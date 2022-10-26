 أين ذهب العمال المهرة؟ | صنع في ألمانيا | DW | 26.10.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صنع في ألمانيا

أين ذهب العمال المهرة؟

يمثل النقص في العمال المهرة مشكلة متزايدة في العديد من الصناعات في جميع أنحاء العالم، وأيضا في ألمانيا. لكن كيف يحدث هذا؟ وماذا يمكننا أن نفعل حيال ذلك؟

المزيد من المركز الإعلامي

DW Made in Germany Sendungslogo arabisch

صنع في ألمانيا - هل سيتغير كل شيء؟ 26.10.2022

C&A

جينز من ألمانيا 19.10.2022

Green

داكوتا الشمالية تتحول للطاقة المتجددة 19.10.2022

Batterie

بطاريات تخزين أقوى 19.10.2022

المزيد صنع في ألمانيا

موسيقى الهيفي ميتال في المخبز

موسيقى الهيفي ميتال في المخبز 26.10.2022

تسويق المنتجات الزراعية في إندونيسيا

تسويق المنتجات الزراعية في إندونيسيا 26.10.2022

هل سينجح تحول الطاقة في الولايات المتحدة

هل سينجح تحول الطاقة في الولايات المتحدة 26.10.2022

هل ستستغني ألمانيا عن التصنيع؟

هل ستستغني ألمانيا عن التصنيع؟ 26.10.2022

اقرأ أيضا

Plakat zum Fachkräftemangel. Foto: Sabine Kinkartz/DW, Aachen, 25.07.2022

المشكلة تتفاقم... ألمانيا مستمرة في بحثها عن اليد العاملة 07.08.2022

من الصناعات الثقيلة إلى مجال الرعاية الصحية وصولاً إلى مهن صيانة المنازل، كلها مجالات تواجه نقصاً كبيراً في اليد العاملة. وقد يكون إصلاح قانون الهجرة الألماني إحدى السبل المطروحة لجلب العمالة الأجنبية للبلد.

12.02.2020, Remscheid, Nordrhein-Westfalen, Deutschland - Auszubildende Frau in Elektroberufen, eine Industrieelektrikerin montiert einen Schaltkreis, Berufsbildungszentrum der Remscheider Metall- und Elektroindustrie.- model released - Remscheid Nordrhein-Westfalen Deutschland *** 12 02 2020, Remscheid, North Rhine-Westphalia, Germany Trainee woman in electrical professions, an industrial electrician assembles a circuit, vocational training centre of the Remscheider Metall und Elektroindustrie model released Remscheid North Rhine-Westphalia Germany

ألمانيا تستعين بـ "البطاقة الخضراء" لجذب العمالة الخارجية 19.09.2022

تخطط ألمانيا لسد النقص الحاد في اليد العاملة الماهرة من خلال الاستعانة بنسخة خاصة بها من "البطاقة الخضراء". ويفترض أن تسهل هذه الخطوة الجديدة، عثور عمال من خارج الاتحاد الأوروبي على فرصة عمل في ألمانيا.

ARCHIV - 21.08.2017, Baden-Württemberg, Korntal-Münchingen: Ugaas, Flüchtling aus Somalia, arbeitet in seinem Ausbildungsbetrieb. Sachsen-Anhalt braucht neue Arbeitskräfte. Experten sehen daher in der Zuwanderung große Chancen. (zu dpa «Arbeitsmarktexperte sieht Chancen in Einwanderungsgesetz» vom 25.08.2018) Foto: Christoph Schmidt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

الوكالة الاتحادية للتوظيف: ألمانيا بحاجة لـ 400 ألف مهاجر سنويا 24.08.2021

قال رئيس الوكالة الاتحادية للتوظيف في ألمانيا، ديتليف شيل، في تصريحات إعلامية إن ألمانيا تحتاج إلى نحو 400 ألف مهاجر ماهر سنويا لتعويض النقص في اليد العاملة. فما هي المجالات التي تحتاج إلى العمالة المتخصصة؟

Eine Schweißerin fügt Metall-Elemente zu Beginn der Produktion eines Gabelstapler-Rahmens zusammen. Diese fixiert sie von Hand, ein Schweißroboter führt die Arbeit zu Ende.

رغم التسهيلات القانونية.. عقبات ومصاعب تعرقل الهجرة إلى ألمانيا! 23.01.2021

رغم أن قانون "هجرة العمالة المتخصصة" يتضمن العديد من المزايا لاستقطاب أصحاب الكفاءات والأيدي العاملة الماهرة التي تحتاجها سوق العمل في ألمانيا، إلا أن هناك عقبات عديدة تحول دون استفادة الراغبين بالهجرة من هذا القانون.