 "أونروا" تعلن حاجتها الماسة لمساعدات مالية كي تستمر في نشاطها | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.08.2023

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"أونروا" تعلن حاجتها الماسة لمساعدات مالية كي تستمر في نشاطها

في حوار صحفي تشدد المتحدثة من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) مجددا على حاجة الوكالة الماسة لنحو 275 مليون يورو حتى تتمكن من مواصلة نشاطها في سوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية.

Gazastreifen Palästinensische Mitarbeiter des Hilfswerks der Vereinten Nationen für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA)

منذ عشر سنوات تشكو وكالة الأنروا من نقصٍ حادٍّ في التمويل.

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) حاجتها بشكل عاجل إلى 275 مليون دولار حتى نهاية العام لاستمرار عملياتها والاستجابة الإنسانية في قطاع غزة. ونقلت قناة "المملكة" الأردنية اليوم الأحد (20 آب/ أغسطس 2023)، عن المتحدثة باسم الوكالة تمارا الرفاعي قولها إن الوكالة بحاجة بشكل عاجل إلى 200 مليون دولار للاستمرار في عملياتها حتى آخر السنة.

ووفق الرفاعي، تحتاج المنظمة الأممية إلى 75 مليون دولار إضافية لتتمكن من الاستجابة للوضع الإنساني من خلال توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة.

وسبق للوكالة أن وجّهت بداية العام نداء لجمع مليار و600 ألف دولار من أجل برامجها وعملياتها واستجابتها الطارئة في سوريا ولبنان والضفة الغربية (التي تشمل القدس الشرقية) وقطاع غزة والأردن. ووفق القناة، "تواجهالأونروا نقصا مزمنا في التمويل منذ 10 سنوات، وبدأت الوكالة هذا العام بديون بقيمة 75 مليون دولار مُرحلة من عام 2022".

و.ب/م.س (د ب أ)

 

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