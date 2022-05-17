أ اشتعال الأجواء قبل نهائي الدوري الأوروبي في اشبيلية

ورطة في بريطانيا.. كيف ستتم مشاهدة أول مباراة لرونالدو مع مانشستر؟

في مباراة سيشارك فيها غالبا رونالدو حتى ولو كان ذلك عبر مقاعد البدلاء، لن تجد جماهير الكرة في بريطانيا، من غير الذين سيكونون داخل الملعب، بدا من الاستعانة بالراديو أو الانترنت لمتابعة مباراة مانشستر يونايد ونيوكاستل.