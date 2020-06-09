 ″أي بي أم″ توقف برمجيات تهديد الهوية رفضا لـ″التربح بالعنصرية“ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 09.06.2020

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منوعات

"أي بي أم" توقف برمجيات تهديد الهوية رفضا لـ"التربح بالعنصرية“

تفاعلا مع ما يحدث في أمريكا، أعلنت أي بي أم التوقف عن بيع برمجيات تحديد الهوية عن طريق ملامح الوجه، مؤكدة أنها تعارض ولن تتغاضى عن استخدام "أي تكنولوجيا للمراقبة الجماعية والتربح بالعنصرية وتجاوزات الحقوق والحريات".

مقتل جورج فلويد على يد رجل شرطة تسبب في احتجاجات عارمة ووضع أجهزة الشرطة الأمريكية في دائرة الانتقادات

مقتل جورج فلويد على يد رجل شرطة تسبب في احتجاجات عارمة ووضع أجهزة الشرطة الأمريكية في دائرة الانتقادات

بالتزامن مع التظاهرات التي تشهدها الولايات المتحدة عقب حادث وفاة جورج فلويد، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة أي بي إم للتكنولوجيا، أرفيند كريشنا، عن قرار الشركة التوقف عن عرض برمجيات التعرف على الهوية باستخدام ملامح الوجه.

مختارات

عقب مقتل جورج فلويد أبدت شركات أمريكية كثيرة تضامنها مع المتظاهرين. قسم من هذه الشركات يبدو جادا في تصريحاته، بينما يقوم القسم الآخر بذلك للدعاية العامة ودوافع أخرى. (07.06.2020)

على خلفية مقتل جورج فلويد على يد شرطي أبيض في مينيابوليس، أعلنت سلطات المدينة "تفكيك وإعادة بناء" شرطة المدينة. يأتي ذلك وسط دعوات لإصلاح جهازي الشرطة والقضاء في الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة العنصرية. (08.06.2020)

بعد تنامي انتشار فيديوهات تظهر تلقي أمنيين ودركيين لرشاوى بالطرقات المغربية، بادرت الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ إجراءات من خلال وضع كاميرات على صدور أو رؤوس رجال الشرطة لمحاربة الفساد، وهو ما يطرح إشكالية خصوصية الفرد. (15.09.2016)

كما طالب كريشنا بإصلاحات في جهاز الشرطة وإطلاق ”حوار وطني" حول الطرق التي يتم بها استخدام التكنولوجيا في مجالات إعمال وتطبيق القانون.

  وكشف رئيس مجلس إدارة الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا في العالم عن توقف برمجيات التعرف على الهوية من الوجه  عبر خطاب وجهه لأعضاء الكونغرس الأمريكي، وفقا لموقع بيزنيس انسايدر.  

وقال كريشنا في الخطاب: ”الشركة تعارض ولن تتغاضى عن استخدام أي تكنولوجيا، بما فيها تكنولوجيا التعرف علي الوجه المقدمة من بائعين أخرين، للمراقبة الجماعية والتربح بالعنصرية وتجاوزات للحقوق والحريات الأساسية للإنسان".

وفتح مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد، تحت ركبة رجل شرطة أمريكي ملف الأساليب المستخدمة من قبل قوات الشرطة الأمريكية والإفراط في استخدام القوة ”والإساءة المنظمة" من جانبهم في الولايات المتحدة.

 وأعلنت مؤخراسلطات مدينة مينيابوليس، التي وقع بها الحادث، عن "تفكيك" شرطة المدينة ، عقب التظاهرات الضخمة التي شهدتها عدة ولايات أمريكية للدعوة إلى إصلاح جهازي الشرطة والقضاء لمواجهة العنصرية.

د.ب/ع.ج.م

  • مظاهرة ضد العنصرية وعنف الشرطة في متنزه لو شامب دي مارس في العاصمة الفرنسية (6/6/2020)

    بالصور - الاحتجاجات ضد العنصرية تعم قارات العالم

    باريس: احتجاج في متنزه لو شامب دي مارس

    قبل بضعة أيام، قامت الشرطة الفرنسية بتفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع. وكان في البداية قد تم حظر المظاهرات التي أعلن عن تنظيمها عند برج إيفل وخارج السفارة الأمريكية. لكن مع ذلك، خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع ضد العنصرية، حتى خارج باريس. عنف الشرطة ضد السود منتشر بشكل خاص في الضواحي.

  • Black-Lives-Matter-Proteste in Liége (picture-alliance/abaca/B. Arnaud)

    بالصور - الاحتجاجات ضد العنصرية تعم قارات العالم

    لييج: مظاهرة رغم الحظر

    بلجيكا، مثل معظم البلدان الأوروبية، لديها نصيب من الاستغلال الاستعماري وإخضاع مناطق أخرى من العالم: فقد كانت جمهورية الكونغو الديمقراطية الحالية مملوكة ملكية خاصة للملك ليوبولد الثاني، الذي تم إنشاء نظام الظلم العنصري نيابة عنه. وقد جرى التظاهر ضد العنصرية في بروكسل وأنتفيرب ولييج؛ على الرغم من الحظر المتعلق بفيروس كورونا.

  • Black-Lives-Matter-Proteste in München (picture-alliance/Zumapress/S. Babbar)

    بالصور - الاحتجاجات ضد العنصرية تعم قارات العالم

    ميونيخ: بافاريا ذات التعددية

    في مدينة ميونيخ عاصمة ولاية بافاريا، نظمت واحدة من أكبر المظاهرات في ألمانيا تجمع فيها 30 ألف شخص. كما خرجت مظاهرات في مدن ألمانية أخرى كبيرة منها كولونيا وفرانكفورت وهامبورغ. أما في برلين، فتحتم على الشرطة منع وصول المتظاهرين لبعض الوقت إلى ميدان ألكسندر بسبب توافد الكثير من الناس للمشاركة في المظاهرة.

  • Black-Lives-Matter-Proteste in Wien (picture-alliance/H. Punz)

    بالصور - الاحتجاجات ضد العنصرية تعم قارات العالم

    فيينا: 50 ألف متظاهر ضد العنصرية

    في العاصمة النمساوية فيينا ذكرت الشرطة يوم الجمعة أن 50 ألف شخص تجمعوا، في واحدة من أكبر المظاهرات في السنوات الأخيرة، في البلد الذي شهد العام الماضي "فضيحة إيبيزا" والسقوط المدوي للائتلاف الحكومي اليميني في 2019. وبحسب صحفيين، كُتبت عبارة "حياة السود مهمة" على سيارة للشرطة.

  • Black-Lives-Matter-Proteste in Sofia (picture-alliance/AA)

    بالصور - الاحتجاجات ضد العنصرية تعم قارات العالم

    صوفيا: لفت الانظار للعنصرية في بلغاريا أيضا

    كما هو الحال في العديد من البلدان الأوروبية الأخرى، تحظر بلغاريا حاليا التجمعات التي تضم أكثر من عشرة مشاركين. ومع ذلك اجتمع المئات في العاصمة صوفيا. المتظاهرون صرخوا بكلمات جورج فلويد الأخيرة "لا أستطيع التنفس"، لكنهم لفتوا الانتباه أيضا إلى العنصرية في المجتمع البلغاري.

  • Black-Lives-Matter-Proteste in Turin (picture-alliance/NurPhoto/M. Ujetto)

    بالصور - الاحتجاجات ضد العنصرية تعم قارات العالم

    تورين: احتجاج في زمن كورونا

    بسرعة، قامت هذه المرأة في تورين بتدوين مخاوفها السياسية على الكمامة التي لا تزال ضرورية بسبب كورونا: "حياة السود مهمة أيضًا في إيطاليا". المظاهرات ضد العنصرية بما في ذلك تلك التي أقيمت في روما وميلانو، ربما تكون أكبر التجمعات التي شهدتها إيطاليا منذ بدء إجراءات كورونا. وإيطاليا هي واحدة من الدول المستقبلة الرئيسية للمهاجرين الأفارقة في الاتحاد الأوروبي.

  • Black-Lives-Matter-Proteste in Lissabon (picture-alliance/NurPhoto/J. Mantilla)

    بالصور - الاحتجاجات ضد العنصرية تعم قارات العالم

    لشبونة: تحرك الآن!

    "تحرك الآن" هي العبارة المكتوبة على هذه اللافتة التي رفعها هذان المتظاهران في العاصمة البرتغالية لشبونة. لم تتم الموافقة على المظاهرة، لكن الشرطة سمحت للمشاركين بالمسيرة. في البرتغال أيضا، هناك دائما عنف من قبل الشرطة ضد السود. وعندما تظاهر المئات بشكل عفوي بعد حادث مشابه في يناير/ كانون الثاني 2019، ردت الشرطة فأطلقت عليهم الرصاص المطاطي.

  • Black-Live-Matter-Proteste in Mexiko-Stadt (picture-alliance/Zumapress)

    بالصور - الاحتجاجات ضد العنصرية تعم قارات العالم

    مكسيكو سيتي: ليس فلويد فقط وإنما لوبيز أيضا

    في المكسيك، لم يثر مقتل جورج فلويد الغضب في البلاد فحسب، بل لفت الأنظار لمصير عامل البناء جيوفاني لوبيز أيضا، الذي تم القبض عليه في مايو/ أيار في ولاية خاليسكو الغربية لعدم ارتدائه كمامة واقية. ويبدو أنه مات من عنف الشرطة. ويتزايد غضب المتظاهرين المكسيكيين منذ ظهور شريط فيديو قبل أيام قليلة عن عملية قبض الشرطة على لوبيز.

  • Black-Lives-Matter-Proteste in Sydney (picture-alliance/NurPhoto/I. Khan)

    بالصور - الاحتجاجات ضد العنصرية تعم قارات العالم

    سيدني: لا للعنصرية ضد السكان الأصليين

    بدأت المسيرة في سيدني بمراسم دخان تقليدية. ولم يكن التضامن الصريح لما لا يقل عن 20 ألف مشارك مع جورج فلويد فقط، ولكن أيضا مع الأستراليين من السكان الأصليين (أبورجيون)، الذين كانوا أيضا ضحايا لعنف الشرطة العنصري. وطالب المتظاهرون بعدم السماح مرة أخرى بمقتل أي شخص منهم في حجز الشرطة.

  • Black-Lives-Matter-Proteste in Pretotia (picture-alliance/AP Photo/T. Hadebe)

    بالصور - الاحتجاجات ضد العنصرية تعم قارات العالم

    بريتوريا: بقبضة مرفوعة مثل مانديلا

    القبضة المرفوعة في الهواء هي رمز لحركة # BlackLivesMatter (حياة السود مهمة) لكن الرمز أقدم بكثير؛ فعندما أطلق نظام الفصل العنصري سراح المقاتل من أجل الحرية، نيلسون مانديلا، من السجن في فبراير/ شباط 1990، رفع قبضته في طريقه إلى الحرية، مثلما فعلت هذه المحتجة في بريتوريا الآن. لا يزال البيض يتمتعون بامتيازات في جنوب أفريقيا. إعداد: دافيد إيل/ ص.ش


 

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