 ″أونروا″ تسعى لجمع 1.6 مليار دولار للاجئين الفلسطينيين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.01.2022

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أخبار

"أونروا" تسعى لجمع 1.6 مليار دولار للاجئين الفلسطينيين

منذ قرار الرئيس الأمريكي السابق ترامب وقف المساعدات الأمريكية لها، تواجه وكالة "الأونروا" الأممية لغوث اللاجئين الفلسطينيين مصاعب كبيرة في تمويل عملياتها. لذلك طالبت بميزانية للعام الحالي تبلغ 1.6 مليار دولار.

تختص وكالة الأونروا بمساعدة اللاجئين الفلسطينيين حول العالم (أرشيف)

تختص وكالة الأونروا بمساعدة اللاجئين الفلسطينيين حول العالم (أرشيف)

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) الثلاثاء (18 يناير/ كانون الثاني 2022) إنها تسعى للحصول على 1.6 مليار دولار من المجتمع الدولي في عام 2022.

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في اجتماع استثنائي، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقول إن هجمات إسرائيل في قطاع غزة قد تشكل "جرائم حرب"، إذا ثبت أنها غير متناسبة، كما وصفت صواريخ حماس "انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني".

كشف نادي الأسير الفلسطيني أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ناهز مع نهاية سنة 2015، سبعة آلاف معتقل. نهج إسرائيل لإجراءات الإعتقال الإداري تزايدت وتيرتها في الآونة الأخيرة، بحسب الهيئة الفلسطينية.

وأضافت الوكالة في بيان: "إن هذا التمويل سوف يمكن الأونروا من تغطية احتياجات الملايين من لاجئي فلسطين وتأمين الخدمات والبرامج الحيوية المنقذة للحياة لهم، والتي تشمل التعليم والصحة والمعونات الغذائية".

وأوضحت الوكالة أن هذا الطلب يأتي في وقت حرج تواجه فيه "عجزاً مزمناً في التمويل يقوض جهودها لتقديم الدعم الإنساني والتنمية البشرية لبعض اللاجئين الأشد عرضة للمخاطر في العالم، والذين تتزايد احتياجاتهم باستمرار".

وتابع بيان الأونروا بالقول: "لقد أصبح الكرب واليأس هو القاعدة السائدة بين لاجئي فلسطين، حيث أفاد الكثيرون في غزة وسوريا ولبنان عن استعدادهم لاستخدام أي وسيلة لمحاولة الهجرة خارج المنطقة".

وأكدت الوكالة الأممية في البيان أن "ميزانية ممولة بالكامل لعام 2022 ستساعد الوكالة في جهودها لكسر حلقة اليأس بين لاجئي فلسطين، من خلال تقديم قروض التمويل الأصغر بقيمة 31.2 مليون دولار"، ما سيمكنها من "إدخال تحسينات هيكلية حيوية لمخيمات اللاجئين لخلق بيئات معيشية أكثر أماناً وصحة، وتأمين المعونات النقدية والغذائية لملايين اللاجئين المتضررين من الأزمات الإنسانية المستمرة في المنطقة".

في عام 2018 قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وقف كل المساعدات الأمريكية إلى وكالة الأونروا (أرشيف)

في عام 2018 قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وقف كل المساعدات الأمريكية إلى وكالة الأونروا (أرشيف)

ترامب يوقف المساعدات .. وبايدن يعيدها

وتأثرت "أونروا" مالياً في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عندما قرر عام 2018 وقف جميع المساعدات المالية التي كانت تقدمها الولايات المتحدة للوكالة المعنية بتقديم مساعدات وخدمات إغاثة لزهاء 5.7 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وأنحاء الشرق الأوسط.

لكن إدارة الرئيس جو بايدن أعلنت في أبريل/ نيسان الماضي أنها تعتزم تقديم مساعدات للفلسطينيين قيمتها 235 مليون دولار، إذ ستستأنف تمويل وكالة الأونروا، فضلاً عن مساعدات أخرى أوقفها ترامب.

ي.أ/ ص.ش (أ ف ب، رويترز)

 

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