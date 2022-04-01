 أين تقضي أوقات فراغك عندما يكون الطقس جميلا؟ | يوروماكس | DW | 01.07.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

يوروماكس

أين تقضي أوقات فراغك عندما يكون الطقس جميلا؟

في أوروبا، يتطلع العديد من الناس إلى الصيف والأجواء اللطيفة بشغف. درجات الحرارة المعتدلة والشمس تشجع على الخروج في الهواء الطلق أو الاسترخاء في الحدائق، أو الذهاب على سبيل المثال في نزهة.

DW Euromaxx arabisch Zuschaueraktion schönes Wetter

تشجع الشمس والطقس الجيد العديد من الناس على الخروج في فصل الصيف. في أوروبا، تحظى النزهات مع الأصدقاء والعائلة في الحدائق بشعبية كبيرة في هذا الفصل. لا عجب في ذلك، فالالتقاء بالأصدقاء في الحدائق تقليد قديم هنا، وهذه العادة معروفة منذ العصور الوسطى. وقد جعلت ملكة بريطانيا فيكتوريا تناول الطعام في الهواء الطلق بانتظام حدثا كبيرا. حتى يومنا هذا تعد النزهة جزءا مهما من الثقافة الأوروبية.

أين تقضي أوقات فراغك عندما يكون الطقس جميلا؟

شاركوا معنا! وسنقوم باختيار الفائز بالقرعة. مع قليل من الحظ ربما تحصل على حقيبة تبريد أنيقة للنزهة، وبالطبع مع مفرش كبير أيضا.

هذا هو المكان الذي أحب أن أقضي فيه وقتي عندما يكون الطقس جميلا:

 

آخر موعد للمشاركة يوم 29 يوليو 2022، الساعة 12:00 بالتوقيت العالمي الموحد.

حظا سعيدا.

مواضيع ذات صلة

DW Euromaxx arabisch Zuschaueraktion Lieblings-Blumen

ما هي زهرتك المفضلة؟ 01.04.2022

حلت بواكير الربيع في أوروبا وعادت الطبيعة تزدهر من جديد. براعم الأزهار الأولى تسمى زهور الربيع المبكرة. وتشمل أنواعا مثل زهرة اللبن، والتوليب، وزهرة الربيع، والنرجس البري، والياقوتية والزعفران.