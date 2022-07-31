 أين وصلت ألمانيا في مكافحة خطر ″الإرهاب الإسلاموي″؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 31.07.2022

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سياسة واقتصاد

أين وصلت ألمانيا في مكافحة خطر "الإرهاب الإسلاموي"؟

يُنظر إلى التطرف الديني والسياسي في ألمانيا باعتباره تهديدا للديمقراطية. وفي هذا الصدد، يعد "مركز مكافحة الإرهاب" حلقة الوصل والتعاون بين الأجهزة الأمنية والشرطة في ألمانيا لمنع وقوع هجمات. فهل تؤتي جهود المركز أكلها؟

الشاحنة التي نفذ بها أنيس العامري الهجوم الإرهابي على سوق عيد الميلاد في برلين 19.12.2016

هجوم عيد الميلاد عام 2016 يعد أسوأ هجوم إرهابي في ألمانيا حتى الآن

لا يزال الألمان يتذكرون يوم التاسع عشر من ديسمبر/ كانون الأول عام 2016 عندما وقع هجوم إرهابي على سوق عيد الميلاد في برلين نفذه الإرهابي التونسي أنيس العامري بواسطة شاحنة ضخمة مسروقة في سوق عيد الميلاد في ساحة "برايتشايد بلاتس" ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين.

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بيد أن هذا اليوم بالنسبة "للمركز الألماني المشترك لمكافحة الإرهاب" الذي يُعرف اختصارا بـ  GTAZ أو "غتاز"  كان يوما حالكا، خاصة وأن العامري كان معروفا للشرطة حيث وضع مكتب مكافحة الجريمة الاتحادي (BKA) اسمه على لائحة "المهاجمين المحتملين أو الأشخاص الخطرين" منذ وقت طويل حيث تضم القائمة المشتبه بهم الذين يمكن أن ينفذوا هجمات في أي وقت.

وقد أصدر المحقق الخاص الذي عينته الحكومة المحلية في برلين تقريرا صادما للسلطات الأمنية ذكر فيه أنه في اللحظة الحاسمة "قد تم ارتكاب كل خطأ، كان يمكن أن يرتكبه المرء".

أما وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر، التي تشغل منصبها منذ عام 2021، فلم تكن في برلين في ذاك الوقت حيث كانت متواجدة في ولاية هيسن لأنها عضوة في برلمان الولاية. وعقب توليها منصبها الجديد، تفقدت فيزر مقر "غتاز" أو المركز الألماني المشترك لمكافحة الإرهاب الذي يتعامل بشكل مركز مع قضية التطرف الإسلامي حيث تتعاون 40 وكالة أمنية فيدرالية ومحلية، وحيث يجتمع ممثلو هذه الوكالات في غرفة اجتماعات كبيرة يوميا لمناقشة مستوى التهديد الراهن. ويعود هذا الرقم الكبير للوكالات الأمنية التي تعمل في إطار "غتاز" إلى أن جميع الولايات في ألمانيا والبالغ عددها 16 ولاية تمتلك مكاتب للتحقيقات الجنائية خاصة بها  وأيضا أجهزة استخبارات محلية.

بدورها، قالت وزيرة الداخلية إن هذا الشكل من التعاون بين الوكالات الأمنية الفيدرالية والمحلية يعد "أهم عنصر " في مكافحة الإرهاب الإسلامي، مضيفة أن المركز نجح في منع 21 هجومامنذ تأسيسه عام 2004 فيما اعتبرته بـ "الإنجاز الكبير".

وزيرة الداخلية نانسي فيزر في اجتماع للمركز الألماني المشترك لمكافحة الإرهاب

تفقدت وزيرة الداخلية نانسي فيزر المركز الألماني المشترك لمكافحة الإرهاب واثنت على عمله وتمكنه من إفشال العديد من الهجمات الإرهابية

دور أكبر للسلطات الاتحادية!

ورغم هذا النجاح، إلا أن فيزر أقرت بأن السلطات الأمنية تأخرت كثيرا في التعامل مع 11 حالة أخرى، مما يدل على أن "مستوى التهديد لا يزال مرتفعا"، على حد وصفها. وفيما بدت نبرة الوزيرة متفائلة في تقييمها لعمل المركز، خرجت أصوات سياسية منتقدة.

فعقب صدور تقرير المحقق الخاص بشأن هجوم عام 2016، أشار النائب السابق في البرلمان الألماني شتيفان هاربارت –الذي يرأس حاليا المحكمة الدستورية الاتحادية في مدينة كارلسروه جنوب البلاد- إلى أن "الفيدرالية يمكن أن تصبح عقبة في طريق مكافحة الإرهاب الإسلامي".

ودعا هاربارت إلى تعزيز دور السلطات الاتحادية في منع الهجمات، مضيفا "نحن بحاجة لأن تكون السلطات الاتحادية أكثر انخراطا في التعامل مع الأشخاص الخطرين".

وينطوي عمل هاربارت في رئاسة المحكمة الدستورية الاتحادية في كارلسرور  على التعامل مع قضايا مكافحة الإرهاب  بشكل منتظم. فيما يتعين على المحكمة العليا التعامل مع الأجهزة الأمنية والتشريعية، ما يشكل أساس عمل أجهزة الشرطة والاستخبارات مثل جهاز الاستخبارات الفيدرالي و هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية).

يشار إلى أن المركز الألماني المشترك لمكافحة الإرهاب بعد بمثابة مكان للتواصل دون تمتعه بصلاحيات قانونية بشأن تبادل المعلومات بشكل شامل. فيما ألمحت وزيرة الداخلية إلى إمكانية أن تطرأ تغيرات، لكنها شددت على أن العنصر الأكثر أهمية يتمثل في استمرار التعاون بين الأجهزة الأمنية.

بيد أن قضية عدم امتلاك المركز "صلاحيات قانونية" كان موضع انتقاد من خبراء القانون ومنهم ماتياس بيكر، الخبير في القانون الدستوري.

أولف بورماير، رئيس جمعية الحريات المدنية في ألمانيا

يعد أولف بورماير، رئيس جمعية الحريات المدنية، من أشد منتقدي أسلوب بناء الأجهزة الأمنية في ألمانيا

كثرة الطباخين تفسد الطبخة

وفي ذلك، قال بيكر "لا يوجد شخص مسؤول عن إدارة المركز حتى الآن"، مشيرا إلى أنه انتقد عمل المركز حتى قبل هجوم عيد الميلاد عام 2016.

وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بمكتب الشرطة الجنائية الاتحادية، يمكن للمرء استنتاج طريقة العمل داخل المركز الألماني المشترك لمكافحة الإرهاب عند قراءة عبارة مركز "غتاز" يعد منصة تعاون تجمع خبرة كافة الجهات الفاعلة ذات الصلة ليصبح التعاون بشكل فعال ممكنا".

لكن في الواقع، قد يحدث خطأ في بعض الأحيان كما حدث في قضية العامري.

يرى المحامي أولف بورماير والذي يرأس جمعية الحريات المدنية، أن المركز يمثل "أحد أعراض التطور المضلل في أسلوب بناء الأجهزة الأمنية في ألمانيا". وقدم بورماير شكوى إلى المحكمة الدستورية الاتحادية ضد قانون الحماية الدستورية البافارية تطرقت إلى عمل مركز "غتاز"  خاصة فشله في منع هجوم عيد الميلاد في برلين.

وقال إن "التداخل بين الاختصاصات والمسؤوليات ينجم عنه مساوئ كبيرة لمنع أي خطر. وقد أدت المسؤوليات المتعددة لأجهزة الشرطة والسرية إلى نشر منهجي للمعلومات.. كثرة الطباخين تفسد الطبخة".

كذلك انتقد بورماير في الدعوى أمام المحكمة الدستورية الاتحادية ما اعتبره انفصالا غير واضح للعمل بين السلطات الأمنية، مضيفا أن الأجهزة الأمنية المحلية ترى نفسها مسؤولة عن جزء معين من التهديد، لكن "لا توجد وكالة تجمع كل أجزاء الصورة".

الجدير بالذكر أن وزير الداخلية الاتحادي إبان هجوم عيد الميلاد توماس دي ميزيير اقترح تعزيز المركزية في عمل الأجهزة الأمنية في ألمانيا عقب الفشل في منع الهجوم، لكنه لم يتمكن من إقناع الولايات بذلك، ما أدى إلى  استمرار الوضع على ما هو عليه.

مارسيل فورستيناو / م ع

  • Italien Mutmaßlicher Berliner Attentäter in Mailand getötet (picture-alliance/dpa/Daniele Bennati/B&V)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    أكدت السلطات الإيطالية رسميا اليوم الجمعة (23 كانون الأول/ ديسمبر 2016) مقتل أنيس عامري المشتبه به في تنفيذ الهجوم على سوق عيد الميلاد في برلين، في اشتباك مع الشرطة في مدينة ميلانو.

  • Tunesien Familie von Anis Amri (Getty Images/AFP/F. Belaid)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    مصطفى عامري والد أنيس أمام منزل العائلة. أنيس من مواليد عام 1992 وهو مولود في حي حشاد بمنطقة الوسلاتية التابعة لولاية القيروان. وقال مسؤول أمني تونسي إن له أخا واحدا وأربع شقيقات. كما ذكر أن أنيس عامري أوقف مرات عدة بسبب المخدرات قبل الثورة، التي أطاحت مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي.

  • Tunesien Auseinandersetzungen Salafisten Polizei (picture alliance/AP Photo)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    بسبب تاريخها الإسلامي تعد القيروان عاصمة روحية لتونس. وفيها الجامع الكبير، الذي أسسه عقبة بن نافع. لكن المدينة تحولت في الأعوام الأخيرة إلى مركز للسلفيين المتشددين في تونس. واندلعت مصادمات في سنة 2013 بين الشرطة ومؤيدي جماعة "أنصار الشريعة" المتشددة في القيروان، بعد أن منعت السلطات التونسية ملتقى سنويا تعقده الجماعة في المدينة ويحضره الآلاف منهم.

  • Tunesier Anis Amri (picture-alliance/AP Photo)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    غادر أنيس تونس في سنة 2009، وبحسب أخيه عبد القادر، هرب أنيس من الفقر في تونس وكان "يريد بأي ثمن تحسين الوضع المادي لعائلاتنا التي تعيش تحت خط الفقر كأغلب سكان الوسلاتية." وذكر عبد القادر عامري أن أنيس حكم عليه في تونس بالسجن 4 سنوات بسبب إدانته في جرائم سرقة وسطو.

  • Tunesier Anis Amri (picture-alliance/AP Photo)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    وذكرت صحف إيطالية أن أنيس أعلن أنه قاصر عندما قدم طلب اللجوء وتم ارساله إلى مركز لاستقبال اللاجئين القصر في مدينة كاتانيا في جزيرة صقلية. وفي 24 تشرين الأول/ اكتوبر 2011 أُوقف مع ثلاثة من مواطنيه بعد حرقهم مدرسة، وحكم عليه بالسجن لأربع سنوات، وأمضى عقوبته في كاتانيا ثم في عدة سجون في صقلية. ولأنه لم يكن من المساجين المنضبطين، لم ينل أي خفض لمدة عقوبته وأمضي فترة العقوبة بالكامل في السجون.

  • Fahndungsfoto Anis Amri (picture-alliance/dpa/Bundeskriminalamt)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    بعد خروجه من السجن سنة 2015 أُرسل إلى مركز لتحديد هويته وصدر بحقه قرار طرد من إيطاليا. وقالت صحيفة "ميلانو" إن إجراءات تحديد الهوية الضرورية لترحيله "لم تقم بها السلطات التونسية ضمن المهل القانونية"، ما يفسر اضطرار ايطاليا "للإفراج عنه". ومن ثم دخل ألمانيا وقدم فيها طلبا للجوء في تموز/ يوليو 2015. واشتبهت الشرطة الألمانية باتصاله بالتيار السلفي، وتم تصنيفه كـ "شخص خطر."

  • An image grab from a short 'selfie' video clip from a social media website purportedly shows Anis Amri, the Tunisian suspect of the Berlin Christmas market attack, at an unknown location (REUTERS)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    كان أنيس يخضع للتحقيق منذ آذار/ مارس الماضي، كُلِّفت به نيابة برلين بتهمة "الإعداد لعمل إجرامي خطير يشكل خطرا على الدولة." لكن التهم أسقطت لغياب الأدلة الكافية، ومن ثم توقفت مراقبته في أيلول/ سبتمبر الماضي. وأمضى أنيس عامري وقته متنقلا في مختلف أنحاء ألمانيا، لإخفاء أثره على ما يبدو.

  • Abu Walaa - Screenshot von Al Manhaj Media (picture alliance/dpa/Al Manhaj Media)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    وأشارت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية إلى أن الشاب التونسي كان على علاقة مع عراقي يبلغ 32 عاما، مشهور باسم أحمد عبد العزيز عبد الله ولقبه "أبو ولاء". وأوقف "أبو ولاء" في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إلى جانب أربعة شركاء آخرين لتشكيلهم شبكة تجنيد لصالح تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، بحسب النيابة الاتحادية الألمانية.

  • Deutschland Ralf Jäger Innenausschuss NRW-Landtag (Reuters/I. Fassbender)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    فيما قال رالف ييغر، وزير الداخلية بولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية، إن أنيس رُفِضَ كطالب لجوء في حزيران/ يونيو 2016 "ولكن لم تستطع السلطات المعنية ترحيله لأنه لم يكن لديه أوراق هوية صالحة". كما أكد الوزير أن تونس شككت مرارا في أنه تونسي الجنسية. وأكد الوزير أن أوراق الهوية المطلوبة لترحيله لم تصل سوى بعد يومين، بعد الهجوم الإرهابي في برلين.

  • Fahndunsgfoto - Anis A. nach Terrorangriff Berliner Weihnachtsmarkt (picture-alliance/AP Photo/Police Handout)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    وكان الادعاء العام الألماني قد صدر أمر اعتقال بحق أنيس عامري بتهمة الهجوم بشاحنة على سوق عيد الميلاد بالعاصمة الألمانية برلين. وقالت المتحدثة باسم الادعاء العام أن الأدلة تشير إلى أن عامري هو من قاد الشاحنة، التي اقتحمت السوق مساء الإثنين (19 ديسمبر/ كانون الأول) وتسببت في قتل 12 شخصا وإصابة نحو 50 آخرين. الكاتب: زمن البدري

    الكاتب: زمن البدري


 