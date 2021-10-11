أي الحيوانات يعمر أكثر؟

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سؤال المشاهدين لهذا الأسبوع وصلنا من محمد وحيد من الهند، ويريد التعرف على أكثر الحيوانات تقدماً بالعمر.
محمية جزر النخيل اللبنانية توجد ضمن قائمة اليونسكو للمحميات البحرية العالمية لما تتضمنه من تنوع سمكي ومن حيوانات مهددة بالانقراض. بيد أن هذا الكنز الطبيعي بات مهددا بالضياع بسبب الثلوث، ما جعل باحثين يدقون ناقوس الخطر.
في اليمن، هناك ضحايا آخرين للحرب غير البشر، فالحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض تعاني الجوع والإهمال والصيد الجائر وحتى التهريب. بعض هذه الحيوانات يعود وجودها إلى آلاف السنين وكانت لها رمزية دينية ووطنية.
في تصرف وصف بـ"البطولي" خاطر زوج بحياته من أجل إنقاذ زوجته من هجوم سمكة قرش ضخمة. الزوج وجه عدة لكمات للقرش ونجح في إبعاده، فيما نُقلت الزوجة المصابة للمستشفى لتلقي العلاج.
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