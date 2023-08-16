 أي شبكات كهرباء نحتاج لتحول الطاقة؟ | صنع في ألمانيا | DW | 23.08.2023

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صنع في ألمانيا

أي شبكات كهرباء نحتاج لتحول الطاقة؟

بناء محطات لطاقة الرياح والشمس شيء، ووصلها بشبكة كهرباء شيء آخر. كيف يجب تغيير نظام الكهرباء للإستفادة أكثر من الطاقة المتجددة؟

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