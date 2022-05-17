أ اشتعال الأجواء قبل نهائي الدوري الأوروبي في اشبيلية

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أينتراخت فرانكفورت يصارع رينجرز في نهائي الدوري الأوروبي على أرض ملاعب اشبيلية وسط تأهب الشرطة الاسبانية خوفا من اندلاع أعمال شغ واشتباكات قبل وبعد المباراة.
حقق فريق اينتراخت فرانكفورت الألماني حلمه بالتأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي مزيحا من أمامه ويستهام الإنجليزي. والآن، تنتظره مواجهة حاسمة أمام رينجرز الاسكتلندي، يعوّل فيها على دعم لاعبه الأول في هذا الموسم: الجمهور.
في مباراة سيشارك فيها غالبا رونالدو حتى ولو كان ذلك عبر مقاعد البدلاء، لن تجد جماهير الكرة في بريطانيا، من غير الذين سيكونون داخل الملعب، بدا من الاستعانة بالراديو أو الانترنت لمتابعة مباراة مانشستر يونايد ونيوكاستل.
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