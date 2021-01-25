أينتراخت فرانكفورت يحرز لقب الدوري الأوروبي بالفوز على رينجرز

أحرز أينتراخت فرانكفورت الألماني لقب الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد الفوز بركلات الترجيح على غلاسكو رينجرز الأسكتلندي بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل.
أينتراخت فرانكفورت الألماني لقب الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد الفوز بركلات الترجيح على رينجرز الأسكتلندي.
حقق أينتراخت فرانكفورت الألماني لقبه الأوروبي الأول منذ 42 عاماً بتتويجه الأربعاء (19 مايو/ أيار 2022) بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ" بعد فوزه على غلاسكو رينجرز الأسكتلندي 5-4 بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة والشوطان الإضافيان بنتيجة التعادل (1-1 بعد التمديد)، في النهائي الذي أقيم على ملعب "رامون سانشيس بيسخوان" في مدينة إشبيلية الإسبانية.
وتقدم الفريق الأسكتلندي عبر النيجيري جو أريبو (57)، فيما عادل الكولومبي رافايل سانتوس بورّيه لـ"النسور" (69)، وبوري كان أيضا هو اللاعب الذي سجل ركلة الترجيح الحاسمة ليتوج فرانكفورت بلقبه القاري الثاني بعد لقبه الأول في المسابقة ذاتها عام 1980 (تحت مسمّى كأس الاتحاد).
ع.ش (أ ف ب، رويترز)
حقق فريق اينتراخت فرانكفورت الألماني حلمه بالتأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي مزيحا من أمامه ويستهام الإنجليزي. والآن، تنتظره مواجهة حاسمة أمام رينجرز الاسكتلندي، يعوّل فيها على دعم لاعبه الأول في هذا الموسم: الجمهور.
يطمح فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني إلى إضافة لقب أوربي ثان إلى خزينته خلال مواجهته لغلاسكو رينجرز الاستكتلندي في نهائي الدوري الأوروبي. لكن الطموح نفسه يحذو أيضا رينجرز الذي لم يعانق التتويج أوروبيا منذ 1972.