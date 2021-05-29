"أون" مشروع لإعادة تعريف مفاهيم الجمال في عالم الأزياء بمصر

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
شقيقتان مصريتان أسستا مشروعاً يعطي الفرصة للفتيات من جميع الخلفيات لدخول عالم الأزياء. المشروع غير تقليدي ولا يعتمد على جمال العارضات ويطمح لتغيير مفاهيم الجمال الحالية
مادلين ستيوارت هي أول عارضة أزياء في العالم مصابة بمتلازمة داون تحقق نجاحا كبيرا. سارت على منصات عروض أزياء أشهر أسابيع الموضة في العالم. لديها أكثر من 350 ألف متابع على إنستغرام، وظهرت على أغلفة مجلات الموضة العالمية.
نقاش يدور حول مسابقة ملكة جمال الكون لهذا العام، جانب منه يعود إلى استضافة إسرائيل للحدث العالمي، والجانب الآخر يرجع إلى مشاركة متسابقات من دول عربية في الحدث، جدل امتد إلى مواقع التواصل الاجتماعي.
رغم تعهده سابقاً بجعلها "منبوذة"، يخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارة السعودية ولقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وسبقت الزيارة إشادة نادرة من إدارة بايدن بدور ابن سلمان في تمديد هدنة في اليمن.
في ذكرى اغتيال جمال خاشقجي، لا تزال الأسئلة تُطرح حول أكباش الفداء الذين حوكموا بدلاً من المسؤولين الكبار. الجريمة خلفت ضجة عالمية لكن بعض المراقبين يرون أن الرياض خرجت منها في النهاية بأقل الأضرار الممكنة.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول