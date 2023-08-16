أي شبكات كهرباء نحتاج لتحول الطاقة؟

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بناء محطات لطاقة الرياح والشمس شيء، ووصلها بشبكة كهرباء شيء آخر. كيف يجب تغيير نظام الكهرباء للإستفادة أكثر من الطاقة المتجددة؟
السيارات الإلكترونية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية. فعصر الوقود الأحفوري يقترب من نهايته. فيما أن الطلب على المواد الخام الأخرى آخذ في الازدياد وهو الأخر يكلف المليارات وله عواقب على البيئة.
مع توقع أزمة غاز بألمانيا في أشهر الشتاء، لا يمر أسبوع دون دعوات جديدة لتوفير الطاقة وتحذيرات من ارتفاع أسعار الغاز. فكيف تستعد الشركات الألمانية التي تعتمد على الغاز بشكل رئيسي لمواجهة نقص محتمل في الإمدادات؟
تستهلك تقنيات تحلية المياه كميات كبيرة من الطاقة فضلا عن أنها تشكل مخاطر على البيئة والحياة البحرية. بيد أن هذه التقنية تعد حيوية في المناطق الجافة والتي تعاني من ندرة في المياه العذبة.
يعمل الاتحاد الأوروبي على وضع لمساته الأخيرة لقواعد سوق الهيدروجين في التكتل، فيما تتحرك دول أسيوية للبدء في عمليات التسليم. أما الولايات المتحدة فقد خصصت الأموال لإنشاء سلاسل توريد خاصة بهذه الصناعة.
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