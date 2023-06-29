 أي الأعضاء تشكل جهاز المناعة؟ | صحتك بين يديك | DW | 06.07.2023

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صحتك بين يديك

أي الأعضاء تشكل جهاز المناعة؟

جهاز المناعة لا يتكون من الخلايا المناعية فقط، بل هناك أعضاء مختلفة تدعم حماية الجسم وهذه تشمل الجلد والأمعاء والطحال. وقد تكون لفشل أحدها عواقب وخيمة.

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