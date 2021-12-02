 أوميكرون يبدد آمال بيت لحم بقدوم الحجاج في عيد الميلاد | DW الأخبار | DW | 20.12.2021

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أوميكرون يبدد آمال بيت لحم بقدوم الحجاج في عيد الميلاد

مع إغلاق إسرائيل حدودها أمام معظم الأجانب، يستعد سكان بيت لحم لموسم عطلة صامت. وعيد ميلاد بعدد قليل من الحجاج

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