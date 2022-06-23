أين نحن من جائحة كورونا؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
مع بدء موسم الصيف في أوروبا انطلق الناس للتمتع بالطبيعة والبحر والإجازات بعيداً عن القلق من فيروس كورونا بعد أن ألغيت كافة الإجراءات الاحترازية تقريباً. في نفس الوقت يرتفع عدد الإصابات في العديد من الأماكن.
أعلن المستشار الألماني شولتس خلال استجواب في البرلمان عن إرسال شحنات أخرى من الأسلحة إلى أوكرانيا ضمن ما يعرف باستراتيجية "التبادل الدائري". كما وجه انتقادات حادة لحزب "البديل" اليميني الشعبوي واصفا إياه بـ "حزب روسيا".
أطلقت السعودية نظاماً جديداً يحصل من خلاله الراغبين على أداء فريضة الحج لهذا العام على تأشيرة دخول للمملكة لأداء الفريضة. لكن النظام الجديد يواجه انتقادات متصاعدة، فيما يرى الخبراء أنه بالون اختبار لما هو قادم.
تعاني أغلب الدول العربية من تداعيات التضخم الذي ضرب الاقتصاد العالمي. وتتزايد التحذيرات من احتمال حدوث توترات اجتماعية بسبب الأزمة الاقتصادية، ما دفع بعدة دول لوضع برامج لحماية الفئات الأضعف من مواطنيها. هنا بعض النماذج.
بعد عامين من الإغلاقات بسبب تفشي وباء كورونا، عادت معدلات السفر في أوروبا إلى الارتفاع، لكن حالة من الفوضى سادت المطارات الرئيسية، ما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات وارباك خطط السفر والاجازات، ما دفع الحكومات إلى التدخل.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول