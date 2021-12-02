أوميكرون يبدد آمال بيت لحم بقدوم الحجاج في عيد الميلاد

في تطور غير مسبوق.. عباس يلوح بخيارات بديلة في الصراع مع إسرائيل

في ظل تعثر عملية السلام مع إسرائيل منذ سنوات تحدث الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن إمكانية اللجوء لخيارات بديلة عن حل الدولتين، من بينها المطالبة بقرار التقسيم لعام 1947، وهو ما يعتبر تطورا غير مسبوق في الموقف الفلسطيني.