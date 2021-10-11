 أي الحيوانات يعمر أكثر؟ | المستقبل الآن | DW | 06.02.2022

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المستقبل الآن

أي الحيوانات يعمر أكثر؟

سؤال المشاهدين لهذا الأسبوع وصلنا من محمد وحيد من الهند، ويريد التعرف على أكثر الحيوانات تقدماً بالعمر.

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