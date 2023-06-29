أي الأعضاء تشكل جهاز المناعة؟

تجاعيد وبثور– هكذا يؤثر الغذاء غير الصحي على مظهر الجلد!

تناول الأطعمة والمشروبات غير الصحية مثل الكثير من السكريات والنبيذ غالبًا ما ينعكس على الشخص، فيمكن أن تظهر البثور والحُبَيْبَات والتجاعيد أيضا على الوجه. كيف ذلك؟