أي الأعضاء تشكل جهاز المناعة؟

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جهاز المناعة لا يتكون من الخلايا المناعية فقط، بل هناك أعضاء مختلفة تدعم حماية الجسم وهذه تشمل الجلد والأمعاء والطحال. وقد تكون لفشل أحدها عواقب وخيمة.
تشغيل مواقد الغاز في المنازل، قد ينتج عنه مادة كيميائية مسرطنة وسامة. هذه المادة يمكنها الإنتقال إلى غرف أخرى بعيدة عن المطبخ والوصول إلى غرف النوم. مما يتسبب في أمراض السرطان والجهاز التنفسي.
زيادة استهلاك الملح تؤدي إلى أمراض وعلل عديدة، منها ارتفاع ضغط الدم وإجهاد الكلى وضعف العظام. دراسة في جامعة ألمانية وجدت ضرراً جديداً.
تناول الأطعمة والمشروبات غير الصحية مثل الكثير من السكريات والنبيذ غالبًا ما ينعكس على الشخص، فيمكن أن تظهر البثور والحُبَيْبَات والتجاعيد أيضا على الوجه. كيف ذلك؟
يتكون النبيت الجرثومي المعوي من مليارات الميكروبات متناهية الصغر. وكلما زاد تنوع هذه البكتيريا النافعة، كلما كان ذلك إيجابيا لصحة الإنسان ومقويا لجهازه المناعي، وهذا الأمر مفيد أيضا لصحة البشرة.
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