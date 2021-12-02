 أّشد المعجبين بأنغيلا ميركل | مراسلون حول العالم | DW | 07.01.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مراسلون حول العالم

أّشد المعجبين بأنغيلا ميركل

اشتهر اللاجئ السوري أنس مدماني عام 2015 بعد أن التقط صورة سيلفي مع أنجيلا ميركل في برلين. كيف حاله اليوم؟ وما هو الدور الذي لعبته أنجيلا ميركل في حياته منذ ذلك الحين؟ التقينا به في برلين وسألناه عما يود أن يقوله لأنجيلا ميركل بمناسبة تركها لمنصبها.

مشاهدة الفيديو 02:15

المزيد من المركز الإعلامي

اشتهر اللاجئ السوري أنس مدماني عام 2015 بعد التقاطه صورة سيلفي مع المستشارة أنجيلا ميركل. فكيف حاله اليوم؟

صورة السيلفي مع ميركل التي غيرت حياة لاجئ 02.12.2021

التقت المستشارة، المنتهية ولايتها، أنغيلا ميركل في اسطنبول اليوم بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان في زيارة وداعية لتركيا.

ميركل تلتقي اردوغان في اسطنبول في زيارة وداع 16.10.2021

بفضل عزيمته تعلم نس آل خليفة رياضة التجديف بالكاياك وسيتنافس ضمن فريق اللاجئين البارالمبيين في طوكيو.

الألعاب الباراأولمبية: لاجئ سوري في ألمانيا يتحدى الإعاقة 25.08.2021

مجموعة من اللاجئين السوريين تساعد في التنظيف بعد كارثة الفيضانات في غرب ألمانيا.

ألمانيا: اللاجئون السوريون يساعدون ضحايا الفيضانات 23.07.2021

المزيد مراسلون حول العالم

إندونيسيا: تزايد عدد الأيتام بسبب كورونا

مراسلون حول العالم - إندونيسيا: تزايد عدد الأيتام بسبب كورونا 07.01.2022

إسبانيا: انطلاقة جديدة لنيلوفر بيات

إسبانيا: انطلاقة جديدة لنيلوفر بيات 07.01.2022

إندونيسيا: تزايد عدد الأيتام بسبب كورونا

إندونيسيا: تزايد عدد الأيتام بسبب كورونا 07.01.2022

كورونا والسياحة في أوغندا

كورونا والسياحة في أوغندا 07.01.2022

اقرأ أيضا

02.12.2021 Angela mit ihrem Vater Mohammed in Gelsenkirchen. Das syrische Flüchtlingskind hat den Vornamen der Kanzlerin.

"أنغيلا السورية" كبرت - فهل نجحت أسرتها في الاندماج في ألمانيا؟ 08.12.2021

"سننجح في ذلك" جملة شهيرة لميركل، قالتها مع بداية أزمة اللاجئين وأضحت من ميراث المستشارة. وهناك أسرة سورية لاجئة أطلقت على ابنتها اسم أنغيلا، تقديرا للمستشارة، فهل نجحت الأسرة في الاندماج في مجتمعها الجديد؟

ARCHIV - Flüchtlinge mit Koffern und Plastiktüten gehen am 27.08.2013 im Grenzdurchgangslager Friedland (Niedersachsen) an Unterkünften vorbei. (zu dpa (zu dpa «UNHCR wirbt im Bundestag für Familiennachzug zu allen Flüchtlingen» vom 29.01.2018) Foto: Swen Pförtner/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

"برو أزول" تشيد بتسهيلات الحكومة لعملية لمّ شمل أسر اللاجئين 26.12.2021

الحكومة الجديدة قررت مجموعة من التسهيلات بشأن عملية لمّ أسر الحاصلين على الحماية المؤقتة. منظمة "برو أزول" المعنية بحقوق اللاجئين أشادت بجميع هذه التدابير، لكنها شددت أيضا على ضرورة تسريع البت في طلبات منح التأشيرات.

Jahreszahl 2022 mit Corona-Modell Jahreszahl 2022 mit Corona-Modell, 16.11.2021, Borkwalde, Brandenburg, In der Jahreszahl 2022 befindet sich ein Corona-Modell. *** Year 2022 with Corona model Year 2022 with Corona model, 16 11 2021, Borkwalde, Brandenburg, In the year 2022 is a Corona model

ألمانيا وتحديات 2022.. هل يكون عام جائحة آخر؟ 01.01.2022

بعد 16 عاما من قيادة ميركل، تريد الحكومة الألمانية الجديدة، برئاسة شولتس نشر التفاؤل السياسي. لكن الغيوم السياسية العالمية وجائحة كورونا تحول دون ذلك. فما هي القضايا المنتظرة في العام الجديد 2022؟ وما رأي خبراء السياسة؟

Migrants gather at a transport and logistics centre, near the Belarusian-Polish border, in the Grodno region, Belarus November 23, 2021. REUTERS/Kacper Pempel TPX IMAGES OF THE DAY

ألمانيا تنفي ادعاءات لوكاشينكو بموافقتها على استقبال لاجئين 26.11.2021

فندت الحكومة الألمانية صحة أقوال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بعد أن ادعى أمام مهاجرين على الحدود مع بولندا أن المستشارة ميركل وافقت على استقبالهم، وهو ما نفته برلين ووصفته بأنه "غير صحيح".