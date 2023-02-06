 أڤدييڤكا... بؤرة المعارك التالية بشرق أوكرانيا؟! | DW الأخبار | DW | 24.03.2023

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أڤدييڤكا... بؤرة المعارك التالية بشرق أوكرانيا؟!

يقول بعض مراقبي الحرب إن هجوم الربيع الروسي قد يقترب من ذروته مع شن هجوم أوكراني مضاد. في هذه الأثناء، قد تثبت أفدييفكا، جنوب باخموت، أنها نقطة مهمة بنفس القدر على خط المواجهة في منطقة دونباس.

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