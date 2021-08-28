 أيهما الأقوى ضد دلتا.. إصابة سابقة بكورونا أم لقاح بيونتيك؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 01.09.2021

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صحة

أيهما الأقوى ضد دلتا.. إصابة سابقة بكورونا أم لقاح بيونتيك؟

دراسة حديثة تظهر أن الأشخاص الذين تعافوا من الإصابة بفيروس كورونا خلال الموجات السابقة للوباء، لديهم مخاطر أقل للإصابة بمتحور دلتا مقارنة بأولئك الذين حصلوا على جرعتين من لقاح بيونتيك ـ فايزر.

سيدة تتلقى لقاح كورونا في مدينة القدس

بحسب دراسة إسرائيلية، الأشخاص الذين تعافوا من الإصابة بكورونا لديهم مخاطر أقل للإصابة بمتحور دلتا مقارنة بالحاصلين على لقاح بيونتيك ـ فايزر.

أظهرت دراسة إسرائيلية أن الأشخاص الذي تعافوا سابقاً من الإصابة بفيروس كورونا المستجد أقل عرضة للإصابة بمتحوّر دلتا مقارنة بأولئك الذين تلقّوا جرعتين من لقاح بيونتيك ـ فايزر المعتمد بشكل كبير في إسرائيل.

مختارات

ساعد الذكاء الاصطناعي الإنسان في محاربة جائحة كورونا بدءا من التعرف على الفيروس وحتى تطوير اللقاحات. انطلاقا من ذلك قررت منظمة الصحة العالمية إنشاء مركز عالمي للإنذار المبكر في ألمانيا للتحذير من الأوبئة في المستقبل.

رصد علماء في جنوب أفريقيا سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد وبها عدة تحورات. وانتشرت الآن لأغلب مناطق جنوب أفريقيا ولسبع دول أخرى في أفريقيا وأوروبا وآسيا وأوقيانوسيا. ما هي هذه الطفرة الجديدة؟

ووفقاً لنتائج تحليل بيانات من قبل خبراء قارنوا ما بين المناعة الطبيعية ـ المكتسبة جراء إصابة سابقة بفيروس كورونا وبين الحماية التي يوفّرها لقاح بيونتيك ـ فايزر أحد أقوى اللقاحات المستخدمة في العالم حالياً، فإن أولئك الذين تعرّضوا سابقاً للإصابة بكوفيد-19 وتعافوا منها، هم أقل عرضة للإصابة بمتحوّر دلتا، حسبما نقل موقع "شبيغل أونلاين" الألماني.

وقام الباحثون بتقييم بيانات أكثر من 32 ألف شخص ممن أصيبوا سابقا بفيروس كورونا وممن حصلوا على جرعتين من اللقاح، أي أن كل مجموعة ضمت 16 ألف شخص. وقد ثبتت إصابة 257 شخصًا بفيروس كورونا، وكان من بينهم 238 شخصًا تلقوا جرعتين من لقاح بيونتيك ـ فايزر، فيما أصيب 19 شخصًا فقط بعدوى كورونا مرة أخرى، من بين أولئك الذين لم يتلقوا اللقاح.

وبذلك يكون الأشخاص الذين تم تطعيمهم أكثر عرضة للإصابة بعدوى كورونا بمقدار 13 ضعفًا.

ع.ش/أ.ح

  • جو بايدن يتلقى لقاح بيونتيك/فايزر

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    لقاح بيونتيك/ فايزر

    طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.

  • لقاح موديرنا

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    موديرنا

    ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.

  • لقاح سبوتنيك V

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سبوتنيك V

    هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).

  • AstraZeneca - Impfstoffhersteller

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    أسترازينيكا/ أكسفورد

    اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.

  • لقاح سينوفارم

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سينوفارم

    طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.

  • رجب طيب أردوغان يتلقى جرعة من لقاح كورونافاك

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    كورونافاك

    أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.

  • لقاح جونسون آند جونسون

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    جونسون آند جونسون

    طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.


 

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