أّشد المعجبين بأنغيلا ميركل

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اشتهر اللاجئ السوري أنس مدماني عام 2015 بعد أن التقط صورة سيلفي مع أنجيلا ميركل في برلين. كيف حاله اليوم؟ وما هو الدور الذي لعبته أنجيلا ميركل في حياته منذ ذلك الحين؟ التقينا به في برلين وسألناه عما يود أن يقوله لأنجيلا ميركل بمناسبة تركها لمنصبها.
"سننجح في ذلك" جملة شهيرة لميركل، قالتها مع بداية أزمة اللاجئين وأضحت من ميراث المستشارة. وهناك أسرة سورية لاجئة أطلقت على ابنتها اسم أنغيلا، تقديرا للمستشارة، فهل نجحت الأسرة في الاندماج في مجتمعها الجديد؟
الحكومة الجديدة قررت مجموعة من التسهيلات بشأن عملية لمّ أسر الحاصلين على الحماية المؤقتة. منظمة "برو أزول" المعنية بحقوق اللاجئين أشادت بجميع هذه التدابير، لكنها شددت أيضا على ضرورة تسريع البت في طلبات منح التأشيرات.
بعد 16 عاما من قيادة ميركل، تريد الحكومة الألمانية الجديدة، برئاسة شولتس نشر التفاؤل السياسي. لكن الغيوم السياسية العالمية وجائحة كورونا تحول دون ذلك. فما هي القضايا المنتظرة في العام الجديد 2022؟ وما رأي خبراء السياسة؟
فندت الحكومة الألمانية صحة أقوال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بعد أن ادعى أمام مهاجرين على الحدود مع بولندا أن المستشارة ميركل وافقت على استقبالهم، وهو ما نفته برلين ووصفته بأنه "غير صحيح".
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