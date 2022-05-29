 أيام الفن والثقافة الكردية في برلين | DW الأخبار | DW | 30.05.2022

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أيام الفن والثقافة الكردية في برلين

نظم محموعة من العرب والكرد مهرجاناً للتعريف بالأكراد من بوابة الفن والثقافة، ولم يقتصر المهرجان على الندوات الفكرية بل تضمن أيضاً موسيقى ومعارض أزياء فلكلورية وأعمالاُ فنية.

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