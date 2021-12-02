أوميكرون يبدد آمال بيت لحم بقدوم الحجاج في عيد الميلاد

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مع إغلاق إسرائيل حدودها أمام معظم الأجانب، يستعد سكان بيت لحم لموسم عطلة صامت. وعيد ميلاد بعدد قليل من الحجاج
فترة أعياد الميلاد في بيت لحم، مدينة مولد المسيح تكون في الغالب مزركشة وصاخبة واحتفالية. لكن هذه السنة تم فرض قيود على الاحتفالات في المدينة الفلسطينية بسبب أزمة كورونا.
بدات مدينة بيت لحم اليوم الثلاثاء الاحتفالات بعيد الميلاد، فيما يعتزم آلاف المسيحيين من جميع أنحاء العالم التوجه للمدينة لحضور القداس. ويفترض أن يحضر أيضاً مسيحيون من غزة، بيد أن عددهم سيكون أقل من السنوات الماضية.
توفيت امرأة فلسطينية متأثرة بجروحها بعد إطلاق النار عليها بينما كانت تحاول تنفيذ عملية طعن، حسبما أفاد الجيش الإسرائيلي، فيما أصيب ثلاثة إسرائيليين في حادث إطلاق نار من سيارة في الضفة الغربية، في هجوم يحمل بصمة بعينها.
في ظل تعثر عملية السلام مع إسرائيل منذ سنوات تحدث الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن إمكانية اللجوء لخيارات بديلة عن حل الدولتين، من بينها المطالبة بقرار التقسيم لعام 1947، وهو ما يعتبر تطورا غير مسبوق في الموقف الفلسطيني.
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