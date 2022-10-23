 أونيون برلين يستعيد صدارة البوندسليغا بفوز قاتل على مونشنغلادباخ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 30.10.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

أونيون برلين يستعيد صدارة البوندسليغا بفوز قاتل على مونشنغلادباخ

قلب نادي أونيون برلين تأخره بهدف إلى فوز بهدفين لواحد على ضيفه مونشنغلادباخ. وبهذا الفوز استعاد أونيون برلين صدارة البوندسليغا متقدما بفارق نقطة واحدة عن مطارده المباشر بايرن ميونيخ.

لا عبوا أونيون برلين يحتفلون بالهدف الثاني في مرمى مونشنغلادباخ 30.10.2022

بفضل رأسية اللاعب دوكي في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع نجح أونيون برلين في استعادة صدارة البوندسليغا

استعاد أونيون برلين صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه القاتل على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2-1 الأحد (30 أكتوبر/تشرين الأول 2022) ضمن المرحلة الثانية عشرة للبوندسليغا.

مختارات

وقلب نادي العاصمة تأخره بهدف نيكو إلفيدي (33) إلى فوز، بإدراكه التعادل قبل 10 دقائق من صافرة النهاية بفضل كيفن بيرنز (79)، قبل أن يضيف هدف الفوز والنقاط الثلاث من الركنية الأخيرة في المباراة عبر الهولندي دانيلو دوكي (90+7).

ورفع أونيون برلين رصيده في المركز الأوّل إلى 26 نقطة، متقدماً بفارق نقطة واحدة عن بايرن مونيخ حامل اللقب الذي كان تربع على الصدارة موقتاً بفوزه الساحق في ملعبه على ماينز 6-2.

وعاد أونيون برلين إلى سكة الانتصارات محلياً بعدما سقط أمام بوخوم المتواضع 1-2 في المرحلة الماضية، مستفيداً من الحالة المعنوية العالية عقب فوزه الثالث تواليا في دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" عندما تغلب على سبورتنغ براغا البرتغالي 1-صفر الخميس.

لقطة من مباراة أونيون برلين ومونشنغلادباخ في المرحلة 12 من البوندسليغا

رغم بدئه بالتهديف خسر مونشنغلادباخ في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع أمام فريق العاصمة أونيون برلين

"عليك البقاء مستيقظا في ملعب برلين"

اعتقد نادي العاصمة أنه سجل هدف السبق عبر مهاجمه شيرالدو بيكر إلا أن حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" أشار إلى لمسة يد على الهداف (29)، قبل أن يفتتح مونشنغلادباخ التسجيل بعد 4 دقائق بفضل رأسية إلفيدي داخل منطقة الجزاء بعد ركنية نفذها لارس ستندل (33).

وأهدر الفريق الضيف بعد دقيقتين فرصة مضاعفة النتيجة من رأسية للفرنسي ماركوس تورام من زاوية صعبة على يسار المنطقة مرت فوق العارضة بقليل بعد تمريرة من الجزائري رامي بن سبعيني، ليعود لاعب منتخب "الديوك" ويهدر رأسية ثانية من مسافة قريبة بعد ركنية من ستندل أيضاً (45+1).

وأدرك أونيون التعادل برأسية أيضاً اثر تمريرة من البرتغالي ديوغو لييتي تابعها بيرنو في الشباك (79)، قبل أن يسدد الضربة القاضية في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع بالطريقة ذاتها بفضل رأسية دوكي بعد تمريرة عرضية من جايمي ليفلينغ.

وعلى وقع هتاف جماهير الفريق المضيف "أبطال ألمانيا-وحده أونيون برلين" قال السويسري أورس فيشر مدرب نادي العاصمة لشبكة "دازون" "لم نستسلم وآمنا بأنفسنا"، مضيفاً "لقد كان شوطاً ثانياً رائعاً".

في المقابل، قال دانييل فاركيه مدرب مونشنغلادباخ "في ملعب أونيون برلين تحتاج إلى البقاء مستيقظاً، ومن الصعب تحمل دخول هدف في شباكك في وقت متأخر بهذه الطريقة".

هـ.د/ع.ج (أ ف ب)

  • Sadio Mané im Trikot des FC Liverpool

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    ساديو ماني من ليفربول إلى بايرن ميونيخ

    فريق بايرن ميونيخ نجح في تحقيق صفقة مربحة بضم النجم السنغالي ساديو ماني من ليفربول إلى صفوفه. ودفع بايرن ميونيخ حوالي 40 مليون يورو بما فيها الإضافات للحصول على خدمات هذا اللاعب الذي من شأنه تعويض روبرت ليفاندوفسكي، في حال رحيله.

  • Mario Götze im Trikot der PSV Eindhoven klatscht in die Hände

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    ماريو غوتسه من أيندهوفن إلى فرانكفورت

    أحد أبطال العالم يعود إلى البوندسليغا، إنه ماريو غوتسه هداف نهائي مونديال 2014 ضد الأرجنتين. فبعد عامين في صفوف أيندهوفن الهولندي ينضم اللاعب البالغ من العمر 30 سنة إلى فريق أينتراخت فرانكفورت. ومبلغ انتقال المهاجم يتراوح بين ثلاثة وأربعة ملايين يورو

  • Borussia Dortmunds Stürmer Erling Haaland winkt zu den Fans, während seine Mitspieler ihm applaudieren

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    إيرلينغ هالاند يودع دورتموند

    يغادر النرويجي فريق بوروسيا دورتموند مقابل مبلغ 75 مليون يورو إلى مانشيستر سيتي الانجليزي. وحصيلته مبهرة بحيث أنه أحرز 85 هدفا في 88 مباراة. واللقب الوحيد في ألوان دورتموند هو كأس الاتحاد الألماني لكرة القدم في 2021. ومن المنتظر أن تكون حصيلته من الأهداف لصالح مانشيستر سيتي أكبر.

  • Sebastien Haller macht im Trikot von Ajax Amsterdam einen Jubelsprung

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    سيباستيان هالير من أمستردام إلى دورتموند

    كتعويض لخدمات هالاند يأتي من أياكس أمستردام سيباستيان هالير إلى بوروسيا دورتموند. ولاعب منتخب ساحل العاج يعرف البوندسليغا من قبل حيث لعب في صفوف أينتراخت فرانكفورت عندما أحرز نجاحات من 2017 حتى 2019 برفقة لوكا يوفيتش وأنتي ريبيتش. وتبلغ قيمة صفقة انتقال هذا اللاعب 36 مليون يورو. وفي الدوري الهولندي أحرز هالير في مع أياكس 21 هدفا في 31 مبارة.

  • Dortmunds Neuzugang Karim Adeyemi hält bei seiner Vorstellung gemeinsam mit Sportdirektor Sebastian Kehl ein Trikot hoch, auf dem steht 2027 Adeyemi

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    كريم أديمي يرافق هالير إلى دورتموند

    هالير سيكون في صفوف بوروسيا دورتموند مهاجما رفيقا للاعب كريم أديمي الذي أعلن عن انتقاله بعد ساعة من إبرام صفقة انتقال هالاند. وهذا اللاعب الشاب البالغ من العمر 20 عاما ينتقل مقابل نحو 30 مليون يورو من فريق زالتسبورغ إلى دورتموند بعقد حتى عام 2027 .

  • Kopfballduell zwischen Bayerns Niklas Süle und Leipzigs Dani Olmo

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    نيكلاس زوله يدير ظهره لبطل البوندسليغا

    خط دفاع دورتموند يتلقى دعما قويا مع تكليف نيكلاس زوله، بدون أي مبلغ تعويضي. ويغادر لاعب المنتخب الألماني صفوف بايرن ميونيخ لأنه لا يشعر بالثقة والتقدير هناك. وفي سيحاول مع دورتموند "ألا يفوز بايرن ميونيخ بلقب البطولة للمرة الحادية عشرة". وحارس بايرن نوير أعرب عن خيبته بالقول "هذا أعزعجنا جميعا، نيكلاس يرحل، سنفتقده".

  • Zweikampf zwischen Freiburgs Nico Schlotterbeck und Leverkusens Exequiel Palacios

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    نيكو شلوتربيك من فرايبورغ إلى دورتموند

    بالاشتراك مع زوله سيشكل نيكو شلوتربيك ثنائيا قويا في خط دفاع دورتموند، إذ فرض لاعب فرايبورغ السابق، الذي تصل كلفة انتقاله إلى نحو 20 مليون يورو، نفسه ضد منافسيه وعلى رأسهم اللاعب هوميلس. ويتطلع هذا اللاعب البالغ من العمر 22 عاما إلى تحقيق "أقصى النجاحات" ويقول إنه يريد تحدي بايرن ميونيخ.

  • Noussair Mazraoui im Trikot von Ajax Amsterdam klatscht bei seiner Auswechslung in Richtung Fans

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    نصير مزراوي من أياكس إلى بايرن ميونيخ

    مع المدافع في الجناح اليميني لفريق أياكس أمستردام، نصير مزراوي، يكون البفاريون قد كسبوا لاعبا أراده مدربهم يوليان ناغلسمان. مزراوي المولود في هولندا يلعب في صفوف المنتخب المغربي. وهذا اللاعب البالغ من العمر 24 عاما حصل على عروض من عدة فرق أوروبية، اختار بايرن من يينها، الذي حصل على خدماته دون تعويض مالي لأياكس، وأعطاه عقدا حتىد حتى عام 2026.

  • Ryan Gravenberch im Trikot von Ajax Amsterdam

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    ريان غرافينبيرخ أيضا يترك أياكس أمستردام

    إلى جانب مزراوي يجلب البفاريون زميله في أمستردام ريان غرافينبيرخ، ومن شأن لاعب المنتخب الهولندي أن يقوي وسط بايرن ميونيخ، وقد وقع على عقد حتى عام 2027. "ريان غرافينبيرغ لاعب شاب جدير بالاهتمام، الكثير من الأندية الأوروبية الكبير كانت ترغب في كسبه"، قال رئيس نادي بايرن ميونيخ أوليفر كان.

  • Adam Hlozek bei einem Zweikampf im Spiel Sparta Prag gegen Olympique Lyon

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    آدم هلوزيك من براغ إلى ليفركوزن

    المهاجم التشيكي آدم هلوزيك مرغوب فيه على المستوى الدولي. وهذا المهاجم البالغ من العمر 19 عاما في صفوف سبارتا براغ يلعب منذ سبتمبر/ أيلول 2020 مع منتخب بلاده وشارك في بطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2021. وقع عقدا لخمس سنوات مع بايرن ليفركوزن حيث بإمكانه اللعب إلى جانب مواطنه باتريك شيك. وحسب مصادر سوق الانتقالات، كلفت هذه الصفة بايرن ليفركوزن 19 مليون يورو.

  • Bayer Leverkusens Lucas Alario jubelt nach einem Tor

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    لوكاس ألاريو يغادر ليفركوزن إلى فرانكفورت

    مهاجم آخر يغادر ليفركوزن، إنه الأرجنتيني لوكاس ألاريو الذي سينضم إلى أينتراخت فرانكفورت بعقد يمتد حتى 2025. وكان ألاريو قد انتقل عام 2017 من فريق بوينس أيريس إلى ليفركوزن، وقد أحرز 58 هدفا في 164 مباراة.

  • Wolfsburgs Xaver Schlager dribbelt um den am Boden liegenden Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart herum

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    كزافير شلاغر من فولفسبورغ إلى لايبزيغ

    المثابرة الكاملة مضمونة مع النمساوي كزافير شلاغر البالغ من العمر 24 عاما، الذي لا يتجنب المبارزة حتى ولو أنه يخسر فيها أحيانا. وفي سبتمبر/ أيلول 2021 أصيب بتمزق في الرباط الصليبي ضد لايبزيغ وضيع بالتالي نصف الموسم. لكن يبدو أن المسؤولين في لايبزيغ معجبون به وسيدفعون 12 مليون يورو للحصول على خدماته بعقد حتى عام 2026.

  • Alexander Schwolow gibt im Trikot von Hertha BSC Anweisungen

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    ألكسندر شفولو من هيرتا إلى شالكه

    حارس المرمى ألكسندر شفولو لم يحرس شباك فريقه هيرتا برلين بسبب تمز في العضلات، وأجبر على مشاهدة مجريات مباراة فريقه في ملحق البقاء والهبوط ضد هامبورغ من المدرجات، حيث ضمن هيرتا بقاءه في دوري الدرجة الأولى. وبعد سنتين في برلين تتم استعارة لاعب فرايبورغ السابق من قبل شالكه الذي كاد أن ينضم إليه في عام 2020.

  • Bayern Münchens Spieler Corentin Tolisso sitzt auf dem Rasen und schreit mit verzerrtem Gesicht

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    كورنتين توليسو يترك بايرن إلى..؟

    لاعب المنتخب الفرنسي كورنتين توليسو الذي انتقل عام 2017 مقابل مبلغ قياسي في البوندسليغا آنذاك 41,5 مليون يورو من أولمبيك ليون إلى ميونيخ غالبا ما كان يتعرض للإصابة، ولن يتم تمديد عقده. ولم يجد اللاعب البالغ من العمر 27 عاما والذي أحرز 14 لقبا مع بايرن ميونيخ ناديا جديدا بعد!


 

مواضيع ذات صلة

23.10.2022 GER, 1.FBL, Bundesliga, VfL Bochum vs. Union Berlin / 23.10.2022, Vonovia-Ruhrstadion, Bochum, GER, 1.FBL, Bundesliga, VfL Bochum vs. Union Berlin im Bild / picture shows Philipp Hofmann VfL Bochum 33 jubelt nach seinem Tor zum 1:0 für den VfL Bochum . *** GER, 1 FBL, Bundesliga, VfL Bochum vs Union Berlin 23 10 2022, Vonovia Ruhrstadion, Bochum, GER, 1 FBL, Bundesliga, VfL Bochum vs Union Berlin in picture shows Philipp Hofmann VfL Bochum 33 cheers after his goal to make it 1 0 for VfL Bochum nordphotoxGmbHx/xTeresaxKroeger nordphoto00008

بوندسليغا.. بوخوم يباغت المتصدر أونيون برلين بثنائية 23.10.2022

أسدى فريق بوخوم خدمة كبيرة لبايرن ميونيخ حامل اللقب، بعد تغلبه على المتصدر أونيون برلين بهدفين لواحد. وبذلك تقلص الفارق بين يونيون برلين المتصدر ومطارده المباشر بايرن ميونيخ إلى نقطة واحدة فقط.

Kevin Behrens, Robin Knoche jubelnd, Rani Khedira / Freude / Emotion / Jubel nach 1:0 / / Fußball Fussball / UEL UEFA Europa League Herren / Saison 2022/2023 / 13.10.2022 / 1.FC Union Berlin FCU vs. Malmö FF / DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video. / *** Kevin Behrens, Robin Knoche cheering, Rani Khedira joy emotion jubilation after 1 0 Sports Football Soccer UEL UEFA Europa League Men Season 2022 2023 13 10 2022 1 FC Union Berlin FCU vs Malmö FF DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi video

البوندسليغا - هل يكرر يونيون برلين "معجزة" ليستر سيتي عام 2016؟ 19.10.2022

يقارن كثيرون أداء يونيون برلين في الدوري الألماني بأداء ليستر سيتي في الدوري الإنكليزي عام 2016، حتى أن البعض ذهب إلى توقع فوز فريق العاصمة الألمانية بلقب الدوري على حساب الفرق الكبيرة!

01.10.2022, Hessen, Frankfurt/Main: Fußball: Bundesliga, Eintracht Frankfurt - 1. FC Union Berlin, 8. Spieltag im Deutsche Bank Park. Frankfurts Torschütze Jesper Lindström (r) jubelt nach seinem Tor zum 2:0 mit Luca Pellegrini (M) und Sebastian Rode. Foto: Arne Dedert/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. +++ dpa-Bildfunk +++

بوندسليغاـ أونيون يتلقى أول هزيمة.. وكولونيا يقلب الطاولة على دورتموند 01.10.2022

ذاق فريق أونيون برلين مرارة الخسارة الأولى هذا الموسم بسقوطه على ملعب أينتراخت فرانكفورت، كما خسر بوروسيا دورتموند على ملعب مضيفه كولن في المرحلة الثامنة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).