أيام الفن والثقافة الكردية في برلين

لاجئ سوري: معاناتي دفعتني لتأسيس الأكاديمية ومساعدة غيري من اللاجئين

استطاع لاجئ سوري في برلين تأسيس جمعية خيرية من أجل مساعدة غيره من اللاجئين في ألمانيا للحصول على عمل أو لحل مشاكلهم المتعلقة بقضايا الهجرة واللجوء والاندماج.