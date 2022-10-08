 أونيون برلين يهزم دورتموند ويحتفظ بالصدارة وبايرن يكتسح فرايبورغ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 16.10.2022

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رياضة

أونيون برلين يهزم دورتموند ويحتفظ بالصدارة وبايرن يكتسح فرايبورغ

حافظ أونيون برلين على صدارة الدوري الألماني، بعد فوزه على ضيفه دورتموند في مباريات المرحلة العاشرة. وفيما أزاح بايرن ميونيخ ضيفه فرايبورغ عن الوصافة بعدما اكتسحه بخماسية نظيفة، فاز كولن على ضيفه أوغسبوغ في مواجهة مثيرة.

فرحة لاعبي بايرن ميونيخ بهدف ساديو ماني الرابع في شباك فرايبورغ

بايرن يكشر غن أنيابه ويبعث برسالة شديدة اللهجة إلى منافسيه

كشر بايرن ميونيخ عن أنيابه، وبعث برسالة شديدة اللهجة لمنافسيه عن تقدمه بقوة نحو صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، بعدما اكتسح ضيفه فرايبورج 5 / صفر، في ساعة متأخرة من مساء الأحد (16 أكتوبر/ تشرين الأول 2022)، في المرحلة العاشرة للمسابقة.

مختارات

بعد رصد أربع إصابات بسرطان الخصية في الدوري الألماني (بوندسليغا)، أثيرت تساؤلات عما إذا كان هناك ارتباط بين احتراف كرة القدم والإصابة بهذا المرض الخطير أم أن الأمر مجرد صدفة؟ ولتوضيح الأمر، تحدثت DW مع أطباء متخصصين.

استغلّ ريال مدريد إحباط غريمه برشلونة قارياً وألحق به الهزيمة الأولى محلياً، وأنزله عن عرش صدارة الدوري الإسباني، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

منح محمد صلاح ليفربول ثلاث نقاط، كان في أشد الحاجة إليها، بتسجيله هدف المباراة الوحيد أمام مانشستر سيتي. وكانت المباراة في قمة الإثارة لدرجة أن الحكم أخرج البطاقة الحمراء للمدرب الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول.

وارتفع رصيد بايرن، الذي حقق فوزه الثاني في لقاءاته السبعة الأخيرة بالمسابقة، إلى 19 نقطة، ليتقدم للمركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة، بفارق 4 نقاط خلف مركز الصدارة، الذي يتربع عليه يونيون برلين. في المقابل، توقف رصيد فرايبورغ، الذي تكبد خسارته الثانية في المسابقة خلال الموسم الحالي، عند 18 نقطة في المركز الثالث.

وفي لقائه الأول ببوندسليغا بعد ضمان تأهله للأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، قدم بايرن ميونخ أفضل عروضه في المسابقة المحلية هذا الموسم، وتلاعب نجومه بلاعبي فرايبورغ، ليحققوا فوزا عريضا بأقل مجهود.

وافتتح سيرج غنابري التسجيل لمصلحة بايرن في الدقيقة 13، قبل أن يضيف زميلاه الكاميروني إيريك ماكسيم شوبو موتينغ والألماني ليروي ساني الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 33 و53 على الترتيب. وأضاف النجم السنغالي ساديو ماني الهدف الرابع للفريق البافاري في الدقيقة 56، فيما اختتم مارسيل زابيتسر مهرجان الأهداف، بإحرازه الهدف الخامس في الدقيقة 80.

أونيون برلين يحافظ على الصدارة

وسجل يانيك هابرر هدفين في غضون 13 دقيقة ليقود أونيون برلين المتصدر للفوز 2/0 على بوروسيا دورتموند ويوسع الفارق أمام أقرب منافسيه في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم إلى أربع نقاط.

وافتتح هابرر التسجيل بعدما أخطأ غريغور كوبل حارس مرمى دورتموند في تسديد الكرة ليهز الشباك من مدى قريب في الدقيقة الثامنة وأضاف الهدف الثاني من تسديدة قوية من عند حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 21.

جود بيلينغهام يواسي زميله غريغور كوبل حارس مرمى دورتموند، بعد الخطأ الذي وقع فيه الحارس وأسفر عن تقدم أونيون برلين بهدف. (16/10/2022)

جود بيلينغهام يواسي زميله غريغور كوبل حارس مرمى دورتموند، بعد الخطأ الذي وقع فيه الحارس وأسفر عن تقدم أونيون برلين بهدف. (16/10/2022)

وقال أورس فيشر مدرب أونيون "بالطبع أنا سعيد بالنظر إلى جدول الترتيب، لكن كما قلت من قبل هذا وضع مؤقت". وأضاف "حصد 23 نقطة من عشر مباريات أمر غير معتاد وسيساعدنا كثيرا لتخطي الأسابيع الأربعة المقبلة. يحب اللاعبون خوض مباراة كل يومين".

وعانى دورتموند دفاعيا خلال الشوط الأول، ولحسن حظه لم تهتز شباكه لأكثر من مرتين في ظل تألق شيرالدو بيكر لاعب أونيون. وحاول دورتموند بقوة العودة في النتيجة إذ اقترب جود بيلينغهام وماركو رويس ويوسوفو موكوكو من التسجيل في آخر 15 دقيقة، لكن فريدريك رونوف حارس مرمى أونيون دافع عن مرماه.

احتفال لاعبي أونيون برلين بالهدف الثاني في شبك دورتموند

أونيون يحافظ على مكانته في صدارة الدوري الألماني

الإثارة في مباراة كولن وأوغسبورغ

وقلب كولن تأخره بهدف مقتنصاً فوزا متأخراً على ضيفه أوغسبورغ 3-2، ليرتقي إلى المركز السابع بدلا من دورتموند. وافتتح أوغسبورغ التسجيل عبر المخضرم فلوريان نيدرليشنر، مروّضاً تمريرة بعيدة، قبل أن يودعها الشباك بيسراه (14).

وفي مطلع الشوط الثاني، عاد كولن عن طريق المارد شتيفن تيغيس (1.95 م) بيمناه من مسافة قريبة (47)، ثم منح لاعب الوسط الشاب دنيس حسينباشيتش كولن التقدم أول مرة بيسراه من داخل المنطقة (61).

لكن أوغسبورغ رفض رفع الراية وعادل سريعاً عبر المخضرم دانيال كاليغوري، بيسارية سهلة داخل المنطقة (68). وقبل انتهاء المباراة، حقق تيغيس، القادم من دورتموند، الثنائية مسجلاَ هدف الفوز الرابع لكولن هذا الموسم (81).

ع.ش/ص.ش (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

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