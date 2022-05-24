أونيون يفوز على هيرتا في ديربي برلين في البوندسليغا

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فاز أونيون برلين على هيرتا في ديربي العاصمة بثلاثة أهداف مقابل هدف. المباراة جاءت في الأسبوع الأول للدوري الألماني لكرة القدم
قلب فريق مونشنغلادباخ تأخره بهدف دون مقابل إلى فوز بثلاثة أهداف لواحد في مباراته الأولى في الموسم الجديد من البوندسليغا. وخطف الدولي الجزائري الأنظار بهدف أكروباتي قاد به فريقه للفوز في المباراة.
قبيل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، ترشح لكم DW هذه النجوم الإفريقية العشرة لمتابعة مسيرتها الكروية خلال المنافسات.
حقّق بوروسيا دورتموند، فوزًا افتتاحيًا صعبًا على ضيفه باير ليفركوزن 1-صفر على ملعب سيغنال إيدونا بارك، في المرحلة الأولى من الدوري الألماني لكرة القدم التي شهدت أيضا اكتساح بايرن ميونيخ لآينتراخت فرانكفورت بسداسية.
في الجولة الأخيرة من البوندسليغا نجح شتوتغارت في البقاء ضمن فرق المسابقة للموسم المقبل بفوز مثير على كولونيا. بينما هبط أرمينيا بيليفلد، وسيكافح هيرتا برلين من أجل البقاء، بعدما خسر أمام دورتموند وتحتم عليه خوض الترضية.
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