تشجع الشمس والطقس الجيد العديد من الناس على الخروج في فصل الصيف. في أوروبا، تحظى النزهات مع الأصدقاء والعائلة في الحدائق بشعبية كبيرة في هذا الفصل. لا عجب في ذلك، فالالتقاء بالأصدقاء في الحدائق تقليد قديم هنا، وهذه العادة معروفة منذ العصور الوسطى. وقد جعلت ملكة بريطانيا فيكتوريا تناول الطعام في الهواء الطلق بانتظام حدثا كبيرا. حتى يومنا هذا تعد النزهة جزءا مهما من الثقافة الأوروبية.



أين تقضي أوقات فراغك عندما يكون الطقس جميلا؟

شاركوا معنا! وسنقوم باختيار الفائز بالقرعة. مع قليل من الحظ ربما تحصل على حقيبة تبريد أنيقة للنزهة، وبالطبع مع مفرش كبير أيضا.

هذا هو المكان الذي أحب أن أقضي فيه وقتي عندما يكون الطقس جميلا:

آخر موعد للمشاركة يوم 29 يوليو 2022، الساعة 12:00 بالتوقيت العالمي الموحد.

حظا سعيدا.