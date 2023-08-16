أي شبكات كهرباء نحتاج لتحول الطاقة؟

هكذا تستعد الشركات الألمانية لمواجهة نقص إمدادات الغاز!

مع توقع أزمة غاز بألمانيا في أشهر الشتاء، لا يمر أسبوع دون دعوات جديدة لتوفير الطاقة وتحذيرات من ارتفاع أسعار الغاز. فكيف تستعد الشركات الألمانية التي تعتمد على الغاز بشكل رئيسي لمواجهة نقص محتمل في الإمدادات؟