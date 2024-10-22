أي فعالية لمكملات الكولاجين في مكافحة الشيخوخة؟

مع تزايد اهتمام النساء بالحفاظ على بشرة شابة وصحية، ارتفعت شعبية مكملات الكولاجين. لكن هل تستحق هذه المكملات فعلاً كل تلك التكاليف المالية، أم أنها مجرد مبالغة ومضيعة للوقت؟

يشكل الكولاجين حوالي ثلث البروتينات في أجسامنا، ويلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على بنية البشرة، والعضلات، والعظام، والمفاصل.

وتتنوع أنواع الكولاجين و فقًا لوظائفها المختلفة، حيث يوجد في العديد من الأجزاء الحيوية، بدءًا من العيون وصولًا إلى الأمعاء. يُساهم الكولاجين في الحفاظ على ، مما يفسر تزايد استخدامه في صناعة التجميل.

أصبح الكولاجين اليوم مكونًا رئيسيًا يُضاف إلى العديد من المنتجات، من مستحضرات العناية بالبشرة وحتى قهوة الصباح. يُعتبر هذا البروتين الطبيعي، الموجود في الجلد، والشعر، والأظافر، والعظام، والعضلات، ضروريًا لتعزيز مرونة البشرة وحيويتها.

ومع التقدم في العمر والتعرض المستمر لأشعة الشمس، بالإضافة إلى العادات غير الصحية مثل التدخين وسوء التغذية، تنخفض مستويات الكولاجين في الجسم، مما يؤثر سلبًا على مظهر الجلد وحيويته.

لذلك، ازدادت شعبية المشروبات والمكملات الغذائية المعززة بالكولاجين، والتي تُستخرج عادةً من مصادر حيوانية مثل الأبقار أو الأسماك، وأصبحت خيارا شائعا لمن يسعون للحفاظ على شباب بشرتهم.

ومع ذلك، لا يزال هناك جدل حول ما إذا كانت هذه المكملات تستحق ثمنها.

مكملات الكولاجين تجدد البشره صورة من: Colourbox

هل تستحق المكملات ثمنها؟

وفقًا لمقال في صحيفة The Guardian، قالت لورا داولينج، الصيدلانية المتخصصة في صحة المرأة، أن دراسة أجريت عام 2019 أظهرت أدلة قوية تدعم استخدام مكملات الكولاجين عن طريق الفم لتحسين صحة الجلد.

لكن الدكتور يانيس ألكسندريدس، المتخصص في التجميل ومؤسس عيادة 111 Harley St Clinic، يشير إلى أن مكملات الكولاجين لم تثبت فعاليتها في تحسين جودة الجلد بشكل قاطع، مما يتطلب المزيد من الأبحاث لتحديد مدى فعاليتها.

واضافت داولينج أنها تناولت مكملات الكولاجين لبضعة أشهر بدافع الفضول، لكنها لم تلاحظ تغيرات كبيرة في بشرتها أو شعرها. ومع ذلك، أفاد العديد من زبائن الصيدلية الذين يشترون مكملات الكولاجين بأن بشرتهم أصبحت أكثر مرونة وأقل جفافًا.

وقالت داولينج: "إذا كان هناك أي تأثير إيجابي، فسأستمر في تناولها كنوع من الاحتياط." ولكن هل هذه المكملات آمنة؟

إذا كنت تجد المكملات باهظة الثمن، يمكنك زيادة تناول الكولاجين من خلال ا لأطعمة الغنية به، مثل مرق العظام، الأسماك، وبياض البيض.

وأضافت أن "هذه المصادر الغذائية قد تكون بديلاً طبيعيًا وفعّالًا للمكملات، وتعد بداية جيدة لمن يرغب في تعزيز صحة بشرته دون الاعتماد على المكملات فقط."