن هذه الأرقام تشير إلى أن ما بين 65 الفأ من 80 ألفا من شعب هيريرو أي ما يشكل 75 بالمائة قد قتلوا بالإضافة إلى مقتل ما يقل عن 10 ألاف من 20 ألفا من شعب ناما خلال الحكم الألماني. وينظر إلى هذه الحقبة التاريخية باعتبارها أول إبادة جماعية في القرن العشرين.

وأخذ العلماء الألمان بعض من جماجم الضحايا إلى ألمانيا لدراستها لإثبات تفوق العرق الأبيض في إطار نظرية "تحسين النسل" التي فقدت مصداقيتها في الوقت الحالي إذ كان يرغب العلماء الألمان إلى تأسيس أسس علمية بشأن تفوق الأوربيين على باقي الأعراق الأخرى.

مشاهدة الفيديو 13:10

ألمانيا تقرّ بالإبادة الجماعية في ناميبيا. فما قيمة اعترافها؟

 

1907 

استدعت برلين الجنرال فون تروثا حيث تعرضت أسلوبه الوحشي في إحكام سيطرة الألمان على جنوب غرب إفريقيا، لإدانات في إفريقيا وأوروبا.

يوليو / تموز 1907

 فقدت ألمانيا سيطرتها على جنوب غرب إفريقيا لصالح كفة الحلفاء وقوات جنوب إفريقيا.

1919 

عقب الهزيمة من الحرب العالمية الأولى، اجبرت معاهدة فرساي ألمانيا على التخلي عن مستعمراتها.

1923 

توفي القائد صموئيل ماهريرو في المنفى فيما يٌعرف حاليا بدولة بوتسوانا.

مارس / آزار 1998

 زار الرئيس الاتحادي لألمانيا رومان هرتسوغ ناميبيا  وسط مطالبات من هيريرو بتعويضات من ألمانيا نظير الفضائع التي ارتكبت ما بين عامي 1908 و1904

أغسطس / أيلول 2004  اعترفت  وزيرة التنمية الألمانية آنذاك هايديماري ويتشوريك زيول رسميا بالمسؤولية التاريخية والأخلاقية عن الإبادة الجماعية التي تعرض لها شعبي هيريرو وناما في ناميبيا وذلك بعد مائة عام من ارتكابها. وتم الاتفاق على أنه سوف يتم تترجم هذه المسؤولية وتفعليها من خلال مساعدات التنمية.

ناجون من شعب الهيرو فروا عبر الصحراء

ناجون من شعب الهيرو فروا عبر الصحراء

29 مارس / أزار 2014 جدد ممثلو شعبي هيريرو وناما مطالبهم لألمانيا لدفع تعويضات بسبب الإبادة الجماعية التي وقعت خلال الحرب الاستعمارية ما بين عامي 1908 و1904.

2015 بدأت المفاوضات بين حكومتي ناميبيا  وألمانيا بشأن اعتراف رسمي وتقديم مساعدات مالية.

7 يوليو / تموز 2016 

اعترفت ألمانيا للمرة الأولى بعمليات القتل الجماعية الذي تعرض لها شعبي هيريرو وناما على يد القوات الألمانية باعتبارها إبادة جماعية وذلك في وثيقة رسمية.

أغسطس / آب 2018

أقدمت ألمانيا على إعادة جماجم ضحايا الحقبة الاستعمارية إلى ناميبيا .

28 مايو / آيار 2021

بعد 6 سنوات من التفاوض، اعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن التوصل إلى اتفاق بموجبه تعترف ألمانيا بالفضائع التي ارتكبت في أوائل 1900 ضد شعبي هيريرو وناما باعتبارها إبادة جماعية. وتعهدت ألمانيا بأنها ستنفق 1.1 مليار يورو (1.3 مليار دولار) على مدار 30 عاما في شكل مساعدات بنية تحتية وتنموية، لكن دون أن يشمل هذا دفع تعويضات وهو ما محل انتقاد من قبل قادة هيريرو وناما باعتباره أمرا غير مقبول.

نيبه كاي كريستوف/ م.ع

  • Exhibition German colonialism in Deutsches Historisches Museum (picture alliance/dpa/K-D.Gabbert)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    "مستقبلنا على الماء"

    في عهد المستشار أوتو فون بيسمارك، تأسست الإمبراطورية الاستعمارية الألمانية على الأراضي التي تدعى في يومنا الحاضر: ناميبيا، كاميرون، توغو، وأجزاء من تنزانيا وكينيا. سعى الإمبراطور ويليام الثاني، الذي توج في عام 1888 إلى توسيع المستعمرات من خلال إنشاء أساطيل جديدة، الظاهرة في الصورة. فقد أرادت الإمبرطورية الألمانية (مكاناً لها في الشمس)، كما أعلن المستشار برنارد فون بولوف في عام 1897.

  • German colonies in Africa, map from 1902 (picture-alliance / akg-images)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    المستعمرات الألمانية

    كانت معظم المستعمرات تتمركز في منطقة المحيط الهادئ (شمال غينيا الجديدة، أرخبيل بيسمارك، جزر مارشال وسليمان، ساموا) وفي الصين. حدد المؤتمر الذي عقد في بروكسل عام 1890 ضم مملكتي رواندا وبوروندي إلى الإمبراطورية الألمانية في شرق أفريقيا الألماني. وفي نهاية القرن التاسع عشر كانت المستعمرات الألمانية في أوجها.

  • Colonial ruler being carried in Madagascar (picture-alliance/dpa/arkivi)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    العنصرية

    كان البيض يشكلون أقلية ذات امتيازات عالية في المستعمرات، أقل من 1% من السكان. عاش حوالي الـ 25 ألف ألماني في المستعمرات في عام 1914، أقل من نصفهم بقليل في جنوب غرب أفريقيا الألمانية. أعتبر الـ13 مليون من السكان الأصليين على أنهم أتباع مجردين من حقوقهم.

  • Genocide against the Herero and Nama in German South-West Africa (public domain)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    الإبادة الجماعية الأولى في القرن العشرين

    تعتبر الإبادة الجماعية ضد هيريرو وناما في جنوب غرب أفريقيا الألماني ( ناميبيا في الوقت الحاضر)، من أخطر الجرائم في تاريخ ألمانيا الاستعمارية. هرب معظم ثوار هيريرو خلال معركة واتربيرغ في عام 1904 عبر الصحراء، حيث قطعت القوات الألمانية وصولهم إلى المياه بشكل ممنهج. قدر عدد الذين لقوا حتفهم هناك ما يفوق الـ 60 ألف من السكان الأصليين.

  • Surviving Herero after flight through desert (public domain)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    الجريمة الألمانية

    لم ينج سوى ما يقارب الـ 16 ألف شخصاً من الهيريرو من الإبادة الجماعية، إلا أنهم احتجزوا في معكسرات اعتقال حيث مات منهم الكثير. وما زال العدد الحقيقي للضحايا يشكل نقطة جدلية. كم من الوقت نجوا بعد هروبهم عبر الصحراء بالرغم من نحولهم؟ بجميع الأحوال، فقدوا كل ممتلكاتهم الشخصية وسبل العيش وأية تطلعات مستقبلية.

  • Maji-Maji warriors in 1906 (Downluke)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    حرب استعمارية مع عواقب قريبة المدى

    تصاعد تحالف من المجموعات العرقية ضد الحكم الاستعماري في شرق أفريقيا الألمانية. وقدر عدد الذين ماتوا في ثورة ماجي ماجي بـ 100 ألف شخص. بالرغم من تجنب مناقشتها أو ذكرها فيما بعد بألمانيا، إلا أنها تشكل جزءً هاماً من تاريخ تنزانيا.

  • Bernhard Dernburg in German East Africa in 1908 (picture alliance/akg-images)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    الإصلاحات 1907

    في أعقاب الحروب الاستعمارية، أعيدت هيكلة الإدارة في المستعمرات الألمانية بهدف تحسين شروط المعيشة. عُيّن رجل الأعمال الناجح برنارد ديرنبرغ وزيراً لشؤون المستعمرات في عام 1907 الذي قدم مجموعة من الإصلاحات في السياسات الاستعمارية لألمانيا.

  • Robert Koch's microscopic specimens from East Africa (Deutsches Historisches Museum/T. Bruns )

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    علوم ومستعمرات

    جنباً إلى جنب مع إصلاحات ديرنبرغ، أنشئت المؤسسات العلمية والتقنية للتعامل مع القضايا الاستعمارية وأسست الكليات في الجامعات التي تعرف اليوم بـ جامعة هامبورغ وجامعة كاسل. حضّر روبرت كوخ بعثة علمية إلى شرقي أفريقيا في عام 1906. في الصورة أعلاه تظهر العينات المجهرية التي جمعت هناك.

  • Exhibition on German colonialism (DW/J. Hitz)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    خسارة المستعمرات

    بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى، وقعت ألمانيا معاهدة السلام في مؤتمر فرساي عام 1919 التي تنص على أن البلاد تتخلى عن سيادتها في مستعمراتها. تظهر الملصقات الظاهرة في الصورة مخاوف ألمانيا من تبعات الخسارة: ضعف القوة الاقتصادية والفقر والحياة البائسة في الوطن.

  • German colonialism exhibition in Deutschen Historischen Museum (DW/J. Hitz)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    الطموحات الإستعمارية للرايخ الثالث

    عادت الطموحات الاستعمارية بالظهور في عهد النازيين، ولا تقتصر على تلك المنصوص عليها في (الخطة الرئيسية للشرق) التي تمثلت بالإبادة الجماعية والعرقية في وسط وشرق أوروبا. وهدف النازييون أيضاً لاستعادة المستعمرات التي خسروها في أفريقيا، كما توضح هذه الخريطة المدرسية من عام 1938. كانت المستعمرات لتوفير الموارد اللازمة لألمانيا.

  • CSU delegate Dagmar Wöhrl in Namibia (Dagmar Wöhrl)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    نهج شائك

    تدخل المفاوضات من أجل الاعتراف بالإبادة الجماعية في هيريرو وناما مرحلة صعبة. في حين تماطل ألمانيا فيما يتعلق بالتعويض المالي، هناك تخاذل أيضاً في البنية السياسية في نامبيا. رفع ممثلوا هيريرو مؤخراً شكوى رسمية للأمم المتحدة اعتراضاً على إقصائهم من المفاوضات الحالية. جوليا هيتز/ ريم ضوا.


 

مختارات

إلى أين وصلت ألمانيا في معالجة ماضيها الاستعماري في أفريقيا؟

الإبادة الجماعية والتحف الفنية المنهوبة، كلمات بدأت تترد كثيرا عند الحديث عن ماضي ألمانيا الاستعماري في أفريقيا. وقبل أربع سنوات وعدت الحكومة الألمانية بدراسة ومعالجة هذا الماضي الاستعماري. فإلى أين وصلت تلك الوعود؟  

الاستعمار الألماني في إفريقيا.. سقط "سهواً" من دروس التاريخ؟

لا يتعلم الكثير من الطلاب الألمان شيئًا عن الماضي الاستعماري لبلادهم. يتم تدريس أحداث مثل الإبادة الجماعية في ناميبيا فقط وذلك بحسب تقدير ورؤية المعلمين. والآن يهدف النشطاء إلى تغيير هذا الأمر.  

ألمانيا تعترف بارتكاب "إبادة جماعية" في ناميبيا إبان استعمارها

بعد أكثر من قرن على ارتكاب فظائع بحق شعبي هيريرو ناما في ناميبيا، اعترفت ألمانيا بأن تلك الأعمال كانت "إبادة جماعية" تم ارتكابها خلال فترة استعمارها لهذا البلد الأفريقي، وتعهدت بتقديم مساعدات تنموية بأكثر من مليار يورو.  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

برلين تعترف: جرائم الاحتلال الألماني بحق شعب ناميبيا إبادة جماعية  

مواضيع ذات صلة

Namibia, Windhuk I Denkmal zur Erinnerung an den Völkermord von Herero und Nama

ألمانيا تعترف بارتكاب "إبادة جماعية" في ناميبيا إبان استعمارها 28.05.2021

بعد أكثر من قرن على ارتكاب فظائع بحق شعبي هيريرو ناما في ناميبيا، اعترفت ألمانيا بأن تلك الأعمال كانت "إبادة جماعية" تم ارتكابها خلال فترة استعمارها لهذا البلد الأفريقي، وتعهدت بتقديم مساعدات تنموية بأكثر من مليار يورو.