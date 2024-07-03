أيام حاسمة في مصير حملة بايدن الانتخابية.. هل ينسحب؟

بعد أداء متراجع في مناظرة حاسمة مع الرئيس السابق دونالد ترامب، يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن تحديات جديدة قد تهدد مسار حملته الانتخابية المستقبلية، فهل سيتراجع بايدن مفسحا المجال لحلفاء آخرين بالتقدم أم سيقرر الإستمرار؟

محادثة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع حلفائه تكشف عن مخاوف بشأن مستقبل حملته الانتخابية بعد أداء ضعيف في مناظرة مع دونالد ترامب الأسبوع الماضي. بايدن أعرب عن قلقه بشأن قدرته على استعادة ثقة الجمهور، مؤكدا على أن ظهوراته القادمة يجب أن تكون ناجحة.

صحيفة "نيويورك تايمز" أوردت أن مساعدين لبايدن أعربوا عن تخوفهم من تأثير أداء المناظرة على حظوظه. ومستشارون لبايدن أكدوا أنه يدرك التحديات السياسية التي تواجهه.

وقال الرئيس بايدن لحليف رئيسي إنه يعرف أنه ربما لا يكون قادرا على إنقاذ ترشحه إذا لم يكن قادرا على إقناع الجمهور في الأيام المقبلة بأنه قادر على أداء المهمة بعد أداء كارثي في الأسبوع الماضي.

ويدرك بايدن، الذي أكد حليفه أنه لا يزال منخرطا في المنافسة من أجل إعادة انتخابه، أن مرات ظهوره القليلة المقبلة حتى عطلة نهاية الأسبوع، يجب أن تسير بشكل جيد والتي تشمل مقابلة مقررة يوم الجمعة مع جورج ستيفانوبولوس من شبكة "اي بي سي نيوز" وتوقفات في الحملة الانتخابية في ولايتي بنسلفانيا وويسكونسن.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن الحليف، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، قوله: "إنه يعلم أنه إذا ظهر في حدثين آخرين كما ظهر من قبل، فسنكون في مكان مختلف" قبل حلول الأسبوع المقبل، في إشارة إلى أداء بايدن المتعثر والذي اتسم بعدم التركيز في المناظرة. غير أنّ المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس ردّ على الفور على ما جاء في الصحيفة، وقال عبر منصة إكس، إنّ "هذا غير صحيح تماما. لو أعطتنا صحيفة نيويورك تايمز أكثر من سبع دقائق للتعليق لكنّا أخبرناها".

ويأتي ذلك بعدما تساءل عدد من الديموقراطيين، بما فيهم شخصيات بارزة في الحزب مثل نانسي بيلوسي، بشأن صحة بايدن العقلية فيما برزت مطالبات بانسحابه، حتى لو كانت هذه الدعوات لا تزال حتى الآن مقتصرة على برلمانيين قلائل وغير معروفين. وقال أحد كبار مستشاري بايدن، والذي تحدث أيضا بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة الوضع، إن الرئيس "يدرك جيدا التحدي السياسي الذي يواجهه".

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وبعد حوالي أسبوع، لا يزال الرئيس الأمريكي بعيدا من محو الانطباع المحبِط الذي تركته 90 دقيقة تلعثم خلالها في بعض الأحيان أو حملق في الفراغ، كما فقد تسلسل أفكاره في أحيان أخرى.

ومن المقرّر أن ينعقد لقاء الحكّام مع الرئيس الديموقراطي البالغ 81 عاماً عند الساعة 22,30 بتوقيت غرينتش في البيت الأبيض. ويوجد في الولايات المتحدة حوالي عشرين حاكم ولاية ديموقراطيين، غير أنّه لم يتمّ الإعلان عن القائمة المحدّدة للمشاركين في الاجتماع.

وقال جي بي بريتسكر الحاكم الديموقراطي لولاية إيلينوي على شبكة "سي ان ان" مساء الثلاثاء، "سنُجري نقاشا صحيا مع الرئيس". وأضاف "في الوقت الحالي، جو بايدن هو مرشّحنا، أنا أؤيد ترشيحه بنسبة مئة في المئة ما لم يتخذ قرارا آخر، وفي هذه الحالة سنناقش جميعا أفضل مسار نتبعه".

في ذات السياق كشفت سبعة مصادر من الحملة الانتخابيةللرئيس الأمريكي جو بايدن ومن البيت الأبيض واللجنة الوطنية الديمقراطية، مطلعة على مناقشات جارية، إن كاملا هاريس نائبة الرئيس هي البديل الأول لبايدن في سباق الرئاسة، إذا قرر عدم الاستمرار. كما يعتبر حاكم إيلينوي وحكام كاليفورنيا غافين نيوسوم وميشيغان غريتشن ويتمر وبنسلفانيا جوش شابيرو، مرشّحين محتملين في المستقبل للرئاسة.

ومنح استطلاع نشرته شبكة "سي بي اس" الأربعاء الرئيس السابق دونالد ترامب 50 في المئة من نوايا التصويت مقابل 48 في المئة لمنافسه الديموقراطي على المستوى الوطني، و51 مقابل 48 في المئة في الولايات الحاسمة.

ع.أ.ج/ ف.ي (د ب ا، أ ف ب، رويترز)