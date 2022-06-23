 أين نحن من جائحة كورونا؟ | DW الأخبار | DW | 07.07.2022

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DW الأخبار

أين نحن من جائحة كورونا؟

مع بدء موسم الصيف في أوروبا انطلق الناس للتمتع بالطبيعة والبحر والإجازات بعيداً عن القلق من فيروس كورونا بعد أن ألغيت كافة الإجراءات الاحترازية تقريباً. في نفس الوقت يرتفع عدد الإصابات في العديد من الأماكن.

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