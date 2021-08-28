أيهما الأقوى ضد دلتا.. إصابة سابقة بكورونا أم لقاح بيونتيك؟

أظهرت دراسة إسرائيلية أن الأشخاص الذي تعافوا سابقاً من الإصابة بفيروس كورونا المستجد أقل عرضة للإصابة بمتحوّر دلتا مقارنة بأولئك الذين تلقّوا جرعتين من لقاح بيونتيك ـ فايزر المعتمد بشكل كبير في إسرائيل.

ووفقاً لنتائج تحليل بيانات من قبل خبراء قارنوا ما بين المناعة الطبيعية ـ المكتسبة جراء إصابة سابقة بفيروس كورونا وبين الحماية التي يوفّرها لقاح بيونتيك ـ فايزر أحد أقوى اللقاحات المستخدمة في العالم حالياً، فإن أولئك الذين تعرّضوا سابقاً للإصابة بكوفيد-19 وتعافوا منها، هم أقل عرضة للإصابة بمتحوّر دلتا، حسبما نقل موقع "شبيغل أونلاين" الألماني.

وقام الباحثون بتقييم بيانات أكثر من 32 ألف شخص ممن أصيبوا سابقا بفيروس كورونا وممن حصلوا على جرعتين من اللقاح، أي أن كل مجموعة ضمت 16 ألف شخص. وقد ثبتت إصابة 257 شخصًا بفيروس كورونا، وكان من بينهم 238 شخصًا تلقوا جرعتين من لقاح بيونتيك ـ فايزر، فيما أصيب 19 شخصًا فقط بعدوى كورونا مرة أخرى، من بين أولئك الذين لم يتلقوا اللقاح.

وبذلك يكون الأشخاص الذين تم تطعيمهم أكثر عرضة للإصابة بعدوى كورونا بمقدار 13 ضعفًا.

ع.ش/أ.ح