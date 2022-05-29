أيام الفن والثقافة الكردية في برلين

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نظم محموعة من العرب والكرد مهرجاناً للتعريف بالأكراد من بوابة الفن والثقافة، ولم يقتصر المهرجان على الندوات الفكرية بل تضمن أيضاً موسيقى ومعارض أزياء فلكلورية وأعمالاُ فنية.
أعلن العراق والتحالف الدولي ضد "الدولة الإسلامية" انتهاء مهمة قوات التحالف "القتالية"، في خطوة تحول القوات المتبقية إلى أعمال التدريب والاستشارات. هذا في وقت جرى دفن رفات مدنيين إيزيديين قضوا على يد التنظيم.
مصطلح "العائلات العربية الكبيرة" إشكالي وحوله خلاف كبير في ألمانيا. ماذا يعني ذلك وما حقيقة ما ينسب إليها والأحكام المسبقة بحق أفرادها؟ دراسة حديثة حول ذلك توصلت إلى نتائج محددة. فما حقيقة الأمر؟
استطاع لاجئ سوري في برلين تأسيس جمعية خيرية من أجل مساعدة غيره من اللاجئين في ألمانيا للحصول على عمل أو لحل مشاكلهم المتعلقة بقضايا الهجرة واللجوء والاندماج.
قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال ينس شبان إن الوضع الحالي لكورونا في ألمانيا صعب للغاية، وطالب المواطنين بتلقي اللقاح. فيما ألغى الرئيس الألماني زيارة إلى منطقة الخليج بسبب تطورات كورونا في بلاده.
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