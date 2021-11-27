 ″أوميكرون″ يدفع المغرب لإيقاف جميع الرحلات الجوية لمدة أسبوعين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.11.2021

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أخبار

"أوميكرون" يدفع المغرب لإيقاف جميع الرحلات الجوية لمدة أسبوعين

قرر المغرب تعليق الرحلات الجوية لمدة أسبوعين بسبب انتشار المتحور الجديد لكوفيد 19 أو ما يطلق عليه أوميكرون، الذي يعتقد أنه ظهر أولا في جنوب أفريقيا، إلا أن تعليق الرحلات لا يشمل أفريقيا فقط.

صورة من الأرشيف لإجراءات تطهير في مطار الدار البيضاء.

المغرب قد قام بتطعيم أكثر من نصف عدد المواطنين لمواجهة الوباء، كما فرض جواز التطعيم على مواطنيه لدخول الأماكن العامة في إطار إجراءات التصدي للجائحة.

 قالت الحكومة المغربية في بيان اليوم الأحد (28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021) إن المغرب سيوقف استقبال جميع الرحلات الجوية الدولية القادمة إليه لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم غد الاثنين بسبب المتحور الجديد لكوفيد-19.

مختارات

قرار جديد يهم الجالية المغربية والألمان المتجهين إلى المغرب بعد تعليق الرباط كل الرحلات. القرار كان مفاجئاً خصوصاً مع غياب تفسير رسمي وربط مواقع له بحالات كورونا.

تسعى دول شرق أوسطية وشمال أفريقية مثل مصر والمغرب والإمارات لتصنيع لقاحات ضد كورونا والتبرع بها أو بيعها لدول أفريقية وخارج أفريقيا. خبراء يرون أن هذه الخطوات لها أبعاد سياسية، كيف تبدو هذه الأبعاد من زوايا متعددة؟

‬‬وقال بيان لوزارة الخارجية المغربية إنه "تقرر إلغاء جميع الرحلات المباشرة إلى المغرب لمدة أسبوعين ابتداء من يوم الاثنين 29 نوفمبر الحالي، بسبب انتشار المتحور الجديد لفيروس كوفيد-19 أوميكرون (1.1.529)، خاصة في  أوربا وأفريقيا ، وحفاظا على المكتسبات التي حققها المغرب في مكافحة الجائحة والحفاظ على صحة المواطنين".

وأضاف البيان أن "تقييم الوضع سيبقى قائما باستمرار لمواجهة المتطلبات الضرورية".

وكان  المغرب قد قام بتطعيم  أكثر من نصف عدد المواطنين لمواجهة الوباء، كما فرض جواز التطعيم على مواطنيه لدخول الأماكن العامة في إطار إجراءات التصدي للجائحة.

ع.خ/ ص.ش (رويترز، أ ف ب)

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    أخذ اللقاح في سيارتك الخاصة

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  • BG Corona Deutschland

    في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا

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