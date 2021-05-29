 ″أون″ مشروع لإعادة تعريف مفاهيم الجمال في عالم الأزياء بمصر | DW الأخبار | DW | 22.06.2022

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"أون" مشروع لإعادة تعريف مفاهيم الجمال في عالم الأزياء بمصر

شقيقتان مصريتان أسستا مشروعاً يعطي الفرصة للفتيات من جميع الخلفيات لدخول عالم الأزياء. المشروع غير تقليدي ولا يعتمد على جمال العارضات ويطمح لتغيير مفاهيم الجمال الحالية

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