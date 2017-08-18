 أيار/ مايو.. شهر صوفيا الباردة وعيد العمال وموسم الفراولة | جميع المحتويات | DW | 01.05.2017

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أيار/ مايو.. شهر صوفيا الباردة وعيد العمال وموسم الفراولة

في أيار/ مايو تزهر شجيرات جميلة لكنها سامة، ويحتفل العالم بعيد العمال، والبوذيون بعيدهم السنوي، والعالم بالانتصار على النازية، وتزور ألمانيا القديسة صوفيا الباردة في إحدى الليالي. أهم أحداث أيار/ مايو في صور.

  • Deutschland Maibaum in München (picture-alliance/Arco Images/P. Schickert)

    "جاء شهر مايو، الأشجار تزهر، ومن له مزاج، يبقى في المنزل، مع مشاغله"، هذه أغنية شعبية ألمانية حول شهر مايو/ أيار. وفي هذا الشهر على المرء أن يقضي وقتا أطول خارج المنزل. الألمان يحتلفون في هذا الشهر ويعلقون شجرة مايو خارج المنزل.

  • Deutschland 1. Mai Tag der Arbeit (picture-alliance/dpa/B. Marks)

    في الأول من أيار/ مايو يخرج العمال إلى الشارع للتظاهر احتفالا بعيد العمال. العيد تعود جذوره إلى الأول من أيار/ مايو عام 1886 في الولايات المتحدة الأميركية، حيث أضرب العمال هناك مطالبين بتقليص ساعات العمل من 12 ساعة إلى ثمانية ساعات يومياً. لكن هذا العام مثل سابقه تنظم المظاهرات بشكل محدود بسبب المخاوف من انتشار عدوى كورونا.

  • Deutschland Maiglöckchen (picture-alliance/blickwinkel/C. Wermter)

    زهرة كونفالاريا أيار أو زنبق الوادي رمز لشهر مايو/ أيار. زهرة جميلة، خضراء الأوراق تعلن عن بداية الربيع الحقيقية. لكن الحذر، فهذه الشجيرة الصغيرة سامة. فكثير ما يخلط جامعو الإزهار بينها وبين شجيرة ثوم الدببة. بل يتناول بعض الصغار ثمرها السام أحيانا.

  • Deutschland Kuh auf der Weide (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

    شهر أيار/ مايو هو شهر المراعي في الثقافة الألمانية القديمة. الشهر الذي تخرج فيه الأبقار إلى المراعي بعد شهور الشتاء الباردة الطويلة.

  • Washington - VE Day (DW/Julien Karl)

    في الثامن من أيار / مايو تحتفل دول الحلفاء التي حاربت ضد النظام النازي في ألمانيا بيوم النصر، اليوم الذي استسلمت فيه ألمانيا عام 1945 من دون شروط بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية.

  • Bildergalerie Südkorea (Mansour Araghi)

    يحتفل البوذيون حول العالم في العاشر من أيار/ مايو بيوم فيساخ. اليوم الذي يكتمل فيه القمر. اليوم الذي يمثل أهم يوم في حياة مؤسس البوذية سيدهارتا غاوتاما، أي بوذا، والذي يعني المستيقظ.

  • Maikäfer (Imago/blickwinkel/McPhoto/O. Schreiter)

    في هذا الشهر تنتشر الدودة البيضاء في الحقول فتأكل أوراق الزرع، تأتي هذه الحشرات الطائرة كل أربعة أعوام بأعداد كبيرة وتسبب مشاكل لأصحاب الحقول والغابات.

  • Deutschland Muttertag in Leipzig (picture-alliance/dpa/S. Willnow)

    يوم 14 من أيار/ مايو هو عيد الأم. اليوم الذي قرر الكونغرس الأميركي عام 1914 تخصيصه للأم. احتفل الألمان بهذا اليوم في عام 1923.

  • Deutschland Eisheilige Wintereinbruch (picture-alliance/dpa/M. Bein)

    في ألمانيا يعتقد أن الفترة من 11 وحتى 15 من أيار/ مايو هي فترة صقيع. خمسة ليال باردة أطلقت عليها أسماء خمسة من القديسين: ماميرتوس، باناكراتيوس، سيرفاتوس، بونيفاتيوس، وصوفيا الباردة. وفي الواقع تكون هذه الليالي باردة عادة حتى رحيل صوفيا الباردة.

  • Rauchen - Aschenbecher - Nikotinersatz (picture alliance / ZB)

    خصص يوم 31 أيار/ مايو كيوم عدم التدخين من قبل منظمة الصحة العالمية. كل عام يموت حوالي 6 ملايين إنسان بسبب التدخين. وشعار السنة ضد التدخين: "التدخين خطر على تطور البشرية".

  • Deutschland Erbeeren (picture-alliance/blickwinkel/A. Laule)

    ولا ننسى أن في أيار/ مايو يبدأ موسم قطف ثمار الفراولة في ألمانيا، الثمرة الغنية بفيتامين سي، والعناصر الأولية، والبوفينوله، التي لها فوائد صحية ضد السرطان، ومشاكل القلب والدورة الدموية. إعداد: مارتن مونو/ عباس الخشالي/م.س


  • Deutschland Maibaum in München (picture-alliance/Arco Images/P. Schickert)

    "جاء شهر مايو، الأشجار تزهر، ومن له مزاج، يبقى في المنزل، مع مشاغله"، هذه أغنية شعبية ألمانية حول شهر مايو/ أيار. وفي هذا الشهر على المرء أن يقضي وقتا أطول خارج المنزل. الألمان يحتلفون في هذا الشهر ويعلقون شجرة مايو خارج المنزل.

  • Deutschland 1. Mai Tag der Arbeit (picture-alliance/dpa/B. Marks)

    في الأول من أيار/ مايو يخرج العمال إلى الشارع للتظاهر احتفالا بعيد العمال. العيد تعود جذوره إلى الأول من أيار/ مايو عام 1886 في الولايات المتحدة الأميركية، حيث أضرب العمال هناك مطالبين بتقليص ساعات العمل من 12 ساعة إلى ثمانية ساعات يومياً. لكن هذا العام مثل سابقه تنظم المظاهرات بشكل محدود بسبب المخاوف من انتشار عدوى كورونا.

  • Deutschland Maiglöckchen (picture-alliance/blickwinkel/C. Wermter)

    زهرة كونفالاريا أيار أو زنبق الوادي رمز لشهر مايو/ أيار. زهرة جميلة، خضراء الأوراق تعلن عن بداية الربيع الحقيقية. لكن الحذر، فهذه الشجيرة الصغيرة سامة. فكثير ما يخلط جامعو الإزهار بينها وبين شجيرة ثوم الدببة. بل يتناول بعض الصغار ثمرها السام أحيانا.

  • Deutschland Kuh auf der Weide (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

    شهر أيار/ مايو هو شهر المراعي في الثقافة الألمانية القديمة. الشهر الذي تخرج فيه الأبقار إلى المراعي بعد شهور الشتاء الباردة الطويلة.

  • Washington - VE Day (DW/Julien Karl)

    في الثامن من أيار / مايو تحتفل دول الحلفاء التي حاربت ضد النظام النازي في ألمانيا بيوم النصر، اليوم الذي استسلمت فيه ألمانيا عام 1945 من دون شروط بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية.

  • Bildergalerie Südkorea (Mansour Araghi)

    يحتفل البوذيون حول العالم في العاشر من أيار/ مايو بيوم فيساخ. اليوم الذي يكتمل فيه القمر. اليوم الذي يمثل أهم يوم في حياة مؤسس البوذية سيدهارتا غاوتاما، أي بوذا، والذي يعني المستيقظ.

  • Maikäfer (Imago/blickwinkel/McPhoto/O. Schreiter)

    في هذا الشهر تنتشر الدودة البيضاء في الحقول فتأكل أوراق الزرع، تأتي هذه الحشرات الطائرة كل أربعة أعوام بأعداد كبيرة وتسبب مشاكل لأصحاب الحقول والغابات.

  • Deutschland Muttertag in Leipzig (picture-alliance/dpa/S. Willnow)

    يوم 14 من أيار/ مايو هو عيد الأم. اليوم الذي قرر الكونغرس الأميركي عام 1914 تخصيصه للأم. احتفل الألمان بهذا اليوم في عام 1923.

  • Deutschland Eisheilige Wintereinbruch (picture-alliance/dpa/M. Bein)

    في ألمانيا يعتقد أن الفترة من 11 وحتى 15 من أيار/ مايو هي فترة صقيع. خمسة ليال باردة أطلقت عليها أسماء خمسة من القديسين: ماميرتوس، باناكراتيوس، سيرفاتوس، بونيفاتيوس، وصوفيا الباردة. وفي الواقع تكون هذه الليالي باردة عادة حتى رحيل صوفيا الباردة.

  • Rauchen - Aschenbecher - Nikotinersatz (picture alliance / ZB)

    خصص يوم 31 أيار/ مايو كيوم عدم التدخين من قبل منظمة الصحة العالمية. كل عام يموت حوالي 6 ملايين إنسان بسبب التدخين. وشعار السنة ضد التدخين: "التدخين خطر على تطور البشرية".

  • Deutschland Erbeeren (picture-alliance/blickwinkel/A. Laule)

    ولا ننسى أن في أيار/ مايو يبدأ موسم قطف ثمار الفراولة في ألمانيا، الثمرة الغنية بفيتامين سي، والعناصر الأولية، والبوفينوله، التي لها فوائد صحية ضد السرطان، ومشاكل القلب والدورة الدموية. إعداد: مارتن مونو/ عباس الخشالي/م.س


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