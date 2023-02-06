أڤدييڤكا... بؤرة المعارك التالية بشرق أوكرانيا؟!

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يقول بعض مراقبي الحرب إن هجوم الربيع الروسي قد يقترب من ذروته مع شن هجوم أوكراني مضاد. في هذه الأثناء، قد تثبت أفدييفكا، جنوب باخموت، أنها نقطة مهمة بنفس القدر على خط المواجهة في منطقة دونباس.
اتهمت الأمم المتحدة القوات الأوكرانية والروسية بتنفيذ عشرات الإعدامات خارج نطاق القضاء لأسرى حرب خلال الغزو الروسي لأوكرانيا، وقالت في تقرير لها إن 25 أسير حرب روسي و15 أسير حرب أوكراني قد تم إعدامهم بالفعل.
تواصل القوات الأوكرانية الدفاع عن باخموت بهدف "كسب الوقت" قبل أن تشن هجوما مضادا في مواجهة تقدم القوات الروسية في هذه المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا التي تحاول موسكو منذ الصيف الاستيلاء عليها على الرغم من خسائر فادحة.
القوات الأوكرانية والروسية تعلنان الإثنين، خوض "معارك عنيفة" للسيطرة على وسط مدينة باخموت في شرق أوكرانيا، والتي تحاول موسكو السيطرة عليها منذ الصيف رغم تكبّدها خسائر فادحة.
جددت روسيا تأكيدها على استحالة إيجاد أي تسوية سلمية للحرب في أكرانيا ما لم تعترف كييف "بالحقائق الجديدة" على الأرض، في وقت مرر فيه الدوما قانوناً يعاقب من يشوه سمعة مجموعات المرتزقة.
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