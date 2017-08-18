أيار/ مايو.. شهر صوفيا الباردة وعيد العمال وموسم الفراولة

في الأول من أيار/ مايو يخرج العمال إلى الشارع للتظاهر احتفالا بعيد العمال. العيد تعود جذوره إلى الأول من أيار/ مايو عام 1886 في الولايات المتحدة الأميركية، حيث أضرب العمال هناك مطالبين بتقليص ساعات العمل من 12 ساعة إلى ثمانية ساعات يومياً. لكن هذا العام مثل سابقه تنظم المظاهرات بشكل محدود بسبب المخاوف من انتشار عدوى كورونا.