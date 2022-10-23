أونيون برلين يستعيد صدارة البوندسليغا بفوز قاتل على مونشنغلادباخ

استعاد أونيون برلين صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه القاتل على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2-1 الأحد (30 أكتوبر/تشرين الأول 2022) ضمن المرحلة الثانية عشرة للبوندسليغا.

وقلب نادي العاصمة تأخره بهدف نيكو إلفيدي (33) إلى فوز، بإدراكه التعادل قبل 10 دقائق من صافرة النهاية بفضل كيفن بيرنز (79)، قبل أن يضيف هدف الفوز والنقاط الثلاث من الركنية الأخيرة في المباراة عبر الهولندي دانيلو دوكي (90+7).

ورفع أونيون برلين رصيده في المركز الأوّل إلى 26 نقطة، متقدماً بفارق نقطة واحدة عن بايرن مونيخ حامل اللقب الذي كان تربع على الصدارة موقتاً بفوزه الساحق في ملعبه على ماينز 6-2.

وعاد أونيون برلين إلى سكة الانتصارات محلياً بعدما سقط أمام بوخوم المتواضع 1-2 في المرحلة الماضية، مستفيداً من الحالة المعنوية العالية عقب فوزه الثالث تواليا في دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" عندما تغلب على سبورتنغ براغا البرتغالي 1-صفر الخميس.

رغم بدئه بالتهديف خسر مونشنغلادباخ في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع أمام فريق العاصمة أونيون برلين

"عليك البقاء مستيقظا في ملعب برلين"

اعتقد نادي العاصمة أنه سجل هدف السبق عبر مهاجمه شيرالدو بيكر إلا أن حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" أشار إلى لمسة يد على الهداف (29)، قبل أن يفتتح مونشنغلادباخ التسجيل بعد 4 دقائق بفضل رأسية إلفيدي داخل منطقة الجزاء بعد ركنية نفذها لارس ستندل (33).

وأهدر الفريق الضيف بعد دقيقتين فرصة مضاعفة النتيجة من رأسية للفرنسي ماركوس تورام من زاوية صعبة على يسار المنطقة مرت فوق العارضة بقليل بعد تمريرة من الجزائري رامي بن سبعيني، ليعود لاعب منتخب "الديوك" ويهدر رأسية ثانية من مسافة قريبة بعد ركنية من ستندل أيضاً (45+1).

وأدرك أونيون التعادل برأسية أيضاً اثر تمريرة من البرتغالي ديوغو لييتي تابعها بيرنو في الشباك (79)، قبل أن يسدد الضربة القاضية في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع بالطريقة ذاتها بفضل رأسية دوكي بعد تمريرة عرضية من جايمي ليفلينغ.

وعلى وقع هتاف جماهير الفريق المضيف "أبطال ألمانيا-وحده أونيون برلين" قال السويسري أورس فيشر مدرب نادي العاصمة لشبكة "دازون" "لم نستسلم وآمنا بأنفسنا"، مضيفاً "لقد كان شوطاً ثانياً رائعاً".

في المقابل، قال دانييل فاركيه مدرب مونشنغلادباخ "في ملعب أونيون برلين تحتاج إلى البقاء مستيقظاً، ومن الصعب تحمل دخول هدف في شباكك في وقت متأخر بهذه الطريقة".

هـ.د/ع.ج (أ ف ب)