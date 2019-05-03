أين تقع أكثر أماكن الجلوس خطورة في الطائرة؟

عادة ما يُلِحُّ المسافرون على الجلوس على مقاعد النوافذ أثناء اقتنائهم لتذاكر السفر على متن الطائرة. لكن ما لا يعرفه الكثير منهم أن نافذة الطائرة لا تحمي الراكب من أشعة الشمس وخصوصا من الأشعة فوق البنفسجية التي تخترق نوافذ الطائرة، حسب موقع "مينر زاخه" الألماني. ومن بين مخاطر الأشعة فوق البنفسجية، كما هو معروف، التسبب في الإصابة بسرطان الجلد.
وأظهرت آخر الأبحاث، في دراسة نشرتها "الجمعية الطبية الأمريكية"، أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية بشكل مكثف يزداد كلما ابتعدنا عن الأرض، لأن الحماية التي يوفرها الغلاف الجوي تتناقص مع كل متر تبتعد فيه الطائرة عن سطح الأرض.
وتوصل الباحثون في دراستهم إلى أن طاقم الطائرة يتعرض على بعد 10 آلاف متر عن سطح الأرض، وخلال ساعة واحدة فقط، لضرر الأشعة فوق البنفسجية كما لو زار مقصورة التشمس الاصطناعي لمدة 20 دقيقة، حب ما جاء في موقع "إم إس إن ناخريشتن". وحسب دراسة سابقة، فإن الأشعة فوق البنفسجية تخترق طبقات الجلد العميقة وتتسبب في أضرار كبيرة على صحة الإنسان لا يمكن معالجتها أبدا، حسب ما نشر موقع "فوكوس أونلاين" الألماني.
ولهذا السبب ينصح الباحثون بأخذ الاحتياطات اللازمة ودهن المستحضر الواقي من أضرار الأشعة فوق البنفسجية على جميع المناطق المكشوفة من الجلد، إذا كان الشخص يريد الجلوس بجوار النافذة. لكن يبقى خيار آخر في متناول كل مسافر هو اختيار مقعد في الوسط أو على الممر لتفادي أضرار الأشعة فوق البنفسجية.
ع. اع. / ع.ش
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بعد 40 عاماً من اختطافها.. "لاندسهوت" ستعود إلى ألمانيا
لم يكن الزمن رحيماً بطائرة "لاندسهوت" الألمانية، وهي ربما أشهر طائرة بوينغ 737-200 في تاريخ ألمانيا. إذ باتت ضحية الصدأ في "مقبرة" الطائرات بمطار فورتاليزا الدولي في البرازيل. لكن المسؤولين الألمان يريدون الآن انتشال الطائرة وإعادتها إلى ألمانيا لعرضها في متحف "دورنيه" بالقرب من بحيرة كونستانس.
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بعد 40 عاماً من اختطافها.. "لاندسهوت" ستعود إلى ألمانيا
أصبحت لاندسهوت مشهورة في "الخريف الألماني" عام 1977: الأسابيع التي هزت فيها البلاد عدة أعمال إرهابية ارتكبتها منظمة الجيش الأحمر (بادر-ماينهوف) والجماعات المتحالفة معها. إذ اختطف أربعة مسلحين من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين طائرة لاندسهوت لابتزاز الحكومة الألمانية من أجل إطلاق سراح أعضاء بارزين من منظمة الجيش الأحمر.
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بعد 40 عاماً من اختطافها.. "لاندسهوت" ستعود إلى ألمانيا
في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 1977، كشف رجلان وامرأتان البنادق والمتفجرات، التي هربوها إلى الطائرة المتجهة في رحلة سياحية من مايوركا الإسبانية إلى فرانكفورت. وطالبوا بأن تتوجه الطائرة إلى الصومال بدلاً من ذلك، ودعوا إلى الإفراج عن 11 سجينا من منظمة الجيش الأحمر، وإلا سيُقتل الركاب البالغ عددهم 86 شخصاً وخمسة من أفراد الطاقم. كانت المحطة الأولى في روما، حيث كان عليها أن تتزود بالوقود.
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بعد 40 عاماً من اختطافها.. "لاندسهوت" ستعود إلى ألمانيا
قام بعملية اختطاف الطائرة التابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية أربعة فلسطينيين تابعين لما يُسمى بـ"وحدة الشهيدة حليمة" في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وكانت المجموعة مكونة من زهير عكاشة وزملائه نبيل حربي ونادية دعيبس وسهيلة أندراوس، فيما كان العقل المدبر للعملية وديع حداد يشرف على تفاصيل العملية بنفسه من بغداد.
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بعد 40 عاماً من اختطافها.. "لاندسهوت" ستعود إلى ألمانيا
استمرت الطائرة في طريقها وهبطت للتزود بالوقود مرة أخرى في قبرص واتجهت إلى البحرين، بعد أن رفضت مطارات دمشق وبغداد والكويت منحها الإذن بالهبوط. ومن هناك، قام الطيار يورغن شومان ومساعده يورغن فيتور بتوجيه لاندسهوت إلى دبي، حيث وصلت الساعة السادسة صباح يوم 14 أكتوبر/ تشرين الأول. وفي هذه اللقطة، يظهر أحد المفاوضين على الأرض لأحد الخاطفين الفلسطينيين أنه غير مسلح.
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بعد 40 عاماً من اختطافها.. "لاندسهوت" ستعود إلى ألمانيا
وطلب الخاطفون الفلسطينيون من برج المراقبة في دبي توفير المياه والغذاء والدواء. وكان الكابتن شومان قادراً على إبلاغ السلطات بالعدد الدقيق للخاطفين على متن الطائرة. ولكن عندما كشف وزير الدفاع في دبي عن هذه المعلومة في مقابلة صحفية، علم الخاطفون بذلك أيضاً وهددوا بقتل شومان.
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بعد 40 عاماً من اختطافها.. "لاندسهوت" ستعود إلى ألمانيا
سافر عناصر وحدة مكافحة الإرهاب الألمانية "جي أس جي 9" إلى دبي، وتدربوا على اقتحام طائرة مشابهة، لكن لاندسهوت أقعلت قبل أن يتمكنوا من التدخل. وكانت محطتها التالية في عدن، عاصمة اليمن الجنوبي آنذاك. وبسبب هبوط الطائرة على أرض رملية، خرج شومان لتفقد أجهزة الهبوط، لكنه استغرق وقتاً طويلاً في ذلك، ولدى عودته، أطلق أحد الخاطفين الفلسطينيين النار عليه فأرداه قتيلاً.
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بعد 40 عاماً من اختطافها.. "لاندسهوت" ستعود إلى ألمانيا
وكانت المحطة الأخيرة في مقديشو الصومالية. حدد الخاطفون الفلسطينيون مهلة لإطلاق سراح سجناء منظمة الجيش الأحمر وسكبوا الكحول على الرهائن، واستعدوا لتفجير الطائرة. تظاهر المسؤولون في ألمانيا الغربية آنذاك بالموافقة، لكن بدلاً من ذلك، اقتحمت عناصر جي أس جي 9 الطائرة، وقتلوا ثلاثة من الخاطفين الأربعة وأنقذوا جميع الرهائن المتبقين الذين عادوا إلى المانيا في 18 أكتوبر/ تشرين الأول. كلارا بلايكر/ ع.غ/ص.ش