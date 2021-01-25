 أينتراخت فرانكفورت يحرز لقب الدوري الأوروبي بالفوز على رينجرز | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 18.05.2022

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رياضة

أينتراخت فرانكفورت يحرز لقب الدوري الأوروبي بالفوز على رينجرز

أحرز أينتراخت فرانكفورت الألماني لقب الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد الفوز بركلات الترجيح على غلاسكو رينجرز الأسكتلندي بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل.

فرحة لاعبي فرانكفورت بعد التتويج

أينتراخت فرانكفورت الألماني لقب الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد الفوز بركلات الترجيح على رينجرز الأسكتلندي.

حقق أينتراخت فرانكفورت الألماني لقبه الأوروبي الأول منذ 42 عاماً بتتويجه الأربعاء (19 مايو/ أيار 2022) بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ" بعد فوزه على غلاسكو رينجرز الأسكتلندي 5-4 بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة والشوطان الإضافيان بنتيجة التعادل (1-1 بعد التمديد)، في النهائي الذي أقيم على ملعب "رامون سانشيس بيسخوان" في مدينة إشبيلية الإسبانية.

وتقدم الفريق الأسكتلندي عبر النيجيري جو أريبو (57)، فيما عادل الكولومبي رافايل سانتوس بورّيه لـ"النسور" (69)، وبوري كان أيضا هو اللاعب الذي سجل ركلة الترجيح الحاسمة ليتوج فرانكفورت بلقبه القاري الثاني بعد لقبه الأول في المسابقة ذاتها عام 1980 (تحت مسمّى كأس الاتحاد).

ع.ش (أ ف ب، رويترز)

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أ اشتعال الأجواء قبل نهائي الدوري الأوروبي في اشبيلية

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