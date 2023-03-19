 أونيون برلين يستعيد نغمة الانتصارات ويحتل المركز الثالث في البوندسليغا | DW الأخبار | DW | 20.03.2023

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DW الأخبار

أونيون برلين يستعيد نغمة الانتصارات ويحتل المركز الثالث في البوندسليغا

استعاد أونيون برلين نغمة الانتصارات والمركز الثالث عندما تغلب على ضيفه أينتراخت فرانكفورت بهدفين لصفر. ويدين أونيون برلين بفوزه إلى لاعب وسطه التونسي الأصل راني خضيرة وكيفين بيهرنز.

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TOPSHOT - A US Marine covers the face of Iraqi President Saddam Hussein's statue with the US flag in Baghdad's al-Fardous square 09 April 2003. The flag was removed shrtly afterwards and replaced by the old Iraqi flag. US troops moved into the heart of the Iraqi capital meeting little resistance. AFP PHOTO/Ramzi HAIDAR (Photo by RAMZI HAIDAR / AFP) (Photo by RAMZI HAIDAR/AFP via Getty Images)

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قلب باير ليفركوزن تأخره أمام بايرن ميونيخ في الشوط الأول إلى فوز في الشوط الثاني بركلتي جزاء مثيرتين، ليساعد بذلك دورتموند في صدارته للبوندسليغا. فيما صعد أونيون برلين إلى المركز الثالث بعد تغلبه على أينتراخت فرانكفورت.

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11.03.2023, Bayern, München: Fußball, Bundesliga, FC Bayern München - FC Augsburg, 24. Spieltag in der Allianz Arena. Benjamin Pavard von München jubelt über sein Tor zum 3:1. Foto: Sven Hoppe/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. +++ dpa-Bildfunk +++

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