"أوميكرون" يدفع المغرب لإيقاف جميع الرحلات الجوية لمدة أسبوعين

قالت الحكومة المغربية في بيان اليوم الأحد (28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021) إن المغرب سيوقف استقبال جميع الرحلات الجوية الدولية القادمة إليه لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم غد الاثنين بسبب المتحور الجديد لكوفيد-19.

‬‬وقال بيان لوزارة الخارجية المغربية إنه "تقرر إلغاء جميع الرحلات المباشرة إلى المغرب لمدة أسبوعين ابتداء من يوم الاثنين 29 نوفمبر الحالي، بسبب انتشار المتحور الجديد لفيروس كوفيد-19 أوميكرون (1.1.529)، خاصة في أوربا وأفريقيا ، وحفاظا على المكتسبات التي حققها المغرب في مكافحة الجائحة والحفاظ على صحة المواطنين".

وأضاف البيان أن "تقييم الوضع سيبقى قائما باستمرار لمواجهة المتطلبات الضرورية".

وكان المغرب قد قام بتطعيم أكثر من نصف عدد المواطنين لمواجهة الوباء، كما فرض جواز التطعيم على مواطنيه لدخول الأماكن العامة في إطار إجراءات التصدي للجائحة.

ع.خ/ ص.ش (رويترز، أ ف ب)