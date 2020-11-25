أي وقت من اليوم مناسب لتناول أدوية خفض الضغط؟

أظهرت دراسة أن أولئك الذين يتناولون الأدوية الخافضة للضغط في وقت متأخر من اليوم يقللون من خطر الإصابة بأمراض خطيرة ناتجة عن ارتفاع الضغط بمقدار النصف تقريباً، حسب ما نشره باحثون في "European Heart Journal"، وفق موقع t-online الألماني.

عادةً ما يضطر الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم إلى تناول أدوية الضغط يومياً. تحافظ أدوية الضغط على قيم الضغط منخفضة طوال النهار وأيضاً في الليل.

فريق بحثي إسباني من جامعة فيغو بقيادة رامون هيرميدا قام ببحث الوقت المناسب لتناول أدوية الضغط.

حققت الدراسة التي أجريت على 19000 مشارك نتائج مهمة. من بين أكثر من 19000 مشارك في الدراسة يعانون من ارتفاع ضغط الدم، تناول نصفهم الدواء في المساء، والنصف الآخر بعد الاستيقاظ. لمدة ست سنوات، قام الأطباء بفحص ضغط دم المصابين مرة واحدة على الأقل في السنة.

وبينت الدراسة أن المجموعة التي تناولت أدويتها في المساء حققت قيم ضغط دم أفضل. بالإضافة إلى ذلك، تم تقليل مخاطر حدوث مضاعفات خطيرة، والتي تشمل الوفيات الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية، والنوبات القلبية، والسكتات الدماغية، أو التدخلات الجراحية بعد الإصابة بانسداد الأوعية الدموية.

خ.س/و.ب