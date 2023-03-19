أونيون برلين يستعيد نغمة الانتصارات ويحتل المركز الثالث في البوندسليغا

بركلتي جزاء مثيرتين - ليفركوزن يهزم بايرن ويشعل المنافسة بالبوندسليغا

قلب باير ليفركوزن تأخره أمام بايرن ميونيخ في الشوط الأول إلى فوز في الشوط الثاني بركلتي جزاء مثيرتين، ليساعد بذلك دورتموند في صدارته للبوندسليغا. فيما صعد أونيون برلين إلى المركز الثالث بعد تغلبه على أينتراخت فرانكفورت.