أين ذهب العمال المهرة؟

الوكالة الاتحادية للتوظيف: ألمانيا بحاجة لـ 400 ألف مهاجر سنويا

قال رئيس الوكالة الاتحادية للتوظيف في ألمانيا، ديتليف شيل، في تصريحات إعلامية إن ألمانيا تحتاج إلى نحو 400 ألف مهاجر ماهر سنويا لتعويض النقص في اليد العاملة. فما هي المجالات التي تحتاج إلى العمالة المتخصصة؟