أونيون برلين يستعيد نغمة الانتصارات ويحتل المركز الثالث في البوندسليغا

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استعاد أونيون برلين نغمة الانتصارات والمركز الثالث عندما تغلب على ضيفه أينتراخت فرانكفورت بهدفين لصفر. ويدين أونيون برلين بفوزه إلى لاعب وسطه التونسي الأصل راني خضيرة وكيفين بيهرنز.
قلب باير ليفركوزن تأخره أمام بايرن ميونيخ في الشوط الأول إلى فوز في الشوط الثاني بركلتي جزاء مثيرتين، ليساعد بذلك دورتموند في صدارته للبوندسليغا. فيما صعد أونيون برلين إلى المركز الثالث بعد تغلبه على أينتراخت فرانكفورت.
احتل دورتموند صدارة البوندسليغا مؤقتًا بعد فوز كبير على كولونيا، بينما عمق بوخوم جراح لايبزيغ وأسقطه بهدف نظيف، فيما واصل غلادباخ وبريمن نزيف النقاط بالتعادل، وذلك ضمن المرحلة الـ25 للبطولة.
لم تدم صدارة دورتموند للدوري الألماني طويلاً، إذ استعادها بايرن ميونيخ بفوزه العريض على أونيون برلين بثلاثية نظيفة. فوز بايرن أشعل المنافسة على اللقب مع غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند الذي يتخلف عنه بفارق الأهداف فقط.
استغل بايرن ميونيخ تعثر منافسه وخصمه بوروسيا دورتموند في دربي الرور أمام شالكه الذي فرض عليه التعادل لينفرد البافاري في الصدارة بعد فوز كبير على أوغسبورغ. كما استعاد لايبزيغ توازنه بالفوز بثلاثية على مونشغلادباخ.
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