أيفونات من ذهب وقيمة بالمليار.."مكارم" لقب الأبطال على ليفربول

قفزت القيمة التسوقية لنادي ليفربول الإنجليزي بعد فوزه بلقب الأبطال بشكل صاروخي على موقع "تراسفيرماركت" الألماني، لتصل إلى مجموع 137,75 مليون جنيه استرليني أي ما يعاد 1,112 مليار يورو.

وأسباب هذه القفزة تعود بالأساس إلى ارتفاع قيمة ثلاثة صعد نجمهم بقوة هذا الموسم في بورصة اللاعبين. ولا يتعلق الأمر بالمصري محمد صلاح وإنما بساديو ماني الذي باتت قيمته التسويقية باليورو 120 مليون بدلا من 85 مليون. الارتفاع الأعلى سجل بالتقييم الجديد للمدافع الهولندي فرجيل فان ديرك من 15 مليون إلى 90 مليون يليه الظهير الانجليزي ترينت ألكساندر أرنولد من 30 مليون إلى 80 مليون، ليتحول الأخير إلى واحد من أغلى اللاعبين دون 21 عاما. أما المصري محمد صلاح فراوحت قيمته مكانها بمعدل 150 مليون يورو، وفق الموقع الألماني.

وهذا يعني أن الألماني يورغن كلوب بات مدربا لـ"الفريق المليار"، كما عمدت الصحافة الألمانية على وصفه غداة إعلان الموقع عن تقييمه الجديد. وليس هذا فحسب، بل إن لقب الأبطال الذي فاز به "الحمر" دفع شركة "IDesignGold" الإيرلندية المتخصصة في الهدايا الفاخرة إلى إهداء أعضاء الفريق "آيفونات" من الذهب من 24 قيراط، كما كشف عن ذلك موقع "sport1" الألماني.

و.ب