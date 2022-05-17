 أ اشتعال الأجواء قبل نهائي الدوري الأوروبي في اشبيلية | DW الأخبار | DW | 18.05.2022

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DW الأخبار

أ اشتعال الأجواء قبل نهائي الدوري الأوروبي في اشبيلية

أينتراخت فرانكفورت يصارع رينجرز في نهائي الدوري الأوروبي على أرض ملاعب اشبيلية وسط تأهب الشرطة الاسبانية خوفا من اندلاع أعمال شغ واشتباكات قبل وبعد المباراة.

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