 أي الحيوانات تؤكل؟ - الجزء الثالث: المشاعر | تقارير جديدة | DW | 27.01.2023

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تقارير جديدة

أي الحيوانات تؤكل؟ - الجزء الثالث: المشاعر

هل يختلف البشر حقاً عن الحيوانات الأليفة التي يأكلون لحومها؟ تم إحياء الأفكار الفلسفية مجدداً من خلال المنظورات المختلفة للفلاسفة والباحثين، وكذلك عبر الرسوم المتحركة المُسلّية.

Doku | Wen dürfen wir essen | Teil 3 Tiere wie wir

Doku | Wen dürfen wir essen | Teil 3 Tiere wie wir

البروفيسور بيتر سينغر الخبير في علم الأخلاق في جامعة برينستون، يعتبر الأب الفلسفي لحركة حقوق الحيوان الحديثة. استنادا إلى الفلسفة النفعية، أي الفلسفة التي تنظر للمنفعة على أنها أساس السلوك الأخلاقي، يشرح لماذا نحتاج لأخذ مصالح ومشاعر الحيوانات بعين الاعتبار في موضوع تناول اللحوم، مثلما نفكّر في مصالح ومشاعر سوانا من البشر. لكن بمَ تشعر الحيوانات بالفعل؟ الباحثة في مجال رعاية بالحيوان في جامعة الموارد الطبيعية وعلوم الحياة في فيينا سارة هينتسه، تجري أبحاثاُ حول مشاعر الحيوانات الأليفة. تثبت صور مؤثّرة من مختبرها أن الخنازير الصغيرة أظهرت في إطار البحوث النفسية التجريبية، سلوكا مشابهاً لسلوك البشر. 

Doku | Wen dürfen wir essen | Teil 3 Tiere wie wir


لكن كيف نعرف أن النباتات لا تشعر بما تحس به الحيوانات؟ يهتم الخبير في علم الأحياء التطوري جون مالات بالحد الفاصل الدقيق بين عالم الوعي واللاوعي. يصطحب الجمهور في رحلة زمنية تاريخية تمتد لخمسمئة مليون سنة، ويشرح سبب تطوير الحيوانات لهذه المشاعر الأولية. 
 

Doku | Wen dürfen wir essen | Teil 3 Tiere wie wir



وفي الختام يتحدّث دان شاهار وهو أحد الفلاسفة القلائل الذين يدافعون عن تناول الإنسان للحوم من الناحية الأخلاقية. لكنه ينتقد ظروف تربية الحيوانات، بل يطرح السؤال عن المعايير الأخلاقية التي نريد وضعها لأنفسنا.
 

مواعيد البث
DW  عربية

السبت 25 فبراير/شباط 2023 – 14:00 UTC
السبت 25 فبراير/شباط 2023 – 18:03 UTC
السبت 25 فبراير/شباط 2023 – 20:30 UTC
الأحد 26 فبراير/شباط 2023 – 08:00 UTC
الأحد 26 فبراير/شباط 2023 – 12:00 UTC
الإثنين 27 فبراير/شباط 2023 – 02:00 UTC
الإثنين 27 فبراير/شباط 2023 – 10:00 UTC
الثلاثاء 28 فبراير/شباط 2023 – 04:00 UTC
الثلاثاء 28 فبراير/شباط 2023 – 14:30 UTC
الأربعاء 01 فبراير/شباط 2023 – 00:00 UTC
لأربعاء 01 فبراير/شباط 2023 – 08:30 UTC
الخميس 02 فبراير/شباط 2023 – 02:30 UTC
الجمعة 03مارس/ أذار 2023 – 06:30 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

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Titel: Wen dürfen wir essen? - Teil 1: Der Status Quo Bildbeschreibungen: Stills aus Wen dürfen wir essen? - Teil 1: Der Status Quo Copyright: ©RB Schlagworte: Dokumentation, Tierschutz, Massentierhaltung, Landwirtschaft, Tierwohl, Fleischkonsum, Ethik Sendedatum 11.02.2023

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