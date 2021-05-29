"أون" مشروع لإعادة تعريف مفاهيم الجمال في عالم الأزياء بمصر

مادلين ستيوارت - أول عارضة أزياء بمتلازمة داون

مادلين ستيوارت هي أول عارضة أزياء في العالم مصابة بمتلازمة داون تحقق نجاحا كبيرا. سارت على منصات عروض أزياء أشهر أسابيع الموضة في العالم. لديها أكثر من 350 ألف متابع على إنستغرام، وظهرت على أغلفة مجلات الموضة العالمية.