 أي وقت من اليوم مناسب لتناول أدوية خفض الضغط؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 10.12.2021

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صحة

أي وقت من اليوم مناسب لتناول أدوية خفض الضغط؟

ضغط الدم مرض مزمن يستلزم تناول أدوية بشكل يومي. فريق علمي من جامعة إسبانية بحث في الوقت المناسب من اليوم لتناول تلك الأدوية لتجنب أمراض خطيرة ناتجة عن ذلك الداء بعواقب صحية خطيرة.

عادةً ما يضطر الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم إلى تناول أدوية الضغط يومياً

عادةً ما يضطر الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم إلى تناول أدوية الضغط يومياً

أظهرت دراسة أن أولئك الذين يتناولون الأدوية الخافضة للضغط في وقت متأخر من اليوم يقللون من خطر الإصابة بأمراض خطيرة ناتجة عن ارتفاع الضغط بمقدار النصف تقريباً، حسب ما نشره باحثون في "European Heart Journal"، وفق موقع t-online الألماني.

مختارات

نجح فريق من الخبراء في الاستعانة بتقنية معتمدة لعلاج أمراض الجهاز التنفسي، لاستخدامها لعلاج ضغط الدم المرتفع. الطريقة طبيعية ولا تحتاج إلا لخمس دقائق في اليوم ، لكنها فعّالة وتجنبنا تناول الأدوية.

عادةً ما يضطر الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم إلى تناول أدوية الضغط يومياً. تحافظ أدوية الضغط على قيم الضغط منخفضة طوال النهار وأيضاً في الليل.

فريق بحثي إسباني من جامعة فيغو بقيادة رامون هيرميدا قام ببحث الوقت المناسب لتناول أدوية الضغط.

حققت الدراسة التي أجريت على 19000 مشارك نتائج مهمة. من بين أكثر من 19000 مشارك في الدراسة يعانون من ارتفاع ضغط الدم، تناول نصفهم الدواء في المساء، والنصف الآخر بعد الاستيقاظ. لمدة ست سنوات، قام الأطباء بفحص ضغط دم المصابين مرة واحدة على الأقل في السنة.

وبينت الدراسة أن المجموعة التي تناولت أدويتها في المساء حققت قيم ضغط دم أفضل. بالإضافة إلى ذلك، تم تقليل مخاطر حدوث مضاعفات خطيرة، والتي تشمل الوفيات الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية، والنوبات القلبية، والسكتات الدماغية، أو التدخلات الجراحية بعد الإصابة بانسداد الأوعية الدموية.

خ.س/و.ب

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    حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    كيف ينشأ ضغط الدم؟

    يضخ القلب الدم عبر الجسم، وبذلك ينشأ الضغط على جدران الأوعية والمعروف بضغط الدم. عند انقباض القلب يرتفع الضغط وهنا يكون ما يسمى بالضغط العالي للدم. وعند انبساطه يكون الضغط المنخفض للدم.

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    حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    ملليمتر زئبقي هي وحدة قياس الضغط

    يتم قياس ضغط الدم على الذارع غالبا. وحدة القياس هي "ملليمتر زئبقي"، لأن أول أجهزة لقياس ضغط الدم كانت عبارة عن أنابيب زجاجية مملوءة بالزئبق. يتم نفخ الحزام ليضغط على الأوعية الدموية حتى يتوقف تدفق الدم.

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    حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    كيف نحدد القيم العليا والمنخفضة؟

    عند تفريغ الهواء برفق يبدأ الدم في التدفق مجددا، وعلامته الأصوات المألوفة الناتجة عن فوران الدم، هنا تكون القيمة العالية للضغط. وعندما يعود الدم للتدفق دون عائق تتوقف هذه الأصوات، فنحصل على القيمة المنخفضة لضغط الدم.

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    حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    الضغط المرتفع في حالة الاسترخاء خطير

    المجهود الكبير والإجهاد يرفعان ضغط الدم لفترة قصيرة. ويضر ضغط الدم بالصحة عندما يكون مرتفعا في أوقات الاسترخاء أيضا. وعموما يكون الضغط مرتفعا عندما يزيد عن 140 على 90 ، لكن الأمر يختلف من حالة لأخرى ويرتبط بالعمر ونمط الحياة.

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    حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    أول قياس للضغط قبل 300 سنة

    أول عملية قياس للضغط تمت قبل300 سنة تقريبا وأجريت على الحصان وبطريقة عنيفة عندما وضع البريطاني ستيفان هيلز أنبوبا زجاجيا في الشريان السباتي للحصان لقياس ضغطه أما الطريقة الحالية فتعود للروسي سيرغييف الذي طور هذه العملية لتصبح عملية بسيطة واعتيادية.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية


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