 أونيون يفوز على هيرتا في ديربي برلين في البوندسليغا | DW الأخبار | DW | 07.08.2022

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DW الأخبار

أونيون يفوز على هيرتا في ديربي برلين في البوندسليغا

فاز أونيون برلين على هيرتا في ديربي العاصمة بثلاثة أهداف مقابل هدف. المباراة جاءت في الأسبوع الأول للدوري الألماني لكرة القدم

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